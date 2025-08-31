Situasi Arteri Tanjung Priok Tidak Kondusif, Pintu Keluar Kebon Bawang Ditutup

Pintu keluar Kebon Bawang ditutup akibat situasi arteri Tanjung Priok tidak kondusif, dipicu aksi demo dan penjarahan di rumah anggota DPR Ahmad Sahroni.

Bisnis.com, JAKARTA - PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk (CMNP) melalui akun media sosial resminya mengabarkan pintu keluar Kebon Bawang arah Pelabuhan sedang tidak bisa dilalui.

"Exit Kebon Bawang arah Pelabuhan untuk sementara ditutup, dikarenakan situasi arteri Tanjung Priok sedang tidak kondusif," tulis akun X @SenkomCMNP, Minggu (31/8/2025) dini hari, pukul 01.17.

Dalam foto yang diunggah dari KM 13+800, tampak antrean truk sedang memadati jalan. Sedangkan di arah sebaliknya situasi terlihat lengang.

Kondisi penutupan ini diprediksi akan berpengaruh terhadap aktivitas bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Seperti diketahui, beberapa hari terakhir di sejumlah daerah sedang terjadi aksi demonstrasi.

Pada hari ini, massa mendatangi rumah anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni yang berada di Jalan Swasembada, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Sabtu sore.

Dalam video yang viral di media sosial, massa bahkan melakukan penjarahan sejumlah barang di rumah Ahmad Sahroni.