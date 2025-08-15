Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo ingin APBN tanpa defisit pada 2028, tetapi Sri Mulyani fokus pada APBN 2026 terlebih dahulu sebelum merencanakan balance budget.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 18:52
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta. / Bloomberg-Rosa Panggabean
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta. / Bloomberg-Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal keinginan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi defisit APBN dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Awak media menanyakan pendapat Sri Mulyani soal harapan Prabowo itu saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (15/8/2025) petang.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan bahwa pemerintah akan melihat terlebih dahulu perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026, baru memikirkan defisit tahun-tahun setelahnya, termasuk soal tak ada lagi defisit atau anggaran berimbang (balance budget) APBN.

"Untuk balance budget 2—3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026 sudah mikir 2—3 tahun. Namun, saya melihat sinyal dari presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan, tetapi kita lihat setahap demi setahap," ujar Sri Mulyani pada Jumat (15/8/2025).

Sri Mulyani menyebut bahwa 2025 pun masih tersisa beberapa bulan dan Kemenkeu selaku pengelola fiskal harus terus mengawalnya dengan ketat. Oleh karena itu, saat ini pihaknya akan fokus menjalankan APBN 2025 dan menyiapkan APBN 2026.

Meskipun begitu, dia menyebut bahwa selaku anak buah Prabowo, jajaran Kemenkeu akan tetap mengkaji strategi untuk bisa mencapai balance budget, yakni defisit APBN menjadi 0% atau bahkan menjadi surplus.

Baca Juga

"Kemudian direction yang dimintakan tadi oleh bapak presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung, dan nanti pasti dilaporkan kepada presiden," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

"Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat—apakah dalam 2027 atau 2028—saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, salah satu untuk mewujudkan APBN tanpa defisit itu yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran seperti yang sudah diinstruksikannya sejak awal 2025.

Adapun RAPBN 2026 sendiri memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
1 jam yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Pemerintah Kucurkan Anggaran Keamanan Rp179,4 Triliun pada 2026

Pemerintah Kucurkan Anggaran Keamanan Rp179,4 Triliun pada 2026

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

Prabowo Dorong Peran Danantara dan Swasta Percepat Investasi Global

Prabowo Dorong Peran Danantara dan Swasta Percepat Investasi Global

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan
APBN
10 menit yang lalu

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026
Energi & Tambang
22 menit yang lalu

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum
Pajak
23 menit yang lalu

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai
APBN
36 menit yang lalu

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Dikerek Naik jadi Rp164,4 Triliun
Jasa & Niaga
54 menit yang lalu

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Dikerek Naik jadi Rp164,4 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

3

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

4

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

5

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

3

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

4

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

5

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)