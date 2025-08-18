Harga Pangan Senin (18/8): Beras Premium-Medium Masih di Atas HET

Harga beras premium dan medium di Indonesia pada 18 Agustus 2025 masih di atas HET di semua zona, dengan kenaikan signifikan dibandingkan harga eceran tertinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras premium dan beras medium di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) di semua zonasi pada Senin (18/8/2025).

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.25 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp16.069 per kilogram secara nasional. Harganya naik 7,85% dari HET nasional beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.

Jika diperinci, kenaikan harga beras premium terjadi di semua wilayah, yakni di zona 1 dibanderol Rp15.422 per kilogram, zona 2 senilai Rp16.343 per kilogram, dan zona 3 dibanderol Rp18.425 per kilogram.

Untuk diketahui, HET beras premium di zona 1 ditetapkan adalah Rp14.900 per kilogram, zona 2 senilai Rp15.400 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp15.800 per kilogram.

Selain beras premium, data menunjukkan harga beras medium secara rata-rata nasional juga melompat menjauhi HET. Secara nasional, harga beras medium dibanderol Rp14.137 per kilogram di tingkat konsumen, atau naik 13,1% dari HET nasional yang ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram.

Senada, harga beras medium mengalami kenaikan di semua zonasi, yakni zona 1 sebesar Rp13.852 per kilogram, zona 2 senilai Rp14.104 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp16.488 per kilogram.

Sebagai pembanding, pemerintah menetapkan HET beras medium di zona 1 sebesar Rp12.500 per kilogram, zona 2 senilai Rp13.100 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp13.500 per kilogram.

Di sisi lain, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau naik tipis dari HET nasional Rp12.500 per kilogram menjadi Rp12.555 per kilogram di tingkat konsumen secara nasional.

Meski naik tipis, harga rata-rata beras SPHP di semua wilayah berada di bawah HET, antara lain zona 1 sebesar Rp12.281 per kilogram, zona 2 senilai Rp12.811 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp13.367 per kilogram.

Beranjak ke komoditas pangan lainnya, seperti cabai rawit merah di tingkat konsumen dibanderol Rp44.881 per kilogram secara nasional, atau stabil di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Senada, harga rata-rata cabai merah keriting juga stabil di level Rp39.712 per kilogram, atau berada di dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata cabai merah besar secara nasional dibanderol Rp38.250 per kilogram di tingkat konsumen.

Panel Harga Bapanas juga menunjukkan, harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen mulai merangkak ke level Rp46.616 per kilogram. Secara nasional, harganya naik 12,33% dari batas atas nasional Rp41.500 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata bawang putih bonggol berada di bawah batas bawah HAP nasional, yakni mencapai Rp37.032 per kilogram. Untuk diketahui, HAP nasional komoditas ini berada di rentang Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

Berikutnya, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak dipatok Rp6.268 per kilogram atau naik 8,07% dari HAP nasional di level Rp5.800 per kilogram. Untuk harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen turun 11,03% dari HAP nasional Rp12.000 per kilogram dan dibanderol Rp10.676 per kilogram.

Untuk komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani, seperti daging ayam ras dibanderol Rp34.489 per kilogram secara rata-rata nasional atau berada di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram.

Begitu pula dengan harga rata-rata telur ayam ras yang turun 2,76% dari HAP nasional Rp30.000 per kilogram, atau dibanderol Rp29.173 per kilogram di tingkat konsumen.

Secara nasional, harga rata-rata ikan kembung dibanderol Rp42.598 per kilogram, ikan tongkol senilai Rp34.926 per kilogram, dan ikan bandeng adalah Rp34.232 per kilogram.

Menengok komoditas pangan lainnya, seperti harga rata-rata daging sapi murni mencapai Rp134.563 per kilogram, atau berada di bawah HAP nasional Rp140.000 per kilogram. Kemudian, untuk harga rata-rata daging kerbau segar lokal dan daging kerbau beku impor masing-masing mencapai Rp136.765 per kilogram dan Rp101.840 per kilogram.

Untuk harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.442 per liter dan Rp17.119 per liter secara nasional.

Panel Harga Bapanas juga menunjukkan, harga rata-rata nasional Minyakita melampaui HET Rp15.700 per liter atau naik 10,23% menjadi Rp17.306 per liter.

Lalu, harga rata-rata gula konsumsi dan garam konsumsi masing-masing adalah Rp18.063 per kilogram dan Rp11.490 per kilogram. Serta, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing adalah Rp12.633 per kilogram dan Rp9.565 per kilogram.