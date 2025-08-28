Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya efisiensi di BUMN dan pemerintahan, mengkritik direksi BUMN yang arogan, dan menghapus sistem tantiem demi birokrasi bersih.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:55
Share
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Banten pada Kamis (28/8/2025). Dok Youtube BMPI Setpres
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Banten pada Kamis (28/8/2025). Dok Youtube BMPI Setpres

Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Prabowo menekankan bahwa tidak ada jabatan yang tidak bisa digantikan, termasuk dirinya sebagai presiden.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya saat meresmikan Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

There’s no one cannot be replaced, tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden RI, kalau saya enggak bener, kalau saya brengsek, enggak ada orang yang enggak bisa diganti. Bupati enggak beres, bupati bisa diganti,” ujarnya. 

Dia juga menyinggung perilaku sejumlah pejabat BUMN yang dianggapnya masih arogan dan tidak efisien.

“Ada itu direksi-direksi BUMN merasa jadi kayak raja, kayak perusahaan punya neneknya sendiri,” tegasnya.

Baca Juga

Presiden Ke-8 RI itu kemudian mencontohkan langkah konkret yang telah diambil pemerintah, yakni menghapus sistem tantiem di BUMN.

“Saudara tahu kemarin saya hilangkan apa itu tantiem. Tantiem pun saya nggak jelas rupanya itu bahasa Belanda, artinya bonus. Yang repot perusahaan rugi dikasih bonus, komisarisnya enak, rakyat yang enggak enak. No! Coret!” katanya. 

Prabowo menambahkan jika ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, maka dipersilakan untuk mundur. 

“Alhamdulillah yang enggak mau, get out! Banyak anak muda yang mau masuk,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menekankan komitmennya untuk membangun birokrasi yang bersih, efisien, dan berpihak kepada rakyat.

“Baik saudara-saudara, efisiensi bekerja. Itu yang saya minta,” pungkas Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA
Premium
12 menit yang lalu

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)
Premium
42 menit yang lalu

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Said Iqbal 'Sentil' Gaji DPR Naik saat Prabowo Gaungkan Efisiensi

Buka APKASI Otonomi Expo 2025, Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Sri Mulyani

Buka APKASI Otonomi Expo 2025, Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Sri Mulyani

Prabowo Sindir Noel Ebenezer Bukan Kader Gerindra: Tetap Agak Malu Saya

Prabowo Sindir Noel Ebenezer Bukan Kader Gerindra: Tetap Agak Malu Saya

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

Prabowo Mendadak Panggil Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung ke Istana

Pengangguran Terendah Dibayangi Peningkatan PHK

Pengangguran Terendah Dibayangi Peningkatan PHK

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Utak-atik Jajaran Direksi di Tubuh Grup Pertamina, dari Elnusa (ELSA) Hingga PGN (PGAS)

Utak-atik Jajaran Direksi di Tubuh Grup Pertamina, dari Elnusa (ELSA) Hingga PGN (PGAS)

Danantara’s Bold Move with Patriot Bonds

Danantara’s Bold Move with Patriot Bonds

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!
Ekonomi
16 menit yang lalu

Prabowo: Direksi BUMN Merasa Raja, Kayak Perusahaan Milik Neneknya!

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

Bak Bumi dan Langit, Bos Buruh Soroti Ketimpangan Gaji Buruh & DPR
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Bak Bumi dan Langit, Bos Buruh Soroti Ketimpangan Gaji Buruh & DPR

Bos Buruh Pimpin Demo Hari Ini, Ungkap Rencana Aksi Mogok Nasional
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Bos Buruh Pimpin Demo Hari Ini, Ungkap Rencana Aksi Mogok Nasional

Turunkan Harga, Bobby Gelar Pasar Murah di 33 Daerah Sumut
Ekonomi
2 jam yang lalu

Turunkan Harga, Bobby Gelar Pasar Murah di 33 Daerah Sumut

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Dukung Ekonomi Hijau, APR Raih Penghargaan Industri Hijau dari Kemenperin

3

Stok BBM SPBU Shell Kosong, Manajemen Buka Suara

4

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

5

Pemerintah Kaji Sistem Gaji Tunggal ASN

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej jadi Komisaris PGN (PGAS)

2

Dukung Ekonomi Hijau, APR Raih Penghargaan Industri Hijau dari Kemenperin

3

Stok BBM SPBU Shell Kosong, Manajemen Buka Suara

4

Investasi China di RI Tembus Rp578 Triliun, Tumbuh 31% dalam 6 Tahun

5

Pemerintah Kaji Sistem Gaji Tunggal ASN