KAI Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan dan Jaga Fasilitas Publik

PT KAI mengajak masyarakat menjaga keselamatan dan fasilitas publik saat menggunakan transportasi umum, serta menambah petugas keamanan di stasiun ramai.

Bisnis.com, JAKARTA – PT KAI mengajak masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan saat melakukan perjalanan dengan transportasi publik.

Selain itu, masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga fasilitas umum yang ada di stasiun maupun di dalam kereta agar tetap terawat dan nyaman digunakan bersama.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan bahwa fasilitas transportasi publik merupakan milik bersama yang harus dijaga demi kenyamanan seluruh pengguna.

“Mari kita rawat dan jaga bersama agar selalu dapat digunakan dengan nyaman dan aman oleh seluruh masyarakat,” katanya melalui keterangan pers, Minggu (31/8/2025).

Mahendro menjelaskan bahwa hari ini LRT Jabodebek beroperasi dengan pola weekend sebanyak 270 perjalanan per hari. Dengan begitu, tetap dapat memberikan layanan guna mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat.

“Petugas kami siap membantu agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman selama menggunakan LRT Jabodebek. Kami berharap situasi berjalan kondusif sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali pulih,” jelasnya.

LRT Jabodebek, tambah Mahendro, akan terus beroperasi dan berkomitmen memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh pengguna.

Guna memberikan informasi terbaru mengenai layanan LRT Jabodebek, KAI akan terus memberikan informasi secara berkala lewat kanal resmi dan media sosial LRT Jabodebek.

Sebagai langkah antisipatif, KAI juga menempatkan petugas keamanan tambahan di sejumlah stasiun yang berpotensi ramai seperti Dukuh Atas BNI, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran Bank bjb, Cikoko, Ciliwung, dan Cawang.

Kehadiran petugas untuk membantu menjaga ketertiban, memberikan informasi, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat yang melakukan perjalanan dengan LRT Jabodebek.

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, mengatakan komitmen KAI untuk menghadirkan layanan yang aman dan andal bagi seluruh pengguna.

“Kami berharap situasi berjalan kondusif sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat bisa kembali pulih,” katanya.