Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

Joao Angelo De Sousa Mota mundur dari jabatan Dirut Agrinas karena tak dapat dukungan anggaran dari Danantara.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 21:30
Share
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota - Dok. Agrinas.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota - Dok. Agrinas.

Bisnis.com, JAKARTA — Joao Angelo De Sousa Mota memutuskan untuk mundur dari posisi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara setelah 6 bulan menjabat.

Dia menilai bahwa pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, tidak sepenuhnya mendukung upaya Agrinas untuk mewujudkan visi pemerintah dalam hal kedaulatan pangan. Salah satunya dalam hal dukungan anggaran untuk BUMN baru tersebut.

“Kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran. Sampai hari ini, [anggaran] Agrinas Pangan Nusantara masih nol,” katanya dalam konferensi pers, Senin (11/8/2025).

Selain itu, Joao juga menyinggung perihal birokrasi Danantara yang dinilai berbelit-belit. Dia mencontohkan perihal studi kelayakan alias feasibility study yang tidak segera selesai berkali-kali.

Dia lantas berpendapat bahwa Danantara dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan memangkas kerumitan birokrasi dan fokus pada orientasi pengembangan bisnis.

Namun, superholding badan usaha pelat merah tersebut dinilai tak selaras dalam melakukan percepatan untuk membangun pertanian dan pangan dalam negeri dengan adanya belenggu administrasi.

Baca Juga

“Sehingga sudah 6 bulan kami masih belum bisa melakukan apa pun, dan selama ini semua yang kami lakukan masing-masing secara pribadi dengan tanggung jawab, rasa memiliki dan mencintai negara ini,” sambungnya.

Hal inilah yang mendasari keputusan Joao untuk menanggalkan jabatannya. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya petani, dan pihak yang telah menunjuknya untuk mengemban jabatan tersebut.

Sementara itu, Danantara Indonesia menegaskan seluruh operasional PT Agrinas Pangan Nusantara berjalan normal menyusul pengunduran diri Joao Angelo De Sousa Mota.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa perusahaan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) secara ketat di seluruh aspek operasional. Menurutnya, setiap aksi korporasi, termasuk di Agrinas Pangan dilaksanakan setelah melalui kajian kelayakan yang komprehensif dan sesuai prosedur.

“Proses yang sedang berjalan memastikan setiap keputusan diambil dengan prinsip kehati-hatian, mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire
Premium
1 jam yang lalu

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
1 jam yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dirut Agrinas Pangan Mundur, Singgung soal Birokrasi Danantara

Dirut Agrinas Pangan Mundur, Singgung soal Birokrasi Danantara

Profil Dirut Agrinas Joao Angelo Mota yang Mundur Usai 6 Bulan Menjabat

Profil Dirut Agrinas Joao Angelo Mota yang Mundur Usai 6 Bulan Menjabat

Dirut Agrinas Pangan Mundur Meski Baru 6 Bulan Menjabat, Ada Apa?

Dirut Agrinas Pangan Mundur Meski Baru 6 Bulan Menjabat, Ada Apa?

IPO Lighthouse Digenjot, BEI Incar 1.200 Emiten Tercatat pada 2029

IPO Lighthouse Digenjot, BEI Incar 1.200 Emiten Tercatat pada 2029

Dirut Undur Diri, Danantara Pastikan Operasional Agrinas Pangan Tetap Normal

Dirut Undur Diri, Danantara Pastikan Operasional Agrinas Pangan Tetap Normal

Danantara Waspadai Praktik 'Goreng Saham' Bermodal Rumor Investasi

Danantara Waspadai Praktik 'Goreng Saham' Bermodal Rumor Investasi

Telkom Bakal Pangkas Anak Usaha, Cek Rekomendasi Terbaru Saham TLKM

Telkom Bakal Pangkas Anak Usaha, Cek Rekomendasi Terbaru Saham TLKM

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom
Ekonomi
41 menit yang lalu

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum
Energi & Tambang
49 menit yang lalu

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara
Agribisnis
1 jam yang lalu

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
10 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

5

Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

5

Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin