Bandara Haji Juanda Mau Dipindah ke Kediri, Kemenhub Beri Penjelasan

Kemenhub masih melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah soal pemindahan Bandara Haji dari Juanda ke Dhoho Kediri.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:27
Proyek Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur - Wika Gedung
Proyek Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur - Wika Gedung
Ringkasan Berita
  • Kementerian Perhubungan belum menetapkan Bandara Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji meskipun ada rencana pemindahan dari Bandara Juanda Surabaya.
  • Penetapan bandara embarkasi haji menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umrah, dengan evaluasi fasilitas oleh Kementerian Perhubungan untuk memastikan standar pelayanan jemaah.
  • Bandara Kediri sedang dalam proses memenuhi persyaratan sebagai bandara internasional, dengan fasilitas yang siap melayani penerbangan haji dan umrah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait rencana pemindahan Bandara Haji dari Juanda, Surabaya, ke Bandara Dhoho Kediri.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa tak menjelaskan apakah rencana pemindahan tersebut imbas rencana renovasi Bandara Juanda—sebagaimana informasi yang Bisnis terima—maupun memang penambahan Bandara Haji sejalan dengan bertambahnya bandara internasional.

Dirinya hanya membenarkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (sebelumnya Badan Penyelenggara Haji) telah melakukan kunjungan ke Bandara Dhoho Kediri. 

“Akan tetapi hingga saat ini Bandar Udara Dhoho belum ditetapkan resmi sebagai bandar udara embarkasi haji, sehingga rencana pemindahan penerbangan haji dari Bandar Udara Juanda ke Bandar Udara Dhoho belum terealisasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/8/2025).

Lukman menyampaikan bahwa pemerintah senantiasa mendukung penyelenggaraan haji dan umrah melalui penyediaan fasilitas transportasi udara yang aman, lancar, selamat dan efisien dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam rangka memastikan kesiapan bandar udara yang ditetapkan sebagai embarkasi haji.

Adapun mulai penyelenggaraan haji tahun 2026, tanggung jawab pelaksanaan haji berada di bawah Kementerian Haji dan umrah.

Penetapan bandar embarkasi haji sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah. Jika terdapat permohonan atau usulan penambahan bandar udara embarkasi, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas di bandar udara  untuk memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan jemaah haji.

Lukman juga menegaskan bahwa penetapan bandar udara embarkasi haji tidak hanya ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas bandar udara, termasuk kesiapan Custom, Immigration dan Quarantine(CIQ), tetapi juga memperhatikan syarat minimal yaitu mampu melayani 4.000 orang jemaah serta ketersediaan asrama haji.

“⁠Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan seluruh operasional penerbangan haji dan umrah  berjalan sesuai regulasi dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Jemaah,” ujar Lukman.

Pihaknya juga terus melakukan pengawasan intensif terhadap jalannya operasional penerbangan terus dilakukan, termasuk pengawasan terhadap maskapai penerbangan serta evaluasi terhadap fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam penerbangan haji dan umrah.

Sementara itu, General Manager Bandar Udara Kediri I Nyoman Noer Rohim menyampaikan saat ini PT Angkasa Pura Indonesia sedang dalam proses pemenuhan persyaratan Bandara Kediri sebagai Bandara Internasional.

Nyoman turut menyampaikan bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak otoritas dan stakeholder lainnya. Saat ini pun, sudah terdapat maskapai yang berminat untuk membuka rute internasional dari Kediri, tetapi masih dalam proses perizinan.

“Adapun secara fasilitas, Bandar Udara Kediri memiliki spesifikasi yang mumpuni dan sudah siap untuk melayani penerbangan haji dan umrah,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Rio Sandy Pradana

Prabowo Kesal Pengusaha Tak Bayar Pajak, Padahal Negara Kasih Lahan-Kredit
Ekonomi
4 menit yang lalu

Prabowo Kesal Pengusaha Tak Bayar Pajak, Padahal Negara Kasih Lahan-Kredit

IISIA: SNI Besi-Baja Jadi Tameng Gempuran Produk Impor Murah ke RI
Manufaktur
4 menit yang lalu

IISIA: SNI Besi-Baja Jadi Tameng Gempuran Produk Impor Murah ke RI

Bank Sentral Filipina Pangkas Suku Bunga ke 5%, Terendah sejak 2022
Ekonomi Global
9 menit yang lalu

Bank Sentral Filipina Pangkas Suku Bunga ke 5%, Terendah sejak 2022

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi
Jasa & Niaga
6 jam yang lalu

RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di EkosistemGasBumi

Buruh Desak RUU Ketenegakerjaan Disahkan: DPR Jangan Cuma Joget
Jasa & Niaga
14 menit yang lalu

Buruh Desak RUU Ketenegakerjaan Disahkan: DPR Jangan Cuma Joget

Blok Masela Dikebut, Desain Teknis Ditenggat Rampung Desember 2025
Energi & Tambang
24 menit yang lalu

Blok Masela Dikebut, Desain Teknis Ditenggat Rampung Desember 2025

