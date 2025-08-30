Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

PT KAI mengalihkan 12 KA Jarak Jauh berhenti di Stasiun Jatinegara akibat demo di Pasar Senen, Sabtu (30/8/2025), untuk kelancaran dan keselamatan penumpang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengumumkan sejumlah perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dilakukan pemberhentian luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara pada hari ini, Sabtu (30/8/2025).

Adapun, kebijakan tersebut dilakukan menyusul adanya penutupan akses Jalan Kramat Kwitang dan simpang Pasar Senen menuju Stasiun Pasar Senen.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa rekayasa pola operasi ini bersifat sementara. Di mana, upaya ini dilakukan guna memastikan kelancaran operasional dan keselamatan penumpang.

"Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi dan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8/2025).

Dengan adanya pemberhentian luar biasa ini, pelanggan memiliki pilihan tambahan untuk naik KA dari Stasiun Jatinegara selain dari Stasiun Pasar Senen.

Pada saat yang sama, manajemen KAI juga mengimbau agar calon penumpang dapat memperhatikan kembali stasiun keberangkatan KA dan menyesuaikan waktu tempuh menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta.

Setidaknya, terdapat 12 rangkaian Kereta Api Jarak Jauh yang akan Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara. Berikut daftarnya!

1. KA 110 Fajar Utama Yogyakarta

2. KA 272 Airlangga

3. KA 284 Serayu Pagi

4. KA 204 Tegal Bahari

5. KA 90 Gaya Baru Malam Selatan

6. KA 270 Matarmaja

7. KA 112 Sawunggalih

8. KA 152 Brantas

9. KA 300 Cikuray

10. KA 246 Majapahit

11. KA 260 Tawang Jaya

12. KA 108 Senja Utama Yogyakarta