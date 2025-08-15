Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Kerek Target Lifting Minyak 2026 ke Level 610.000 Barel per Hari

Presiden Prabowo menargetkan lifting minyak naik ke level 610.000 barel per hari dalam RAPBN 2026.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 18:03
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mematok target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2026, jumlah target lifting minyak tersebut lebih tinggi dibanding target lifting minyak yang dipatok dalam APBN 2025 sebesar 605.000 bph.

Selain itu, Prabowo juga menargetkan lifting gas bumi mencapai 984.000 barel setara minyak per hari (boepd) dalam RAPBN 2026.

Berbeda dengan lifting minyak, target lifting gas pada 2026 itu turun dibandingkan APBN 2025 yang sebesar 1,005 juta boepd.

"Lifting minyak 610.000 barel per hari, lifting gas 984.000 barel setara minyak," dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Sementara itu, untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$70 per barel dalam RAPBN 2026. Angka ini lebih rendah dibanding APBN 2025 yang sebesar US$82 per barel.

Baca Juga

Adapun, realisasi rata-rata lifting minyak RI mencapai 602.000 bph per Juli 2025. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah optimistis target lifting minyak dalam APBN 2025 akan tercapai.

Angka tersebut menunjukkan pergerakan positif meski masih di bawah target jangka panjang pemerintah.

“Lifting sekarang rata-rata 602.000 barel per hari Juni-Juli kemarin,” kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
1 jam yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Asumsi ICP RAPBN 2026 Turun, Emiten Migas ENRG-MEDC Telan Pil Pahit?

Asumsi ICP RAPBN 2026 Turun, Emiten Migas ENRG-MEDC Telan Pil Pahit?

Menguji Klaim Bahlil Atas Data Produksi Minyak

Menguji Klaim Bahlil Atas Data Produksi Minyak

Mengintip Proyeksi Lifting Migas 2026 Jelang Nota Keuangan

Mengintip Proyeksi Lifting Migas 2026 Jelang Nota Keuangan

PHE Gencarkan Eksplorasi Migas untuk Keberlanjutan Pasokan Energi

PHE Gencarkan Eksplorasi Migas untuk Keberlanjutan Pasokan Energi

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro 2026, Ini Rinciannya

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro 2026, Ini Rinciannya

Kisi-kisi Target Lifting Minyak & Gas 2026 saat Produksi Masih Menantang

Kisi-kisi Target Lifting Minyak & Gas 2026 saat Produksi Masih Menantang

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan
APBN
11 menit yang lalu

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026
Energi & Tambang
22 menit yang lalu

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum
Pajak
23 menit yang lalu

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai
APBN
37 menit yang lalu

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Dikerek Naik jadi Rp164,4 Triliun
Jasa & Niaga
54 menit yang lalu

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Dikerek Naik jadi Rp164,4 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

3

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

4

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

5

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

3

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

4

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

5

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)