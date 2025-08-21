Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

RAPBN 2026 memproyeksikan belanja pajak Rp563,6 triliun, dengan PPN dan PPnBM mendominasi Rp371,9 triliun. Fokus utama pada sektor manufaktur dan kesejahteraan masyarakat.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 16:08
Share
Konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, proyeksi belanja pajak tercatat sebesar Rp563,6 triliun.

Dalam catatan Bisnis, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, misalnya, proyeksi belanja pajak hanya ada di kisaran angka Rp530,3 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 6,27%.

Adapun dalam RAPBN 2026, PPN dan PPnBM mendominasi proyeksi belanja perpajakan. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan. 

Pada 2025 pun porsi belanja pajak untuk PPN dan PPnBM terbesar yakni diproyeksikan Rp343,3 triliun atau 64,7%. Artinya ada kenaikan secara persentase.

Hal itu sebagaimana 2021-2024 yakni belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM selalu memakan porsi terbesar yakni estimasi Rp169,9 triliun atau 57,9% pada 2021, Rp190,4 triliun atau 57,9% pada 2022, Rp208,2 triliun atau 57,8% pada 2023, dan Rp227,8 triliun atau 56,9% pada 2024. 

Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun.

Baca Juga

Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya. 

Fokus Sektor Manufaktur

Adapun berdasarkan sektornya, belanja perpajakan 2026 akan diarahkan paling besar untuk industri pengolahan sebesar Rp141,7 triliun. Kemudian, diikuti oleh sektor perhutanan, perikanan dan pertanian Rp63,8 triliun, untuk perdagangan Rp59,3 triliun serta Rp54,4 triliun untuk jasa keuangan dan asuransi. 

Selanjutnya, berdasarkan tujuan kebijakannya, belanja perpajakan 2026 diproyeksikan paling besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp316,1 triliun atau lebih dari setengah belanja perpajakan. 

Kemudian, belanja perpajakan berdasarkan tujuannya tahun depan diikuti oleh untuk mengembangkan UMKM Rp104,7 triliun, mendukung dunia bisnis, Rp58,1 triliun serta meningkatkan iklim investasi Rp84,7 triliun. 

Menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), nilai belanja perpajakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.  "Nilai Belanja Perpajakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi," tulis Kemenkeu pada Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026. 

Pada 2024, estimasi belanja perpajakan mencapai Rp400,1 triliun atau 1,81% dari PDB. Persentasenya naik 11,1% dari 2023 yakni Rp360 triliun atau 1,72% dari PDB. 

Lonjakan pertumbuhan belanja perpajakan terjadi di 2025 yakni dari Rp400,1 triliun menjadi diproyeksikan Rp530,3 triliun atau tumbuh sebesar 32,5%. Kenaikan itu paling tinggi dalam kurun waktu estimasi 2021-2024 dan untuk proyeksi 2025 dan 2026. 

Hal itu didorong oleh kenaikan belanja PPN dan PPnBM pada 2025 yang diproyeksikan Rp343,3 triliun, yang pada tahun sebelumnya estimasi Rp227,8 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
2 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Temui Pramono di Balkot, Ahok Usul Tagihan PBB Tidak Melebihi NJOP

Temui Pramono di Balkot, Ahok Usul Tagihan PBB Tidak Melebihi NJOP

FLOQ Usul Ditjen Pajak dan OJK Relaksasi Pajak Kripto

FLOQ Usul Ditjen Pajak dan OJK Relaksasi Pajak Kripto

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Sri Mulyani Incar Pajak Orang Kaya dan Konglomerasi, Pengamat: Bukan Hal Baru

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Target Ambisius, Sri Mulyani Incar Pajak Orang Super Kaya dan Konglomerasi

Belanja Perpajakan Transportasi dan Pergudangan Melonjak di 2026, Capai Rp43,6 Triliun

Belanja Perpajakan Transportasi dan Pergudangan Melonjak di 2026, Capai Rp43,6 Triliun

Kemenkeu Kerek Estimasi Belanja Pajak 2025 jadi Rp515 Triliun, Efek Stimulus?

Kemenkeu Kerek Estimasi Belanja Pajak 2025 jadi Rp515 Triliun, Efek Stimulus?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Titiek Soeharto Soroti Harga Beras Mahal hingga Kasus Oplosan
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Titiek Soeharto Soroti Harga Beras Mahal hingga Kasus Oplosan

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!
Pajak
8 menit yang lalu

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Kadin Usul 5 Insentif Prioritas untuk Genjot Manufaktur di Era Prabowo
Manufaktur
16 menit yang lalu

Kadin Usul 5 Insentif Prioritas untuk Genjot Manufaktur di Era Prabowo

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T
APBN
51 menit yang lalu

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

Istana Blak-blakan Rencana Pembentukan Kementerian Haji
Jasa & Niaga
52 menit yang lalu

Istana Blak-blakan Rencana Pembentukan Kementerian Haji

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini