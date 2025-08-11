Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

KAI tawarkan diskon 80% tiket kereta untuk merayakan HUT ke-80 RI. Pesan dari 12-17 Agustus via aplikasi KAI dan cek syaratnya!
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 21:09
Share
Orang tua dan anaknya berwisata pada libur sekolah menggunakan kereta api. /KAI
Orang tua dan anaknya berwisata pada libur sekolah menggunakan kereta api. /KAI

Bisnis.com, BANDUNG - Menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, PT Kereta Api Indonesia (Persero) hadirkan Promo Merdeka dengan menerapkan potongan harga 80% untuk tiket keberangkatan khusus 17 Agustus.

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket dari 12-17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

“Promo ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia KAI yang ingin merayakan momen kemerdekaan dengan cara yang menyenangkan. Naik kereta api sambil menikmati indahnya alam Indonesia di long weekend kemerdekaan tentu jadi pilihan yang tepat,” ujar Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo, Senin (11/8/2025). 

Promo Merdeka berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api komersial yang melintasi wilayah Daop 2 Bandung serta di seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. 

Dia mengimbau agar kesempatan promo ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin berwisata ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang, atau sekadar pulang kampung ke kampung halaman tercinta semua bisa lebih hemat dengan tiket diskon ini.

“Semangat kemerdekaan adalah tentang kebebasan, dan kami ingin pelanggan punya kebebasan untuk menjelajahi wilayah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau ke Yogyakarta dengan cara yang nyaman dan terjangkau. KAI akan terus berinovasi menghadirkan layanan terbaik dengan semangat kemerdekaan,” tambah Kuswardojo.

Baca Juga

Ia mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan program ini untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga di momentum hari kemerdekaan.

"Tiket Promo Merdeka ini terbatas, jadi jangan tunggu lama-lama. Segera pesan dan siapkan ranselmu dan pantau terus ketersediaannya di Access by KAI," tutup Kuswardojo.

Syarat dan Ketentuan Diskon KAI Jelang HUT ke-80 RI 

1.    Pembelian tarif diskon ini dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan pada tanggal 12 s.d. 17 Agustus 2025 untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025.

2.    Tarif diskon berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

3.    Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

4.    Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

5.    Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.

Tiket dengan tarif Promo Merdeka masih bisa dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
16 menit yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Tiga Faktor Penting Pendorong pada Kinerja Sarana Menara (TOWR) ke Depan
Premium
45 menit yang lalu

Tiga Faktor Penting Pendorong pada Kinerja Sarana Menara (TOWR) ke Depan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kisah Cinta Bung Hatta, Berikan Mas Kawin Buku 'Alam Pikiran Yunani'

Kisah Cinta Bung Hatta, Berikan Mas Kawin Buku 'Alam Pikiran Yunani'

Biografi Husein Mutahar, Pencipta Lagu Indonesia Merdeka

Biografi Husein Mutahar, Pencipta Lagu Indonesia Merdeka

KAI Sumut Merugi Ratusan Juta karena Kasus Pencurian Besi

KAI Sumut Merugi Ratusan Juta karena Kasus Pencurian Besi

Lengkap! Syarat dan Ketentuan Dapat Diskon 20% Tiket Kereta pada 17 Agustus 2025

Lengkap! Syarat dan Ketentuan Dapat Diskon 20% Tiket Kereta pada 17 Agustus 2025

Daop 3 Cirebon: 13.662 Bantalan Rel Kereta Rusak

Daop 3 Cirebon: 13.662 Bantalan Rel Kereta Rusak

KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api 20% Jelang HUT RI, Cek Syaratnya!

KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api 20% Jelang HUT RI, Cek Syaratnya!

MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah

MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah

Syarat & Cara Dapat Diskon 50% Tambah Daya Listrik PLN, Berlaku Sampai 23 Agustus

Syarat & Cara Dapat Diskon 50% Tambah Daya Listrik PLN, Berlaku Sampai 23 Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara
Agribisnis
1 menit yang lalu

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!
Transportasi & Logistik
36 menit yang lalu

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
8 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Dirut Agrinas Pangan Mundur, Singgung soal Birokrasi Danantara
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Dirut Agrinas Pangan Mundur, Singgung soal Birokrasi Danantara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

5

Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Bekal Buat Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

5

Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin