Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

Menteri Perumahan Maruarar Sirait menegaskan bahwa penjualan rumah subsidi meningkat, didorong oleh Program 3 Juta Rumah, meski penjualan rumah komersial melemah.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 10:34
Share
Foto udara proyek pembangunan perumahan di kawasan Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025)/JIBI/Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di kawasan Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025)/JIBI/Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menepis kabar industri real estate nasional yang disebut masih melanjutkan tren perlambatan penjualan.

Ara menekankan, hal itu tidak sepenuhnya benar lantaran pihaknya justru melihat adanya peningkatan pembelian rumah subsidi beberapa waktu belakangan. 

"Dari diskusi saya dengan pengembang dan para marketing rumah subsidi ternyata  bisnis perumahan subsidi makin menyala karena minat masyarakat untuk memiliki rumah semakin besar. Jadi tidak benar jika ada yang bilang bahwa bisnis properti semakin turun," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).

Adapun, peningkatan penjualan rumah subsidi ini diklaim makin bergeliat seiring dengan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yakni Program 3 Juta Rumah.

Ara menekankan, rumah subsidi merupakan jawaban atas kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan pemilikan rumah (backlog) perumahan di Indonesia. 

Dia juga menambahkan, pengembang perumahan saat ini dipastikan dapat merasakan langsung hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan khususnya Program 3 Juta Rumah. 

Baca Juga

"Kondisi di lapangan ternyata bisnis perumahan bersubsidi semakin menyala kan," pungkasnya.

Untuk diketahui, peningkatan pembelian rumah subsidi itu terjadi di tengah melemahnya penjualan rumah komersial sepanjang kuartal I/2025. Padahal, pada periode tersebut pemerintah tengah mengimplementasikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan bahwa hal itu terjadi lantaran adanya pelemahan daya beli masyarakat. Sehingga, masyarakat yang semulanya merupakan pasar rumah komersil mulai bermigrasi melakukan pembelian rumah subsidi.

"Kita ini melihat bahwa ada korelasi yang sangat kuat dengan daya belinya. Jadi bisa jadi bahwa yang beli rumah-rumah kecil itu bukan cuma kalangan bawah, tapi juga kalangan menengah yang tadinya mungkin bisa beli rumah yang agak gede, di atas 36 meter persegi, di atas 70 meter persegi, sekarang justru beli rumah-rumah kecil," jelasnya.

Dia melanjutkan, saat ini masyarakat mulai bergeser melakukan pembelian rumah minimalis dengan rata-rata luasan 30 meter persegi.

Alhasil, penjualan rumah kelas menengah dan atas mengalami penurunan, sedangkan penjualan rumah kecil justru mengalami peningkatan. 

"Di kuartal I/2025 kita lihat pertumbuhan penjualan rumah yang menengah dan besar tetap turun, kontraksi, tetap decline," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Maruarar Bagikan 1.000 Rumah untuk Jurnalis, 100 Rumah Mulai Dibagikan 6 Mei 2025

Maruarar Bagikan 1.000 Rumah untuk Jurnalis, 100 Rumah Mulai Dibagikan 6 Mei 2025

Maruarar Minta Rosan Dukung Proyek Perumahan, Danantara Bakal Masuk?

Maruarar Minta Rosan Dukung Proyek Perumahan, Danantara Bakal Masuk?

Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Perumahan Subsidi di Banten

Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Perumahan Subsidi di Banten

Menteri Ara Pastikan Skema KUR Perumahan Segera Dirilis

Menteri Ara Pastikan Skema KUR Perumahan Segera Dirilis

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Realisasi Penyaluran Program Rumah Subsidi

Realisasi Penyaluran Program Rumah Subsidi

Bangun Kosambi (CBDK) Raih Marketing Sales Rp294 Miliar Semester I/2025

Bangun Kosambi (CBDK) Raih Marketing Sales Rp294 Miliar Semester I/2025

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala
Infrastruktur
16 menit yang lalu

Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

Pengusaha Ragu Tarif Trump Bikin Pemain Tekstil Global Relokasi Pabrik ke RI
Manufaktur
25 menit yang lalu

Pengusaha Ragu Tarif Trump Bikin Pemain Tekstil Global Relokasi Pabrik ke RI

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani
APBN
45 menit yang lalu

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

OPINI: Upaya Menata Ulang Penghiliran Nikel
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

OPINI: Upaya Menata Ulang Penghiliran Nikel

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun
Pajak
1 jam yang lalu

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

3

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

4

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

5

Bank Indonesia Mau Guyur Insentif Rp80 Triliun di Program 3 Juta Rumah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

3

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

4

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

5

Bank Indonesia Mau Guyur Insentif Rp80 Triliun di Program 3 Juta Rumah