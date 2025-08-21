Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut

Gubernur Sumut Bobby Nasution berikan insentif pajak untuk dorong investasi, targetkan pertumbuhan ekonomi 6,8-7,2% dengan investasi Rp53 triliun
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 11:38
Share
PEKAN INOVASI & INVESTASI SUMUT 2025 Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta unsur forkopimda lainnya, menghadiri dan membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumut Tahun 2025 do halaman Istana Maimun Medan, Rabu (20/8/2025
PEKAN INOVASI & INVESTASI SUMUT 2025 Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta unsur forkopimda lainnya, menghadiri dan membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumut Tahun 2025 do halaman Istana Maimun Medan, Rabu (20/8/2025
Ringkasan Berita
  • Gubernur Sumut, Bobby Nasution, memberikan insentif berupa potongan pajak untuk mendorong investasi di Sumut.
  • Insentif ini diharapkan dapat diikuti oleh kabupaten/kota di Sumut untuk mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
  • Target pertumbuhan ekonomi Sumut adalah 6,8% hingga 7,2%, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp53 triliun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan kabar baik bagi pelaku usaha, yakni insentif berupa potongan pajak.

Kabar baik ini juga sebagai upaya agar pertumbuhan investasi di Sumut, terus meningkat.

Demikian disampaikan Bobby Nasution pada acara Pekan Inovasi Investasi Sumatera Utara (PIISU) 2025 dan Hari Indonesia Menabung yang diselenggarakan di halaman Istana Maimon Medan, Rabu (20/8/2025). “Kami berharap di daerah juga melakukan hal serupa dengan memberikan insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Sumut,” ujarnya.

Hal serupa, menurut Bobby, juga diharapkan dilaksanakan di daerah. Kabupaten/kota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha berupa potongan pajak.

“Jumlah insentif yang diberikan, kita kembalikan dalam bentuk barang kena pajak atau BKP,” ucapnya.

Bobby memisalkan, seperti bagi bupati atau walikota yang memberikan diskon biaya BPHTB, maka diskon yang diberikan itu akan diganti oleh Pemprov Sumut, untuk tahun anggaran berikutnya dalam bentuk BKP.

“Hal-hal ini kami lakukan untuk mempercepat realisasi investasi di Sumut. Kegiatan ini yang bisa mendorong dan menopang pertumbuhan ekonomi. Kami harapkan insentif yang kami berikan bisa diikuti seluruh kepala daerah di Sumut,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Bobby menyebutkan target pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional 8%. Dari pertumbuhan itu, Provinsi Sumut sebagai provinsi terbesar keempat di Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,8% sampai 7,2%.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, maka dibutuhkan realisasi investasi sebesar Rp53 triliun yang masuk ke Sumut. Inovasi pemberian insentif berupa potongan pajak tersebut diharapkan mampu mendongkrak nilai investasi Sumut, yang juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumut.

Pada saat itu juga, Gubernur Bobby membagikan 1.000 buku tabungan berupa simpanan pelajar kepada siswa SMA plus isi rekening senilai Rp5.000. Pemberian buku tabungan ini dalam rangka Peringatan Hari Indonesia Menabung.

“Silahkan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Sumut untuk gerakan menabung agar dibuat lebih inovatif. Misalkan menabung pakai sampah. Nanti bisa ditukar dengan uang, atau berbagai kegiatan lainnya. Sehingga tabungannya bisa terisi hingga siswa tersebut lulus,” ucapnya.

Kegiatan PIISU 2025 juga dimeriahkan dengan kehadiran 82 stan dari UMKM se-Sumut, peluncuruan aplikasi “si indah”, penampilan budaya, persentase produk inovatif, dan program pendaftaran sertifikat halal gratis, dan lainnya.

Pada acara tersebut turut dihadiri Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, Forkopimda Sumut, Konsul Jenderal negara sahabat, sejumlah kepala daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perangkat daerah di Sumut, ratusan pelajar SMA, pelaku UMKM, dan undangan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi
Premium
12 menit yang lalu

Kinerja Emiten BUMN Karya Anggota Danantara yang Untung dan Rugi

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance
Premium
43 menit yang lalu

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bobby Nasution Apresiasi LPS Financial Festival 2025 di Sumut

Bobby Nasution Apresiasi LPS Financial Festival 2025 di Sumut

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

Bobby Nasution Ingin Lagi Gelar Pertandingan Internasional di Stadion Utama Sumatra Utara

Bobby Nasution Ingin Lagi Gelar Pertandingan Internasional di Stadion Utama Sumatra Utara

Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump

Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

Perbanas Ungkap Pemicu Pertumbuhan Kredit Melambat Pada Juli 2025

Perbanas Ungkap Pemicu Pertumbuhan Kredit Melambat Pada Juli 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penggunaan QRIS di China Masuki Tahap Uji Coba, Ini Bedanya dengan Jepang
Ekonomi
36 detik yang lalu

Penggunaan QRIS di China Masuki Tahap Uji Coba, Ini Bedanya dengan Jepang

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut
Ekonomi
5 menit yang lalu

Bobby Nasution Beri Insentif Usaha untuk Dorong Investasi Sumut

Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump
Ekonomi Global
18 menit yang lalu

Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya
Transportasi & Logistik
29 menit yang lalu

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

Suku Bunga BI Turun, Pengembang Pede Penjualan Properti Bisa Terkerek
Properti
38 menit yang lalu

Suku Bunga BI Turun, Pengembang Pede Penjualan Properti Bisa Terkerek

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga