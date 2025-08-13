Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

Menko AHY menggelar rakor untuk membahas sejumlah isu strategi di bidang infrastruktur, transportasi dan perumahan. Berikut penjelasannya.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 19:02
Share
Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama lima kementerian teknis di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025). - BISNI/Alifian Asmaaysi.
Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama lima kementerian teknis di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025). - BISNI/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan lima kementerian teknis lingkup Infrastruktur pada hari ini, Rabu (13/8/2025).

Menteri Koordinator (Menko) IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rapat tersebut bakal membahas sejumlah isu pengembangan infrastruktur strategis mulai dari sektor konektivitas hingga perumahan.

"Kami Kemenko Infrastruktur ini yang mengoordinasikan, mengorkestrasikan lima kementerian teknis tentunya ingin setiap saat melakukan monitoring, evaluasi baik melalui rapat-rapat koordinasi seperti ini maupun secara langsung di lapangan," kata AHY, Rabu (13/8/2025).

Dalam agenda tersebut, AHY mengaku akan membahas pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang termasuk pelaksanaan program transmigrasi hingga implementasi kebijakan satu peta atau one map policy.

Kedua, agenda tersebut juga bakal membahas implementasi program pengentasan kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang rencananya dibidik mulai diterapkan pada 2027.

Pada saat yang sama, AHY juga menyinggung akan membahas hasil evaluasi dari berbagai kecelakaan transportasi baik perkeretaapian maupun di jalan darat.

Baca Juga

Selanjutnya, AHY juga mengaku akan membahas keberlanjutan pengembangan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya agar prosesnya dapat dipercepat. Serta, membahas kelanjutan rencana menghidupkan kembali keberadaan bandara internasional.

Dari sektor ketahanan, AHY turut memastikan akan melanjutkan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Di mana, pada tahap awal akan diprioritaskan di wilayah Jakarta, Semarang, dan Demak.

Selanjutnya, dari sisi konektivitas AHY menekankan bakal meminta update mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan Jalan Daerah (IJD).

"Last but not least, nomor empat kita akan membahas isu di bidang pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman," ujarnya.

Dalam penjelasannya, AHY mengaku akan membahas mengenai rencana implementasi renovasi rumah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Ini juga harus dipastikan sekali lagi bisa menjadi daya ungkit dari pembangunan perumahan yang semakin luas baik di desa maupun di kota," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion
Premium
2 menit yang lalu

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin
Premium
33 menit yang lalu

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

Prabowo Beri AHY Tugas Khusus soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Apa Itu?

Prabowo Beri AHY Tugas Khusus soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Apa Itu?

AHY Ungkap Arahan Prabowo Tambah Bandara Internasional, Ini Tujuannya

AHY Ungkap Arahan Prabowo Tambah Bandara Internasional, Ini Tujuannya

Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

Truk ODOL Tekan Daya Saing RI, MTI Desak AHY Segera Bertindak

Truk ODOL Tekan Daya Saing RI, MTI Desak AHY Segera Bertindak

Truk ODOL Dilarang Masuk Jalan Dalam Kota Pekanbaru, Pelanggar Terancam Ditilang

Truk ODOL Dilarang Masuk Jalan Dalam Kota Pekanbaru, Pelanggar Terancam Ditilang

Tim Zero ODOL akan Dibentuk, Target Mundur jadi 2027?

Tim Zero ODOL akan Dibentuk, Target Mundur jadi 2027?

KNKT: Praktik Tarif Angkutan Barang ODOL Perlu Intervensi Pemerintah

KNKT: Praktik Tarif Angkutan Barang ODOL Perlu Intervensi Pemerintah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

Mentan: Kopdes Merah Putih Bakal Salurkan 10.000 Ton Beras SPHP per Hari

YLKI Soroti Food Tray Impor untuk MBG Tak Sesuai Standar, Ini Risikonya
Jasa & Niaga
23 menit yang lalu

YLKI Soroti Food Tray Impor untuk MBG Tak Sesuai Standar, Ini Risikonya

AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah
Infrastruktur
31 menit yang lalu

AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

Pengusaha Keluhkan Dibukanya Impor Nampan MBG: Kami Kalah Saing
Jasa & Niaga
48 menit yang lalu

Pengusaha Keluhkan Dibukanya Impor Nampan MBG: Kami Kalah Saing

Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan...
Jasa & Niaga
50 menit yang lalu

Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan...

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?