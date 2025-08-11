Bisnis Indonesia Premium
RI Teken IP-CEPA untuk Perkuat Sektor Pangan, Tambang, hingga Energi

Presiden Prabowo menandatangani IP-CEPA dengan Peru untuk memperkuat perdagangan di sektor pangan, tambang, dan energi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan hubungan ekonomi.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:32
Presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra (kanan) melambaikan tangan ke arah para siswa sekolah saat pemeriksaan pasukan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Prabowo Subianto (tengah) dan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra (kanan) melambaikan tangan ke arah para siswa sekolah saat pemeriksaan pasukan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) pada hari ini, Senin (11/8/2025).

Presiden Prabowo menyatakan perjanjian penandatanganan IP—CEPA akan memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan kedua negara, baik Indonesia maupun Peru.

Kepala Negara RI itu juga menyebut perjanjian IP—CEPA berhasil rampung dalam 14 bulan. Padahal, kata dia, biasanya perundingan perjanjian dagang memakan waktu bertahun-tahun lamanya.

“Kita sepakat kerja sama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan,” kata Prabowo dalam Pernyataan Pers Bersama Presiden Prabowo dan Presiden Dina Boluarte, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/8/2025).

Sementara itu, Presiden Peru Dina Boluarte mengatakan Indonesia juga menjadi mitra penting Peru di kawasan Asia Tenggara.

“Perdagangan bilateral kita memiliki dinamika dan potensi yang luas menjadikan Indonesia negara mitra dagang terbesar keenam Peru di Asia,” ujar Boluarte.

Boluarte menuturkan ketika IP—CEPA berlaku, maka perjanjian ini akan semakin memperkuat hubungan ekonomi perdagangan, mendorong pertukaran barang, dan menjadi dasar perjanjian masa depan di bidang investasi, jasa, hingga perdagangan elektronik.

“CEPA Adalah bukti tekad pemerintah kita untuk mendorong perdagangan lebih bebas dan memperkuat perekonomian,” sambungnya.

Ke depan, Boluarte mengungkap blueberry asal Peru akan masuk ke pasar Indonesia. Adapun, Peru telah menjadi salah satu pengekspor utama buah segar dan superfood di dunia, seperti quinoa, matcha, chia, dan blueberry.

“Produk-produk yang kenal di Indonesia quinoa dan anggur dan membuka peluang blueberry, kini juga Peru telah mendapatkan akses ke pasar Indonesia,” pungkasnya.

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Share
Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon
Energi & Tambang
4 menit yang lalu

Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon

Proyek Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR) Tak Kunjung Dibangun, Mengapa?
Infrastruktur
13 menit yang lalu

Proyek Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR) Tak Kunjung Dibangun, Mengapa?

Bauran EBT Capai 15,2 GW Juni 2025, 14,5% dari Total Pembangkit
Energi & Tambang
20 menit yang lalu

Bauran EBT Capai 15,2 GW Juni 2025, 14,5% dari Total Pembangkit

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
2 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%
Jasa & Niaga
35 menit yang lalu

Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Pengusaha Optimistis Akses Pasar Makin Lebar usai Prabowo Teken IP—CEPA
Jasa & Niaga
46 menit yang lalu

Pengusaha Optimistis Akses Pasar Makin Lebar usai Prabowo Teken IP—CEPA

