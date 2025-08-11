Bisnis Indonesia Premium
Syarat & Cara Dapat Diskon 50% Tambah Daya Listrik PLN, Berlaku Sampai 23 Agustus

PLN menawarkan diskon 50% tambah daya listrik hingga 23 Agustus 2025. Berlaku untuk pelanggan tegangan rendah.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova
Senin, 11 Agustus 2025 | 05:40
Warga mengisi token listrik di salah satu rumah susun di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Warga mengisi token listrik di salah satu rumah susun di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menebar diskon tambah daya listrik 50% yang berlangsung mulai 10-23 Agustus 2025.

Diskon tersebut diberikan dalam rangka menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN (Persero) menghadirkan program spesial bertajuk “Energi Kemerdekaan”. Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati diskon tambah daya listrik 50% yang berlangsung mulai 10 hingga 23 Agustus 2025.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan setia sekaligus dukungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Mengusung semangat HUT ke-80 Kemerdekaan RI, program promo ‘Energi Kemerdekaan’ dihadirkan untuk memberikan pengalaman penggunaan listrik yang lebih nyaman melalui kemudahan tambah daya,” ujar Darmawan melalui siaran pers, dikutip Senin (11/8/2025). 

Melalui program ini, pelanggan dapat menghemat biaya signifikan. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625 dari tarif normal Rp7.025.250.

Syarat & Cara Dapat Diskon 50% Tambah Daya Listrik PLN, Berlaku Sampai 23 Agustus

Syarat dan Cara Dapat Diskon Tambah Daya Listrik

Promo ini berlaku bagi seluruh pelanggan tegangan rendah di semua golongan tarif satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA. Syaratnya, pelanggan sudah terdaftar sebagai pengguna PLN sebelum 1 Agustus 2024.

Darmawan menambahkan, pengajuan tambah daya dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup membeli token listrik, sedangkan pelanggan pascabayar dapat membayar tagihan.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya melalui fitur Reward di PLN Mobile atau email terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat mengajukan permohonan tambah daya dengan memasukkan kode e-voucher tersebut di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Satu akun PLN Mobile dapat menerima maksimal empat e-voucher selama masa promo untuk memberikan kesempatan yang merata kepada lebih banyak pelanggan.

“Prosesnya mudah dan cepat, semua dilakukan melalui PLN Mobile. Kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum program berakhir pada 23 Agustus 2025,” ujar Darmawan.

Penulis : Denis Riantiza Meilanova
Editor : Denis Riantiza Meilanova

