Harga Pangan 16 Juli: Harga Cabai Perlahan Turun, Bawang Masih Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan, khususnya harga cabai, saat ini mulai terpantau turun pasar-pasar tradisional Indonesia.

Dilihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Sabtu (16/7/2022) pukul 08.00 WIB, harga cabai rawit merah Rp94.600 per kilogram (kg), turun 4,15 persen dibanding kemarin.

Harga cabai merah besar Rp83.300 per kg, turun 1,24 persen dibanding kemarin, cabai merah keriting Rp83.250 per kg, turun 2,63 persen per kg, dan cabai rawit hijau Rp75.700 per kg, turun 2,82 persen.

Namun, harga bawang merah ukuran sedang Rp64.500 per kg, naik 0,16 persen dan juga telur ayam ras Rp29.400, naik 0,17 persen dibandng kemarin. Kemudian, bawang putih ukuran sedang Rp29.250 per kg turun 0,17 persen, dan gula pasir lokal Rp14.600 atau tetap.

Selanjutnya harga daging ayam ras Rp37.150 per kg, turun 0,93 persen, daging sapi kualitas 1 Rp138.400 per kg, turun 0,04 persen dan daging sapi kualitas 2 Rp129.250 per kg, naik 0,15 persen.

Sementara itu, harga beras terpantau stabil. Untuk beras kualitas bawah 1 Rp10.700 per kg, beras kualitas bawah 2 Rp10.400 per kg, beras kualitas medium 1 Rp11.750 per kg, beras kualitas medium 2 Rp11.500 per kg, beras kualitas super 1 Rp13.050 per kg, dan beras kaulitas super 2 Rp12.650 per kg.

Untuk di DKI Jakarta, harga cabai rawit merah di DKI saat ini Rp110.850 per kg, naik 077 persen dibanding kemarin. Harga cabai merah besar Rp108.350 per kg, turun 2,96 persen, cabai merah keriting Rp104.600 per kg, turun 3,46 persen dan cabai rawit hijau Rp96.650 per kg.

