Bobby Nasution Apresiasi LPS Financial Festival 2025 di Sumut

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebutkan bahwa kegiatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival 2025, dapat meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumut.

Juga sekaligus mendorong para peserta untuk menjadi pelaku usaha yang andal dalam mengelola keuangan.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution di hadapan ribuan peserta LPS Financial Festival 2025, yang diselenggarakan di Regale Internastional Convention Centre, Jalan Adam Malik Nomor 66-68 Medan, Rabu (20/8/2025).

“Kami berharap anak-anak mendapat ilmu bermanfaat dari acara ini, ilmu yang tidak didapat di sekolah, kampus. Dengan ikut seminar ini sekitar 20 menit, paling tidak setara dengan satu semester untuk ilmu ekonomi dan keuangan di kampus,” ucapnya.

Festival Financial tersebut, kata Bobby, juga diharapkan dapat memberikan ilmu bagi para pelaku UMKM atau pelaku usaha tentang managemen atau bagaimana mengelola sebuah keuangan usaha. Sebaliknya, perbankan juga diharapkan memberikan jaminan kemudahan bagi pelaku UMKM atau bagi pelaku usaha pemula terkait akses keuangan.

Dengan demikian UMKM akan tumbuh, pelaku usaha semakin optimis terhadap akses dan jaminan perbankan. Ini, kata Bobby, tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumut.

Disampaikan juga, target pertumbuhan ekonomi secara nasional tercatat 8%. Sementara target pertumbuhan ekonomi Sumut 6,8% sampai 7,2%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan variable pertumbuhan investasi dengan nilai Rp53 triliun.

“Realisasi investasi di Sumut pada triwulan kedua mencapai Rp28 triliun. Untuk itu peran perbankan di Sumut sangat diperlukan, karena banyak invetsai dari tingkat lokal,” ujarnya.

Sebelumnya Founder dan Chariman CT Crop Chairul Tanjung menyempatkan berdiskusi dengan para peserta LPS Financial Festival 2025. Ia memberikan ilmu tentang pentingnya melihat peluang dalam memulai usaha. Apalagi dengan perkembangan digital di era saat ini, pemasaran lebih gampang dan memiliki jangkauan luas.

Chariul Tanjung juga mengajak kepada para peserta agar selalu optmisi dalam memulai apa pun. “Di setiap keadaan pasti ada peluang, mau lagi sulit, senang. Pasti ada peluangnya. Tinggal bagaimana kita melihat dan menangkapnya. Jadi, do something. Lihat peluangnya, akan selalu ada,” ujarnya.

Kegiatan LPS Financial Festival 2025 dimeriahkan juga dengan penampilan Standup Comedy Agak Laen. Turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Forkopimda Sumut, pimpinan perbankan dan lembaga keuangan, dan para peserta festival.