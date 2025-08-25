Bisnis Indonesia Premium
Kereta Cepat Whoosh Alami Gangguan Hari Ini, KCIC Ungkap Biang Keroknya

Kereta Cepat Whoosh terganggu akibat layang-layang tersangkut di kabel listrik. KCIC imbau masyarakat tidak bermain layang-layang di dekat jalur kereta.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 12:39
Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WHOOSH saat berada di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023). Bisnis/Rachman
Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WHOOSH saat berada di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023). Bisnis/Rachman
Ringkasan Berita
  • Perjalanan Kereta Cepat Whoosh terganggu akibat benang layang-layang yang tersangkut di jaringan Listrik Aliran Atas, sehingga kereta sempat tertahan di jalur KM 111+200.
  • KCIC segera menangani gangguan dengan menurunkan petugas untuk evakuasi manual, dan kereta dapat kembali beroperasi normal dalam waktu singkat.
  • KCIC mengimbau masyarakat untuk tidak bermain layang-layang di sekitar jalur kereta cepat karena aktivitas ini berpotensi mengganggu operasional dan membahayakan keselamatan perjalanan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Layangan kembali menjadi biang kerok terhenti sementara perjalanan Kereta Cepat Whoosh pada Minggu (24/8/2025). 

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan Whoosh G1060 relasi Tegalluar Summarecon – Halim sempat tertahan sejenak di jalur KM 111+200, tepat di depan salah satu terowongan antara Stasiun Tegalluar Summarecon dan Padalarang, akibat adanya benang layang-layang yang tersangkut pada jaringan Listrik Aliran Atas (Overhead Catenary System/OCS). 

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas ketidaknyamanan ini. Namun langkah penghentian sementara harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Keselamatan demi menjamin perjalanan tetap aman,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025). 

Eva menjelaskan bahwa kejadian bermula sekitar pukul 19.34 WIB ketika masinis KA G1053 melaporkan adanya benang layang-layang yang tersangkut di OCS. 

Train Control (TC) segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan instruksi pembatasan kecepatan, penurunan pantograph, serta peningkatan pengawasan kepada kereta yang melintas di area tersebut.

Sekitar pukul 20.21 WIB, KA G1060 dihentikan di KM 111+330 untuk menurunkan petugas Power Supply yang langsung melakukan evakuasi manual terhadap benang layang-layang. Hanya dalam waktu 5 menit sejak listrik dimatikan, tepatnya pada pukul 20.26 WIB aliran listrik kembali normal dan pada pukul 20.29 WIB kereta dapat kembali dijalankan. 

“Penanganan cepat ini menunjukkan kesiapan KCIC dalam menjaga keselamatan sekaligus memastikan perjalanan dapat segera kembali normal,” ujar Eva.

Eva mewakili KCIC kembali mengimbau masyarakat untuk tidak bermain atau menerbangkan layang-layang di sekitar jalur kereta cepat. Pasalnya aktivitas ini sangat berisiko karena dapat menyebabkan gangguan teknis, penghentian perjalanan, hingga potensi kecelakaan yang tidak diinginkan.

Saat ini, regulasi khusus atau Peraturan Pemerintah yang memuat larangan bermain layang-layang di sekitar jalur kereta cepat masih dalam proses pembahasan oleh seluruh stakeholder. Meski demikian, KCIC terus memperkuat sinergi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa di lokasi yang rawan gangguan layang-layang.

Patroli gabungan dilakukan di wilayah Kecamatan Padalarang, Cimahi Tengah, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul dan Bandung Kidul. Melalui kegiatan ini, dilakukan pemantauan langsung, edukasi, imbauan, serta pelarangan kepada masyarakat yang kedapatan bermain layang-layang agar kesadaran kolektif terhadap keselamatan perjalanan Whoosh semakin meningkat. 

“KCIC mengimbau masyarakat untuk tidak bermain atau menerbangkan layang-layang di sekitar jalur kereta cepat karena aktivitas tersebut berpotensi mengganggu operasional dan membahayakan keselamatan perjalanan Whoosh,” tutup Eva. 

Pasalnya hal tersebut bukan kali pertama. Bahkan pada Juni lalu, KCIC mencatat ada 50 kali gangguan operasional Whoosh yang disebabkan oleh layang-layang sepanjang Juni 2025.

KCIC juga mencatat jumlah gangguan akibat layang-layang mengalami peningkatan sejak April dan Mei. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan awal 2025 yang hanya 7-8 kejadian per bulan. 

Eva melarang bermain layang-layang dalam radius 500 meter dari sisi kiri dan kanan jalur rel. Layang-layang yang tersangkut di kabel LAA dapat menyebabkan korsleting listrik, pemadaman aliran listrik, gangguan operasional perjalanan, hingga ancaman keselamatan perjalanan kereta cepat yang melaju hingga 350 km/jam.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Rio Sandy Pradana

Share
