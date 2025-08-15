Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Strategi Sri Mulyani Kejar Target Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun di RAPBN 2026

Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun di RAPBN 2026 dengan reformasi pajak, bea cukai, dan PNBP untuk mencapai pertumbuhan 9,8%.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 18:18
Share
Konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target itu tumbuh 9,8% dibandingkan target tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut proyeksi tersebut ambisius, mengingat dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan tertinggi hanya 5,6%. Bahkan, sambungnya, tahun ini pertumbuhan pendapatan diperkirakan hanya mencapai 0,5%.

“Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat kinerja selama tiga tahun terakhir,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Untuk mencapainya, bendahara negara itu menyatakan pemerintah akan mempercepat reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di sektor pajak, Kementerian Keuangan akan melanjutkan implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax, memperkuat sinergi pertukaran data antarkementerian/lembaga, mengembangkan sistem pemungutan pajak untuk transaksi digital dalam dan luar negeri, serta mengintensifkan joint program di bidang analisis data, pengawasan, pemeriksaan, dan kepatuhan.

“Kami juga tetap memberikan insentif yang menjaga daya beli,” tegasnya.

Baca Juga

Di bidang Bea Cukai, pemerintah akan melanjutkan kebijakan cukai hasil tembakau dan menjajaki ekstensifikasi barang kena cukai baru yang akan diimplementasikan pada 2026.

Selain itu, kebijakan bea masuk akan disesuaikan dengan tren perdagangan internasional yang cenderung menurunkan tarif, sementara bea keluar akan menyusut seiring hilirisasi yang menjadikan komoditas mentah sebagai input industri smelter.

Sri Mulyani menekankan penegakan hukum terhadap barang selundupan, khususnya barang kena cukai seperti rokok dan minuman beralkohol.

Untuk PNBP, pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya alam melalui peningkatan tata kelola, pengawasan, dan penegakan hukum, termasuk pemanfaatan sistem informasi mineral dan batubara (Simbara) secara terintegrasi dengan Kementerian ESDM.

Postur RAPBN 2026

Adapun, RAPBN 2026 sendiri memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

Di sisi lain, belanja negara akan banyak diarahkan untuk program-program unggulan pemerintah. Prabowo menjelaskan program-program yaitu ketahanan pangan (dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

Selain itu, alokasi besar juga disiapkan untuk pendidikan (Rp757,8 triliun) dan kesehatan (Rp244 triliun).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
2 jam yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum

Sri Mulyani Patok Target Rasio Pajak 2026 di 10,47%, Jauh dari Target Prabowo

Sri Mulyani Patok Target Rasio Pajak 2026 di 10,47%, Jauh dari Target Prabowo

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta

Pemkot Cirebon Janji Turunkan Tarif PBB, tapi Masih Abu-Abu soal Waktu

Pemkot Cirebon Janji Turunkan Tarif PBB, tapi Masih Abu-Abu soal Waktu

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru: Buyback SBSN Lebih Fleksibel, Kewajiban Dealer Diperketat

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru: Buyback SBSN Lebih Fleksibel, Kewajiban Dealer Diperketat

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bos BGN Ungkap Alasan Anggaran MBG Melonjak jadi Rp335 Triliun dalam RAPBN 2026
APBN
26 detik yang lalu

Bos BGN Ungkap Alasan Anggaran MBG Melonjak jadi Rp335 Triliun dalam RAPBN 2026

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan
APBN
11 menit yang lalu

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026
Energi & Tambang
22 menit yang lalu

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum
Pajak
24 menit yang lalu

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai
APBN
37 menit yang lalu

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

3

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

4

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

5

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

3

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

4

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

5

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)