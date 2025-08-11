Dirut Agrinas Pangan Mundur Meski Baru 6 Bulan Menjabat, Ada Apa?

Dirut Agrinas Pangan Joao Mota mengumumkan mundur dari jabatannya setelah 6 bulan menjabat. Apa penyebabnya?

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mendadak mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada hari ini, Senin (11/8/2025).

Joao menyatakan telah menyerahkan pengunduran diri kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kontribusi yang belum tampak selama 6 bulan menjabat disebutnya sebagai alasan di balik keputusan tersebut.

“Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani,” katanya dalam konferensi pers.

Dia kemudian menyampaikan permohonan maafnya kepada petani dan pihak yang telah menunjuknya untuk mengemban jabatan tersebut.

Ketika ditanya lebih lanjut perihal latar belakang keputusannya, Joao memaparkan bahwa permasalahan pangan menjadi perhatian serius dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa pemangku kepentingan terkait, termasuk BPI Danantara tidak sepenuhnya mendukung visi tersebut. Dia lantas menyinggung perihal anggaran Agrinas Pangan Nusantara yang masih nol.

“Harusnya teman-teman dari Danantara dibentuk sebagai suatu badan baru untuk mempercepat atau mempersingkat proses atau kegiatan yang sifatnya lebih kepada bisnis, bukan lagi membangun satu birokrasi yang sangat panjang, berbelit-belit, yang hampir tidak mungkin kita wujudkan,” terangnya.

Menurutnya, permasalahan itulah yang masih dipraktikkan di tubuh Danantara. Joao mengaku bahwa hal ini kontras dengan pengalamannya sebelum di Agrinas Pangan Nusantara yang terbiasa dengan prosedur yang singkat.

Di samping itu, Joao menilai bahwa superholding badan usaha pelat merah tersebut belum berani mengambil langkah ekstra untuk mewujudkan visi pemerintah, khususnya di bidang pangan.

“Maka sebagai Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, saya tidak akan membebankan tanggung jawab ketidakberhasilan kami selama 6 bulan ini untuk mewujudkan apa yang diamanahkan kepada kami. Saya mengambil tanggung jawab dan saya sampaikan pengunduran diri saya, itu sebagai bentuk tanggung jawab saya,” tegasnya.

Untuk diketahui, Joao Angelo De Sousa Mota resmi dilantik menjadi Direktur Utama PT Yodya Karya (Persero) pada 10 Februari 2025. Adapun, Yodya Karya kini telah bertranformasi menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara. Dengan demikian, Joao baru menjabat sebagai Dirut Agrinas Pangan selama 6 bulan.