Pertamina SMEXPO Merah Putih Tarik Potential Buyer UMKM Rp9,27 Miliar

UMKM di Pertamina SMEXPO Merah Putih 2025 mencatatkan transaksi B2B dengan sejumlah perusahaan peritel. Total potential buyer mencapai Rp9,27 miliar.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 21:40
VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto memberikan paparan saat Kick Off Pertamina SMEXPO 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025)./Bisnis-Fanny Kusumawardhani
VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto memberikan paparan saat Kick Off Pertamina SMEXPO 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025)./Bisnis-Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Merah Putih PT Pertamina (Persero) mampu mencatatkan penjualan senilai Rp222,65 juta selama periode 11–15 Agustus 2025. Nilai transaksi itu dihasilkan dari 50 UMKM binaan Pertamina dengan total transaksi mencapai 1.180 kali.

VP CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menerangkan, nilai transaksi fantastis itu dihasilkan dari penjualan ritel selama gelaran SMEXPO Merah Putih Pertamina di Jakarta.

“Untuk yang transaksi di tempat, per pukul 15.00 WIB, transaksinya itu mencapai Rp222 juta dari 50 UMKM,” katanya saat ditemui dalam agenda Closing SMEXPO Merah Putih di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Selain transaksi ritel, UMKM di SMEXPO Merah Putih juga mencatatkan transaksi business-to-business (B2B) dengan sejumlah perusahaan peritel. Total potential buyer dari transaksi ini bahkan mencapai Rp9,27 miliar.

Pada tahun ini, Pertamina menargetkan sekitar 1.400 UMKM untuk turut serta dalam SMEXPO Pertamina yang akan digelar secara nasional. Rudi menerangkan, nantinya para pelaku UMKM akan terlebih dahulu mendapatkan pendampingan dan pembinaan sebelum menampilkan produk-produk mereka di SMEXPO.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan tantangan bagi para UMKM untuk mampu mengimplementasikan proses pendampingan yang telah mereka dapatkan, dengan meningkatkan omzet penjualan mereka 10–20%.

Dengan begitu, Rudi menerangkan, kehadiran UMKM tidak hanya sebagai jargon. Melalui program ini, Rudi berharap bahwa para UMKM mampu ‘naik kelas’ demi menggerakkan ekonomi nasional.

“Nah, kenaikan omzet ini yang kita harapkan secara konsisten akan terus terjadi di setiap gelaran-gelaran UMK Akademi ataupun SMEXPO yang kita laksanakan saat ini,” tambahnya.

Ke depannya, Pertamina bakal menggelar SMEXPO di berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, dan sejumlah daerah lainnya untuk menjaring potensi-potensi ekonomi lokal di daerah, sebelum akhirnya menggelar SMEXPO nasional di penghujung tahun.

Adapun, SMEXPO Merah Putih merupakan ajang pameran UMKM yang digelar oleh PT Pertamina (Persero) di Jakarta pada periode 11–15 Agustus 2025. Sebanyak 50 UMKM turut serta dalam gelaran ini, yang memiliki lini bisnis beragam, seperti makanan dan minuman hingga peralatan rumah tangga.

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Denis Riantiza Meilanova

