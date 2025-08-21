Bisnis Indonesia Premium
Korsel Bakal Umumkan Investasi Baru US$150 Miliar di AS saat KTT Lee-Trump

Korsel akan umumkan investasi swasta US$150 miliar di AS saat pertemuan Presiden Lee Jae Myung dan Donald Trump pada 25 Agustus 2025 mendatang.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 11:24
Indeks Kosdaq yang naik terpantau dalam sebuah layar di Korea Exchange (KRX), Seoul, Korea Selatan pada Rabu (4/6/2025). Indeks saham Korea Selatan naik setelah kemenangan Lee Jae-Myung dalam pemilihan presiden Negeri Ginseng. / Bloomberg-SeongJoon Cho
Indeks Kosdaq yang naik terpantau dalam sebuah layar di Korea Exchange (KRX), Seoul, Korea Selatan pada Rabu (4/6/2025). Indeks saham Korea Selatan naik setelah kemenangan Lee Jae-Myung dalam pemilihan presiden Negeri Ginseng. / Bloomberg-SeongJoon Cho

Bisnis.com, JAKARTA – Korea Selatan berencana mengumumkan rencana investasi swasta senilai sekitar US$150 miliar di Amerika Serikat saat pertemuan Presiden Lee Jae Myung dengan Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan harian Hankyoreh yang dilansir dari Bloomberg, Kamis (21/8/2025), paket investasi tersebut mencakup proyek yang sudah berjalan maupun yang baru, dan terpisah dari komitmen investasi Korea Selatan sebesar US$350 miliar di AS yang menjadi bagian dari kesepakatan dagang bulan lalu.

Meski paket US$150 miliar akan menjadi sorotan dalam pertemuan puncak, pejabat pemerintah tidak memperkirakan ada pembahasan lebih lanjut mengenai dana investasi US$350 miliar, yang sebelumnya menjadi poin utama perjanjian dagang kedua negara, kata Hankyoreh mengutip sumber resmi.

Kesepakatan dagang yang dicapai pada Juli lalu menetapkan tarif impor barang asal Korea Selatan ke AS sebesar 15%, salah satu tarif terendah yang pernah diberikan.

Pertemuan Lee dengan Trump pada 25 Agustus mendatang dipandang sebagai agenda penting, yang juga akan mencakup isu-isu keamanan.

Kementerian Perindustrian Korea Selatan menyatakan pada Rabu malam bahwa skala detail investasi yang akan diumumkan dalam KTT tersebut belum ditentukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

