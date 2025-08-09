Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Kemenhub mengungkapkan bahwa integrasi moda transportasi Jakarta-Bandung mampu menyumbang Rp86,5 triliun terhadap produk domestik bruto regional (PDRB).
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 01:20
Share
Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat berada di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023). Bisnis/Rachman
Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat berada di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023). Bisnis/Rachman
Ringkasan Berita
  • Integrasi moda transportasi Jakarta-Bandung menyumbang Rp86,5 triliun terhadap PDRB dan menghemat biaya bahan bakar hingga Rp3,2 triliun per tahun.
  • Proyek ini meningkatkan produktivitas dan konektivitas bisnis serta pariwisata, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan pusat kegiatan ekonomi di sekitar stasiun.
  • Tantangan utama dalam integrasi ini adalah memastikan layanan yang terintegrasi dengan baik dan mengatasi masalah aksesibilitas serta konektivitas.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa langkah pemerintah mengintegrasikan moda transportasi Jakarta dan Bandung mampu menyumbang Rp86,5 triliun terhadap produk domestik bruto regional (PDRB).

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal dalam paparannya menyampaikan bahwa kontribusi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi regional yang substansial.

Di mana kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh selain memberikan kontribusi terhadap PDRB, tetapi juga menghemat biaya bahan bakar hingga Rp3,2 triliun/tahun. Belum lagi, keberadaan transportasi yang bekerja sama dengan China ini mampu mengefisienkan waktu perjalanan sehingga meningkatkan produktivitas dan konektivitas bisnis serta pariwisata.

“Ini contoh-contohnya [manfaat ekonomi dari integrasi Jakarta-Bandung],” ujarnya dalam diskusi Kompas: Masa Depan Mobilitas Kota, Jumat (8/8/2025).

Selain itu, efek berganda dari integrasi tersebut mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan stimulus pusat kegiatan ekonomi di skybridge stasiun.

Contohnya, integrasi moda transportasi di Stasiun Halim berupa keberadaan shelter moda transportasi taxi yang bekerja sama dengan Bluebird Group, integrasi jaringan pelayanan dengan Transjakarta dan Mikrotrans, serta dengan JR Connexion, Damri, PPD, Travel, Shuttle.

Baca Juga

Selain itu, Stasiun Halim juga terintegrasi dengan LRT Jabodebek melalui skybridge, LRT Jakpro (direncanakan operasional pada 2030), serta telah terintegrasi dengan transportasi online. Namun, khusus kendaraan online tersebut masih membutuhkan akses dari sisi Kalimalang.

Di samping keberhasilan integrasi yang sudah dilakukan tersebut, Risal menyampaikan saat ini pihaknya masih menghadapi tantangan integrasi transportasi antarmoda.

Menjadi tugas Risal memastikan layanan terintegrasi dengan baik dan seamless. Sementara aksesibilitas dan konektivitas masih menjadi tantangan untuk melakukan integrasi moda transportasi. Pasalnya dua hal tersebut harus selesai terlebih dahulu untuk dilakukan integrasi.

“Kami bicara terintegrasi jaringan, kelembagaan, sistem informasi, tarif dan pembayaran dan perencanaan tata ruang dan transportasi, ini yang kami kaji,” jelas Risal. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
3 jam yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
4 jam yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Biaya Transportasi Mahal, Kemenhub: Naikkan Pendapatan Masyarakat

Biaya Transportasi Mahal, Kemenhub: Naikkan Pendapatan Masyarakat

Truk Impor China Banjiri Tambang Tanpa Uji Tipe, Kemenhub Buka Suara

Truk Impor China Banjiri Tambang Tanpa Uji Tipe, Kemenhub Buka Suara

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

INACA Ungkap Penyebab Penerbangan Domestik Belum Pulih Pasca-Covid

INACA Ungkap Penyebab Penerbangan Domestik Belum Pulih Pasca-Covid

Lebih dari 1.500 Tiket Whoosh Ludes di KAI Expo, Diskon 50% Paling Diburu

Lebih dari 1.500 Tiket Whoosh Ludes di KAI Expo, Diskon 50% Paling Diburu

Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

Ekonom Sebut Rencana Pemerintah Perluas Rute Whoosh ke Surabaya Perlu Dikaji Ulang

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Prabowo Minta Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tembus Surabaya, AHY Bilang Begini

Prabowo Minta Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tembus Surabaya, AHY Bilang Begini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB
Transportasi & Logistik
27 menit yang lalu

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

Terungkap! Ini Biang Kerok Harga Beras di Pasar Lebih Mahal dari Ritel Modern
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Terungkap! Ini Biang Kerok Harga Beras di Pasar Lebih Mahal dari Ritel Modern

Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang
Manufaktur
2 jam yang lalu

Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

Beras Premium Kembali Dijual di Ritel, Harga Turun Jadi Rp73.000 per 5 Kg
Jasa & Niaga
3 jam yang lalu

Beras Premium Kembali Dijual di Ritel, Harga Turun Jadi Rp73.000 per 5 Kg

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

2

Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan

3

Indeks Keyakinan Konsumen Naik, Momentum Pemulihan Daya Beli?

4

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

5

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

2

Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan

3

Indeks Keyakinan Konsumen Naik, Momentum Pemulihan Daya Beli?

4

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

5

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga