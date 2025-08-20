Harga Pangan (20/8): Beras Kompak Turun, Telur hingga Ayam Merangkak Naik

Harga pangan 20/8: Beras turun, telur dan ayam naik. Beras premium turun 1,88%, ayam naik 0,70%, telur naik 0,53%. Harga bawang dan cabai juga turun.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata nasional komoditas pangan utama yakni beras kompak turun harga pada hari ini, Rabu (20/8/2025). Akan tetapi, komoditas pangan sumber protein seperti ayam hingga telur mengalami kenaikan.

Mengacu pada panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata nasional beras premium turun 1,88% menjadi Rp15.942 per kilogram (Kg).

Diikuti harga beras medium turun 3,66% menjadi Rp13.955 per kg dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turun 0,33% menjadi Rp12.585 per kg.

Selanjutnya, komoditas lain seperti bawang merah mengalami penurunan harga cukup signifikan. Posisinya menurun 13,23% menjadi Rp44.754 per kg. Sedangkan, bawang putih bonggol turun 7,36% menjadi Rp35.773 per kg.

Kemudian, cabai merah keriting turun 5,81% menjadi Rp39.639 per kg dan cabai merah besar turun hingga 12,54% menjadi Rp37.045 per kg. Sementara itu, cabai rawit merah turun tipis 0,50% menjadi Rp47.905 per kg.

Gula konsumsi juga masuk ke dalam daftar komoditas yang mengalami penurunan harga pada hari ini. Di mana, posisinya turun 0,92% menjadi Rp18.135 bersamaan dengan harga garam konsumsi turun 4,82% menjadi Rp11.153 per kg.

Minyak goreng kemasan turun 3,93% menjadi Rp29.157 per liter, minyak goreng curah turun 3,05% menjadi Rp16.986 per liter dan Minyakita turun 0,95% menjadi Rp17.373 per liter.

Jagung peternak juga turun 5,13% menjadi Rp6.192 per kg dan kedelai biji kering turun 0,32% menjadi Rp10.721 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi murni turun 0,49% menjadi Rp134.581 per kg. Akan tetapi, harga daging kerbau justru berbalik naik, rinciannya daging kerbau beku naik 2,51% menjadi Rp109.000 per kg dan daging kerbau segar (lokal) naik 1,58% menjadi Rp144.000 per kg.

Selanjutnya, harga daging ayam ras juga berbalik naik 0,70% menjadi Rp35.636 per kg, diikuti harga telur ayam ras yang juga merangkak naik 0,53% menjadi Rp29.825 per kg.

Terakhir, ikan kembung naik 0,63% menjadi Rp42.505 per kg, ikan tongkol naik 3,78% menjadi Rp36.266 per kg, dan ikan bandeng naik 1,33% menjadi Rp35.650 per kg.