Terungkap! Begini Respons Prabowo soal Mundurnya Dirut Agrinas

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi keputusan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota untuk mundur dari jabatannya. Prabowo pun langsung memberikan arahan terkait dengan adanya keputusan tersebut.

Arahan dari Presiden Prabowo Subianto itu diungkapkan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Aris mengatakan, Presiden Prabowo telah memberi petunjuk untuk pembenahan, termasuk terkait dinamika yang biasa terjadi pada pejabat baru. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terkait persoalan ini, termasuk berkomunikasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani.

"Oh sudah, sudah. Sudah diberi petunjuk petunjuk ya biasa lah namanya pejabat baru iya toh, proses administrasi belum tentu menguasai ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Rosan [CEO Danantara] segala macam ya intinya semuanya kita perbaiki ya," kata Aris kepada wartawan.

Aris pun mengamini bahwa memang salah satu hal disoroti dalam pemanggilannya ke Istana adalah membahas mengenai mundurnya Joao Angelo De Sousa Mota dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Ya semuanya, semuanya [rapat soal Dirut Agrinas]. Itu dari awal presiden pertama sudah menyampaikan bahwa kita harus perbaiki proses birokrasi kita, sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tapi tetap semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan terukur," ujarnya.

Menanggapi pernyataan mantan Dirut Agrinas yang mengaku kurang mendapat dukungan stakeholder, Aris membantah hal tersebut. Dia menegaskan semua anggaran telah direncanakan dengan baik.

"Oh nggak ada [tak dapat dukungan], semua semua anggaran semuanya sudah terencana dengan baik semuanya hanya prosesnya ya itu harus sabar, ada proses-proses administrasi yang harus dijalani. Nah kadang-kadang ada pejabat baru ya biasa lah dulu juga banyak menteri masih baru wah ini begini begitu ya, ini wajar lah," tuturnya.

Andi menilai mantan Dirut Agrinas itu pun tetap sebagai sosok yang kompeten. “Beliau orang baik, orang pintar, Pak Prabowo selalu menganggapnya sebagai putra terbaik,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Aris memastikan Presiden memberi perhatian pada semua persoalan, termasuk kasus pengunduran diri Dirut Agrinas Pangan.

“Semuanya kita kontrol dengan baik, kita atensi apapun,” tegas Andi.

Sekadar informasi, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mendadak mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada hari ini, Senin (11/8/2025).

Joao menyatakan telah menyerahkan pengunduran diri kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kontribusi yang belum tampak selama 6 bulan menjabat disebutnya sebagai alasan di balik keputusan tersebut.

“Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani,” katanya dalam konferensi pers.