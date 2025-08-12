Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Presiden Prabowo akan mengumumkan anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025. Berikut prediksinya.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:10
Share
Presiden Prabowo akan melakukan Panen Raya Jagung Serentak di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 5 Juni 2025.- Dok. BPMI Setpres
Presiden Prabowo akan melakukan Panen Raya Jagung Serentak di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 5 Juni 2025.- Dok. BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada Jumat (15/8/2025). Dalam pidato tersebut Prabowo akan mengumumkan rencana anggaran untuk sejumlah program, termasuk swasembada pangan.

Ketahanan pangan atau swasembada pangan memang menjadi salah satu program prioritas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Beberapa agenda prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih juga berkait kelindan dengan sektor pangan.

“Bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan, maka kita bisa beri makan kepada rakyat kita,” kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna ke-8 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Kendati belum terdapat gambaran terperinci mengenai total anggaran ketahanan pangan yang akan digelontorkan Prabowo pada APBN 2026.

Namun, beberapa kementerian terkait sektor pangan seperti Kementerian Pertanian (Kementan) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun depan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kenaikan anggaran instansinya menjadi Rp44,64 triliun pada 2026, lebih tinggi dari pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp13,75 triliun. Menurutnya, jumlah itu diusulkan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Baca Juga

Secara terperinci, lanjut Amran, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program 2025 yang ditetapkan sebesar Rp29,37 triliun.

Sebanyak Rp10,07 triliun akan digunakan untuk merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 ha serta tambahan bantuan benih dari 300.000 ha menjadi 1 juta ha.

Kementan juga menyatakan akan mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala, serta untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.

"Sehingga kami mohon dukungan, yang pertama, posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan hortikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah ABT [alokasi biaya tambahan] tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multiyears, kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun," terang Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

Sementara itu, Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran menjadi sebesar Rp139,66 triliun pada pagu efektif TA 2026 untuk membangun sejumlah proyek-proyek infrastruktur, tak terkecuali infrastruktur pendukung swasembada pangan.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pagu indikatif instansinya hanya sebesar Rp70,8 triliun, sehingga anggaran tambahan yang diusulkan mencapai Rp68,8 triliun.

Rancangan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung swasembada pangan tercatat sebesar Rp4,92 triliun. Nominal tersebut menjadi bagian dari anggaran program teknis senilai Rp65,28 triliun, selagi Kementerian PU mengusulkan anggaran dukungan manajemen senilai Rp3,60 triliun.

"[Pada 2026] kita akan fokus pada preservasi jalan dan juga irigasi, karena termasuk salah satu tupoksi yang dibebankan ke kami untuk bisa mendukung arahan Pak Presiden menuju swasembada pangan," ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025). 

Anggaran 2025

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp155,5 triliun pada 2025. Nominal tersebut meningkat 36% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp114,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi anggaran ini bertujuan mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

“Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas di 2025,” kata Sri Mulyani melalui unggahan Instagram resmi @smindrawati, dikutip Sabtu (29/3/2025).

Melalui unggahannya, Sri Mulyani menuturkan bahwa anggaran ketahanan pangan akan dialokasikan melalui kementerian/lembaga senilai Rp40 triliun dan nonkementerian/lembaga sebesar Rp74,3 triliun.

Kemudian, transfer ke daerah sebesar Rp16,6 triliun dan pembiayaan sebesar Rp24,6 triliun. Selain mendorong produktivitas pertanian dan perikanan, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan beras oleh Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
58 menit yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga
Premium
1 jam yang lalu

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

Sambut HUT ke-80 RI, Intani - Pegadaian Latih 80 Petani Ramah Lingkungan

Sambut HUT ke-80 RI, Intani - Pegadaian Latih 80 Petani Ramah Lingkungan

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

Prabowo Perintah Mentan Amran Awasi Komoditas Pangan dari Pemain Nakal

Prabowo Perintah Mentan Amran Awasi Komoditas Pangan dari Pemain Nakal

Prabowo Sampaikan Nota Keuangan APBN 2026 pada 15 Agustus, Ini Detail Agendanya

Prabowo Sampaikan Nota Keuangan APBN 2026 pada 15 Agustus, Ini Detail Agendanya

Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

RI Teken IP-CEPA untuk Perkuat Sektor Pangan, Tambang, hingga Energi

RI Teken IP-CEPA untuk Perkuat Sektor Pangan, Tambang, hingga Energi

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

Diaspora RI di Singapura Sambut Prabowo sebelum Hadiri Parade Hari Nasional 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Masih Uji Coba, Payment ID Bakal Meluncur 17 Agustus 2025?
Ekonomi
12 menit yang lalu

Masih Uji Coba, Payment ID Bakal Meluncur 17 Agustus 2025?

26 Tahun Tertidur, Kelanjutan Blok Masela Mulai Temui Titik Terang
Energi & Tambang
13 menit yang lalu

26 Tahun Tertidur, Kelanjutan Blok Masela Mulai Temui Titik Terang

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026
Jasa & Niaga
18 menit yang lalu

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
19 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Intip Livery Tematik HUT ke-80 RI di Gerbong Kereta KAI
Transportasi & Logistik
27 menit yang lalu

Intip Livery Tematik HUT ke-80 RI di Gerbong Kereta KAI

Ada IP-CEPA, Kemendag Bidik Perdagangan RI-Peru Tembus Rp81,46 Triliun
Jasa & Niaga
32 menit yang lalu

Ada IP-CEPA, Kemendag Bidik Perdagangan RI-Peru Tembus Rp81,46 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom