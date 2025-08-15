Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028

Presiden Prabowo berambisi menekan defisit APBN hingga nol pada 2028 dengan efisiensi belanja negara. RAPBN 2026 proyeksikan defisit Rp638,8 triliun.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:32
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dok TV Parlemen
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dok TV Parlemen

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berambisi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol pada 2028.

Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

“Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat — apakah dalam 2027 atau 2028 — saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, salah satu untuk mewujudkan APBN tanpa defisit itu yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran seperti yang sudah diinstruksikannya sejak awal 2025.

Adapun RAPBN 2026 sendiri memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara.

Baca Juga

Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

Di sisi lain, belanja negara akan banyak diarahkan untuk program-program unggulan pemerintah. Prabowo menjelaskan program-program yaitu ketahanan pangan (dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

Selain itu, alokasi besar juga disiapkan untuk pendidikan (Rp757,8 triliun) dan kesehatan (Rp244 triliun).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
20 menit yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry
Premium
50 menit yang lalu

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Berapa untuk Kesejahteraan Guru dan Dosen?

Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Berapa untuk Kesejahteraan Guru dan Dosen?

Tantangan APBN Pertama Prabowo: Peforma Pajak Loyo, Utang Melonjak

Tantangan APBN Pertama Prabowo: Peforma Pajak Loyo, Utang Melonjak

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

Airlangga: AS Minat Kembangkan Industri Cip Semikonduktor di RI

Airlangga: AS Minat Kembangkan Industri Cip Semikonduktor di RI

Prabowo Ingin BUMN Sumbang Dividen US$50 Miliar Buat Negara

Prabowo Ingin BUMN Sumbang Dividen US$50 Miliar Buat Negara

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan

Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan

Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Airlangga: AS Minat Kembangkan Industri Cip Semikonduktor di RI
Manufaktur
3 menit yang lalu

Airlangga: AS Minat Kembangkan Industri Cip Semikonduktor di RI

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan
Energi & Tambang
14 menit yang lalu

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan

Prabowo Pangkas TKD Jadi Rp650 Triliun di 2026, Terendah 5 Tahun Terakhir!
APBN
30 menit yang lalu

Prabowo Pangkas TKD Jadi Rp650 Triliun di 2026, Terendah 5 Tahun Terakhir!

Prabowo Bakal Kebut Proyek Hilirisasi Senilai Rp618 Triliun
Energi & Tambang
40 menit yang lalu

Prabowo Bakal Kebut Proyek Hilirisasi Senilai Rp618 Triliun

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%
Ekonomi
49 menit yang lalu

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan