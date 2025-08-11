KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

KAI tawarkan diskon 80% tiket kereta untuk merayakan HUT ke-80 RI. Pesan dari 12-17 Agustus via aplikasi KAI dan cek syaratnya!

Bisnis.com, BANDUNG - Menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, PT Kereta Api Indonesia (Persero) hadirkan Promo Merdeka dengan menerapkan potongan harga 80% untuk tiket keberangkatan khusus 17 Agustus.

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket dari 12-17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

“Promo ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia KAI yang ingin merayakan momen kemerdekaan dengan cara yang menyenangkan. Naik kereta api sambil menikmati indahnya alam Indonesia di long weekend kemerdekaan tentu jadi pilihan yang tepat,” ujar Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo, Senin (11/8/2025).

Promo Merdeka berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api komersial yang melintasi wilayah Daop 2 Bandung serta di seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Dia mengimbau agar kesempatan promo ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin berwisata ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang, atau sekadar pulang kampung ke kampung halaman tercinta semua bisa lebih hemat dengan tiket diskon ini.

“Semangat kemerdekaan adalah tentang kebebasan, dan kami ingin pelanggan punya kebebasan untuk menjelajahi wilayah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau ke Yogyakarta dengan cara yang nyaman dan terjangkau. KAI akan terus berinovasi menghadirkan layanan terbaik dengan semangat kemerdekaan,” tambah Kuswardojo.

Ia mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan program ini untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga di momentum hari kemerdekaan.

"Tiket Promo Merdeka ini terbatas, jadi jangan tunggu lama-lama. Segera pesan dan siapkan ranselmu dan pantau terus ketersediaannya di Access by KAI," tutup Kuswardojo.

Syarat dan Ketentuan Diskon KAI Jelang HUT ke-80 RI

1. Pembelian tarif diskon ini dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan pada tanggal 12 s.d. 17 Agustus 2025 untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025.

2. Tarif diskon berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

3. Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

4. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

5. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.

