Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Pemerintah targetkan pendapatan negara 2026 Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% dari 2025, didukung pajak dan bea cukai. PNBP turun akibat dividen BUMN ke Danantara.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:01
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mematok target pendapatan negara dari kepabeanan dan cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun, atau naik 9,8% dari outlook 2025 Rp2.865,5 triliun. 

Target pendapatan negara itu ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak dan bea cukai, yang masing-masing dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun dan Rp334,3 triliun. 

Penerimaan pajak tahun depan ditargetkan tumbuh sebesar 13,5% dari outlook 2025 yakni Rp2.076,9 triliun. Khusus untuk pajak, Sri Mulyani menyebut akan melakukan berbagai langkah reformasi (reform) untuk mencapai target rasio pendapatan negara yakni 12,24% terhadap PDB. 

"Rasio pendapatan negara diharapkan naik ke 12,24% [terhadap] PDB. Rasio pajak naik ke 10,47%," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).  

Terdapat beberapa langkah reformasi yang dimaksud olehnya untuk memastikan pendapatan negara dari pajak terealisasikan. Dia menyebut langkah reformasi itu meliputi pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga atau stakeholders lain; sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri; joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan; serta pemberian insentif daya beli, investasi dan hilirisasi.

"Termasuk dalam hal ini Dirjen Pajak bekerja erat dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, bahkan NGO dalam rangka untuk menciptakan enforcement yang reliable dan credible," tuturnya.  

Baca Juga

Adapun terkait dengan penerimaan kepabeanan dan cukai yang dipatok Rp334,3 triliun itu naik 7,7% dari outlook 2025 yakni Rp310,4 triliun. Sri Mulyani mengakui bahwa target optimistis pemerintah itu merupakan tantangan di tengah tekanan yang dialami penerimaan bea cukai utamanya karena bea keluar. 

Tekanan itu, jelas Bendahara Negara, didorong oleh pelarangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah sehingga menekan penerimaan dari bea keluar. Namun demikian, untuk 2026, Kemenkeu tetap menargetkan penerimaan yang cukup tinggi dari bea cukai dengan sejumlah strategi lain. Salah satunya dengan esktensifikasi barang kena cukai.

"Ini cukup tinggi tentu sangat ditopang oleh Cukai Hasil Tembakau namun juga ekstensifikasi barang kena cukai. Kita akan mengintensifkan bea masuk dalam rangka percaturan perdagangan internasional yang berubah sangat cepat, di mana kecenderungan bea masuk diturunkan sementara bea keluar adalah dalam rangka mendukung hilirisasi produk," ujarnya di hadapan Komisi XI DPR pekan lalu. 

Salah satu langkah esktensifikasi barang kena cukai yang akan ditempuh adalah pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Upaya pengenaan cukai MBDK ini sudah mulai ditempuh beberapa tahun lalu, kendati belum kunjung diterapkan hingga saat ini. 

Pada kesimpulan rapat pengambilan keputusan RAPBN 2026, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati bahwa pengenaan cukai terhadap minuman manis dalam kemasan bakal dimasukkan dalam target penerimaan pada APBN tahun depan. 

"Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan obyek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR," terang Ketua Komisi XI MIsbakhun.

Politisi Partai Golkar itu lalu memastikan bahwa pengenaan cukai MBDK itu akan diterapkan di tahun depan. Dia memahami pemerintah masih harus akan membahasnya secara lintas sektoral dengan pemangku kepentingan lainnya, baik dari sisi industri dan kesehatan. 

"Jangan sampai memberikan tekanan terhadap sektor industri, sektor riilnya," kata Misbakhun.

Adapun besaran tarif akan dibahas bersama-sama juga dengan DPR. Salah satu konsultasi yang dilakukan adalah terkait dengan ambang batas atau threshold persentase kadar gula dalam MBDK yang akan dikenakan cukai. 

"Misalnya dalam kandungan per miligram itu 0,5 atau 0,3. Kita sepakat di threshold-nya. Jangan sampai kemudian dinol-kan, kan enggak," kata Misbakhun.

PNBP Turun Karena Danantra

Di tengah kenaikan target penerimaan pajak dan bea cukai, pemerintah memasang target lebih rendah dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Pemerintahan RAPBN yang dirancang pertama kali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PNBP dipatok tahun depan sebesar Rp455 triliun. Nilai itu sudah lebih rendah dari outlook 2025 yakni Rp477,2 triliun. 

Outlook 2025 pun anjlok dari perolehan 2024 yakni Rp584,4 triliun usai kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di awal tahun ini. Sebagaimana diketahui, Danantara mengambil alih pengelolaan seluruh BUMN sehingga dividennya juga tidak lagi masuk ke kantong negara. 

Hal itu pun turut dinilai menjadi tantangan bagi Kemenkeu, sejalan juga dengan harga komoditas yang masih dalam level konservatif hingga tahun depan. "Sedangkan PNBP ini karena tidak ada lagi dividen dan kita juga memprediksi harga komoditas masih cukup konservatif, maka kita menargetkan Rp455 triliun atau turun 4,7% dari tahun ini," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

Meski dividen BUMN tak lagi disalurkan ke negara melalui kantong penerimaan, SWF baru bentukan Prabowo itu diharapkan bisa menyalurkan sumber dayanya ke dalam bentuk investasi guna mendorong target pertumbuhan ekonomi 5,4% yoy di tahun depan. 

Prabowo telah mengamanatkan agar capaian investasi pada 2026 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,4% yakni Rp7.450 triliun. Presiden ke-8 itu telah mewanti-wanti agar investasi tidak hanya berasal dari APBN, namun juga swasta dan Danantara.

Dari target investasi Rp7.450 triliun untuk mencapai pertumbuhan PDB 5,4%, maka di antaranya harus ada kontribusi investasi dari Danantara yakni sekitar Rp720 triliun. 

"Di mana [investasi] Rp720 triliun adalah Danantara, sedangkan lain dari swasta Rp6.200 triliun dan APBN di Rp530 triliun," jelas Sri Mulyani pada konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Adapun saat dimintai konfirmasi lebih lanjut mengenai apa saja proyek investasi yang akan digarap Danantara, CEO Danantara Rosan Roeslani mengaku akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Meski demikian, dia tidak bisa mengungkapnya saat ini karena sudah menandatangani persetujuan untuk merahasiakan hal tersebut atau non-disclosure agreement (NDA). 

"Nanti kita akan umumkan untuk investasi ada beberapa investasi yang kita laksanakan. Saya tidak bisa umumkan itu karena saya juga terikat dalam perjanjian NDA, sabar aja tunggu aja," terangnya di kantor Ditjen Pajak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
12 menit yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
1 jam yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

Dilema Dominasi Pekerja Informal, Jadi Pemicu Jebloknya Rasio Pajak?

Dilema Dominasi Pekerja Informal, Jadi Pemicu Jebloknya Rasio Pajak?

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Kemenhub Buka Suara Soal Setoran SRUT Turun dan Gerus PNBP 2026

Kemenhub Buka Suara Soal Setoran SRUT Turun dan Gerus PNBP 2026

Target Setoran PNBP 2026 dari Kemenhub Kontraksi 15,3%, Ada Apa?

Target Setoran PNBP 2026 dari Kemenhub Kontraksi 15,3%, Ada Apa?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN
APBN
10 menit yang lalu

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti
Energi & Tambang
15 menit yang lalu

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Pajak
17 menit yang lalu

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
7 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh
Transportasi & Logistik
18 menit yang lalu

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola
Jasa & Niaga
22 menit yang lalu

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

KPK Tetapkan Rudy Ong Menjadi Tersangka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan