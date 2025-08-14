Harga Pangan Kamis (14/8): Beras, Cabai, Bawang Kompak Turun

Harga pangan turun pada Kamis (14/8/2025), termasuk beras, cabai, dan bawang. Penurunan ini terpantau di berbagai zona di Indonesia, meski beberapa harga masih di atas HET.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras, cabai, bawang, dan sejumlah komoditas pokok lainnya kompak mengalami penurunan pada Kamis (14/8/2025).

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.00 WIB, harga rata-rata nasional beras premium senilai Rp15.864/kg, turun dari hari sebelumnya yang sempat menyentuh Rp16.101/kg. Masih berada di atas HET nasional yang senilai Rp14.900/kg.

Melihat secara perinci, harga beras premium di zona I menjadi Rp15.364/kg, zona II dan zona III masing-masing seharga Rp16.341/kg dan Rp16.000/kg. Penurunan cukup dalam di zona III yang pada hari sebelumnya mencapai Rp18.143/kg.

Adapun, zona I mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Untuk zona II meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, sedangkan zona III meliputi Maluku dan Papua.

Pada panel yang sama, rata-rata harga beras medium pada zona I senilai Rp13.876/kg, zona II sejumlah Rp14.055/kg, dan zona III mencapai Rp15.000/kg. HET beras medium di zona I ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, zona II senilai Rp13.100 per kilogram, dan zona III sebesar Rp13.500 per kilogram.

Panel Harga Bapanas juga menunjukkan bahwa harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog sedikit terkerek dari HET nasional Rp12.500 per kilogram menjadi Rp12.573 per kilogram di tingkat konsumen secara nasional.

Meski demikian, harga rata-rata beras SPHP di semua wilayah berada di bawah HET, yakni zona I adalah Rp12.335/kg, zona II senilai Rp12.831 per kilogram.

Kemudian kebutuhan memasak seperti minyak goreng kemasan dibanderol dengan harga Rp20.046/liter, turun dari hari sebelumnya yang senilai Rp20.849/liter. Harga minyak goreng curah juga turun menjadi Rp16.860/liter, dan MinyaKita dapat dibeli rata-rata dengan harga Rp17.113/liter.

Kemudian gula dan garam konsumsi masing-masing senilai Rp18.000 per kilogram dan Rp10.877/kg.

Bawang, Cabai, dan Biji-Bijian

Penurunan harga juga terpantau pada harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen menjadi Rp45.420/kg, dari hari sebelumnya yang mencapai Rp51.773/kg. Meski demikian, masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Pada periode yang sama, harga rata-rata cabai merah keriting juga terpantau melandai ke angka Rp39.219/kg dari hari sebelumnya yang mencapai Rp44.267/kg, dan masih berada di dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

Pedagang sedang menimbang cabai

Sedangkan harga rata-rata cabai merah besar turun dari Rp44.637/kg di tingkat konsumen nasional, menjadi Rp40.850/kg.

Lalu, harga rata-rata bawang putih bonggol dijual Rp35.500 per kilogram secara nasional atau berada di rentang HAP nasional Rp38.000–Rp40.000 per kilogram. Harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen melampaui HAP nasional Rp36.500–Rp41.500 per kilogram, atau dibanderol Rp45.900 per kilogram.

Untuk harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen dibanderol Rp10.447 per kilogram dan harga jagung pakan tingkat peternak dipatok Rp5.570 per kilogram.

Daging dan Ikan

Untuk komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani, seperti daging ayam ras rata-rata dibanderol Rp34.737/kg. Harga telur ayam ras turun dari Rp29.728/kg di tingkat konsumen menjadi Rp28.799/kg.

Penurunan harga rata-rata di tingkat konsumen juga terpantau pada ikan tongkol dan ikan bandeng masing-masing menjadi Rp34.655 per kilogram dan Rp33.245 per kilogram secara nasional. Sementara kenaikan terpantau pada ikan kembung menjadi Rp42.467/kg.

Selain itu, harga rata-rata daging sapi murni sedikit melonjak dari Rp134.020/kg menjadi Rp134.410/kg. Penurunan harga juga terjadi pada daging kerbau beku impor menjadi Rp103.333/kg. Begitu pula dengan harga rata-rata daging kerbau segar lokal turun dari Rp137.727/kg menjadi Rp135.000 per kg.