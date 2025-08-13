Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menguji Klaim Bahlil Atas Data Produksi Minyak

Perbedaan data produksi minyak antara Kementerian ESDM dan SKK Migas menimbulkan kebingungan. Menteri Bahlil Lahadalia mengklaim produksi minyak cetak rekor
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 20:49
Share
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai / Kementerian ESDM
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai / Kementerian ESDM

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merilis data produksi minyak sepanjang semester I/2025. Namun, terdapat perbedaan data versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph

Adapun, produksi minyak pada Juni 2025 mencapai 608.100 bph. Menurut Bahlil, realisasi ini merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

"Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.600 [bph], Juni sudah 608.100, target APBN 605.000," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Adapun, Kementerian ESDM tak merilis data lifting minyak sepanjang semester I/2025.

Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target, sedangkan realisasi lifting minyak mencapai 578.000 bph per semester I/2025. Realisasi tersebut baru mencapai 95,5% dari target lifting minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

Baca Juga

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, capaian lifting minyak dan produksi minyak memang berbeda.

Sebab, tidak semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas langsung melakukan lifting minyak setelah berproduksi. Beberapa KKKS, kata dia, menampung minyak yang mereka produksi untuk kemudian di-lifting bersamaan.

Terkait hal ini, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai data produksi minyak yang lebih bisa dipertanggung jawabkan adalah dari SKK Migas. Pasalnya, lembaga tersebut membuat pembaruan data setiap pekan dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS.

"Data yang asli dan otentik ya data di SKK Migas karena di-update setiap Minggu dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS Produksi. Sehingga bisa dipertanggung jawabkan," ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, dalam nomenklatur teknis mekanika reservoir dan mekanika fluida, reservoir migas itu selalu dalam kondisi 3 phasa, yaitu gas, minyak, dan air.

Selanjutnya, Fluida 3 phasa yang ada di reservoir dialirkan (natural flow atau memakai artificial lift) ke sumur produksi melalui tubing, selanjutnya sampai ke kepala sumur wellhead. Di Wellhead biasanya dilengkapi metering, dan di sinilah fluida 3 phase itu dicatat laju alir gas, minyak, dan air.

Selanjutnya, fluid 3 phasa ini masuk ke separator untuk dipisahkan minyaknya dari gas dan air. Lalu, minyak mengalir ke stasiun pengumpul minyak (tank storage). Dari stasiun pengumpul ini dilengkapi metering juga.  

Kemudian di-lifting untuk dijual melalui pipa atau kapal tanker kepada Pertamina Kilang atau trader minyak lainnya.

"Produksi minyak dari reservoir sampai di metering wellhead inilah yang disebut sebagai produksi minyak," imbuh Hadi.

Hadi menyebut, bahwa data produksi minyak dari SKK Migas memang mencapai 579.000 bph per semester I/2025. Namun, Bahlil mengungkapkan realisasi produksi itu mencapai 602.000 bph.

Menurut Hadi, Bahlil memasukkan selisihnya yakni sekitar 23.000 boepd berupa LPG ke dalam pencatatan minyak dan kondesat.

"Seharusnya LPG masuk pencatatan regime gas sesuai dalam Nomenklatur UU APBN 2025. Jika sistem dan fasilitasnya sederhana, produksi minyak most likely akan sama dengan lifting minyak," jelas Hadi.

Hadi pun mengingatkan agar pemerintah memverifikasi dulu data di SKK Migas sebelum membuat laporan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuat definisi atau aturan baru pencatatan, harus sinkron dengan regulasi atau UU terkait subyek yang dimaksud.

"Supaya data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu [Kementerian Keuangan] bisa sinkron. Tidak membingungkan," ucap Hadi.

Rekonsiliasi Data Belum Sinkron

Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat perbedaan data produksi minyak dari Kementerian ESDM dan SKK Migas itu sebatas rekonsiliasi data yang belum sinkron.

"Terkait capaian angka produksi atau lifting pada suatu waktu tertentu, misal, pada bulan Juni saja, itu wajar dan sudah pernah terjadi jika angkanya melebihi target," ucapnya.

Kendati demikian, Pri Agung tak begitu mempermasalahkan. Sebab, yang menjadi perhitungan dalam APBN adalah lifting minyak. Ini khususnya untuk periode 1 tahun.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan data yang lebih akurat terkait lifting minyak pada sisa tahun ini.

"Dalam periode 1 tahun itu kadang ada lonjakan angka produksi di periode tertentu, misal ketika suatu sumur atau proyek baru on stream atau baru selesai di workover [perawatan]. Tapi seiring waktu kemudian produksi mulai lebih stabil, dan dalam konteks ini ada potensi ada penurunan," ucap Pri Agung.

Dia menjelaskan, volume minyak yang tercatat di 'lift' atau dijual. Oleh karena itu, lifting bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari angka produksi.

Pri Agung mengatakan, semua hasil produksi nantinya akan menjadi lifting, tapi bisa langsung, bisa juga tidak langsung karena disimpan dulu sampai ada yang membelinya.

"Kalau untuk kepentingan APBN, yang dipakai angka lifting. Semakin tinggi produksi, semakin akan memperbesar volume minyak yang bisa dijual [dijadikan lifting]. Begitu saja prinsipnya," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium
49 menit yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
2 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Produksi Migas Pertamina Hulu Capai 1,04 Juta Boepd per Semester I/2025

Produksi Migas Pertamina Hulu Capai 1,04 Juta Boepd per Semester I/2025

Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

Medco Tambah Produksi Minyak Lapangan Terubuk jadi 6.600 Barel per Hari

Medco Tambah Produksi Minyak Lapangan Terubuk jadi 6.600 Barel per Hari

Mengintip Proyeksi Lifting Migas 2026 Jelang Nota Keuangan

Mengintip Proyeksi Lifting Migas 2026 Jelang Nota Keuangan

Bahlil Lapor Prabowo, Lifting Minyak Capai 608.000 Barel per Hari

Bahlil Lapor Prabowo, Lifting Minyak Capai 608.000 Barel per Hari

Bahlil: Lifting Minyak Capai 608.000 Barel Akhir Juli 2025

Bahlil: Lifting Minyak Capai 608.000 Barel Akhir Juli 2025

Mau Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Perusahaan Solar PV di China

Mau Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Perusahaan Solar PV di China

Bahlil Cek Proyek LNG Terapung Raksasa RI ke China, Beroperasi 2027

Bahlil Cek Proyek LNG Terapung Raksasa RI ke China, Beroperasi 2027

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan
Manufaktur
18 menit yang lalu

Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

Menhub Tunggu Investigasi KNKT soal Kecelakaan Kapal & Kereta Anjlok
Transportasi & Logistik
39 menit yang lalu

Menhub Tunggu Investigasi KNKT soal Kecelakaan Kapal & Kereta Anjlok

Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit
Properti
50 menit yang lalu

Tok! Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Buruh Jadi 50.000 Unit

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

Beli Beras Murah Bulog di Alfamart-Indomaret Cs Dibatasi Maksimal 2 Pak
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Beli Beras Murah Bulog di Alfamart-Indomaret Cs Dibatasi Maksimal 2 Pak

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

2

Prabowo Sampaikan RAPBN Perdana di DPR Jumat (15/8), Ini Perbandingannya dengan Jokowi dan SBY

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat

5

Ini Penjelasan Data Produksi Minyak versi SKK Migas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

2

Prabowo Sampaikan RAPBN Perdana di DPR Jumat (15/8), Ini Perbandingannya dengan Jokowi dan SBY

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat

5

Ini Penjelasan Data Produksi Minyak versi SKK Migas