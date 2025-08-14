Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

Proyek Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo oleh Hutama Karya hampir selesai konstruksinya. Berikut progresnya.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:20
Share
Bendungan Bulango Ulu/brantas-abipraya.co.id/
Bendungan Bulango Ulu/brantas-abipraya.co.id/

Bisnis.com, JAKARTA  — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap progres konstruksi Bendungan Bulango Ulu di Desa Owata, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo progres fisiknya telah mencapai 87%.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menjelaskan proyek bendungan tersebut masuk ke dalam salah satu daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

"Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan dan air, mengembangkan pertanian modern di pedesaan, serta mendukung transisi menuju energi terbarukan," kata Adjib dalam keterangan resmi, Kamis (14/8/2025).

Proses pengerjaan Bendungan Bulango Ulu dilakukan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) Hutama Karya – PT Basuki Rahmanta Putra – PT Bina Nusa Lestari (KSO HK-BRP-BNL), dengan porsi Hutama Karya sebesar 70%.

Adapun, lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan akses, jembatan, konstruksi main dam, instalasi instrumentasi pengawasan, serta pembersihan area genangan.

Bendungan ini memiliki tinggi 75 meter dan saluran pelimpah berbentuk terowongan sepanjang 370 meter, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Nantinya, Bendungan Bulango Ulu akan memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain pengendalian banjir dengan kapasitas reduksi hingga 414,22 m³/detik dan penyediaan air baku sebesar 2,2 m³/detik.

Kemudian, bendungan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 4,95 MW, serta pengairan untuk 4.193 hektar lahan pertanian di Kabupaten Bone Bolango (meliputi DI Alale, DI Lomaya, dan DI Pilohayanga).

"Bendungan Bulango Ulu tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengelolaan air, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan daerah. Proyek ini akan meningkatkan produktivitas pertanian, menyediakan sumber energi bersih, membuka akses air bersih, menyerap ribuan tenaga kerja lokal selama konstruksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menuturkan konstruksi Bendungan Bulango Ulu menjadi salah satu yang penuh tantangan. Di mana, proyek ini sempat terkendala masalah pembebasan lahan.

Bahkan, hingga saat ini proses pembebasan lahan masih terus berlangsung. Berdasarkan data Kementerian PU, dari total 1.723 bidang tanah, sebanyak 75,91% atau 1.231 bidang telah bebas. 

Sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian administratif, baik melalui konsinyasi, penetapan pengadilan, maupun koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah.

“Dengan kerja sama seluruh pihak, Kementerian PU optimis Bendungan Bulango Ulu dapat segera rampung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo dan sekitarnya,” pungkas Dody.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
28 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN
Premium
58 menit yang lalu

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Proyek Bendungan Way Apu Masih Terkendala Amdal dan Izin Hutan

Proyek Bendungan Way Apu Masih Terkendala Amdal dan Izin Hutan

Proyek Bendungan Jragung Rp2,3 Triliun Ditargetkan Rampung September 2026

Proyek Bendungan Jragung Rp2,3 Triliun Ditargetkan Rampung September 2026

Inovasi Terowongan di Tol Permai Dukung Konservasi Gajah Sumatra

Inovasi Terowongan di Tol Permai Dukung Konservasi Gajah Sumatra

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

KDM Janji Seluruh Jalan di Jabar Mulus Akhir 2027

KDM Janji Seluruh Jalan di Jabar Mulus Akhir 2027

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemenhan Minta Lahan 600 Ha Dekat IKN, Buat Bangun Lanud TNI AU
Properti
5 menit yang lalu

Kemenhan Minta Lahan 600 Ha Dekat IKN, Buat Bangun Lanud TNI AU

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya
Infrastruktur
8 menit yang lalu

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN
APBN
12 menit yang lalu

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

Gerai F&B China dan Korea Banjiri Pasar RI, Ini Bocoran Pendatang Baru
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Gerai F&B China dan Korea Banjiri Pasar RI, Ini Bocoran Pendatang Baru

Perum Bulog Siapkan Stok 1,3 Juta Ton Beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Perum Bulog Siapkan Stok 1,3 Juta Ton Beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

4

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

5

Prabowo Sampaikan RAPBN Perdana di DPR Jumat (15/8), Ini Perbandingannya dengan Jokowi dan SBY

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

4

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

5

Prabowo Sampaikan RAPBN Perdana di DPR Jumat (15/8), Ini Perbandingannya dengan Jokowi dan SBY