Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

PT Kereta Api Indonesia (KAI) merombak jajaran direksi dan komisaris. Bobby Rasyidin ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Didiek Hartantyo.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina
Rabu, 13 Agustus 2025 | 08:35
Ilustrasi. Kereta Wisata / KAI Wisata
Ilustrasi. Kereta Wisata / KAI Wisata
  • PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan perombakan jajaran dewan komisaris dan direksi, dengan Bobby Rasyidin diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan Didiek Hartantyo.
  • Perubahan ini diharapkan memperkuat langkah KAI dalam meningkatkan layanan dan berkontribusi pada kemajuan perkeretaapian nasional.
  • Susunan baru dewan komisaris dan direksi ini diresmikan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan PT Danantara Asset Management pada 12 Agustus 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran dewan komisaris dan direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dirombak. Begitu pula dengan direktur utama KAI yang mengalami pergantian yang sebelumnya dijabat oleh Didiek Hartantyo, menjadi Bobby Rasyidin. 

“Kami menyambut baik kehadiran jajaran komisaris dan direksi yang baru akan memperkuat langkah KAI dalam menghadirkan layanan terbaik dan berkontribusi bagi kemajuan perkeretaapian nasional,” ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (13/8/2025). 

Dirinya mewakili manajemen KAI menyampaikan terima kasih kepada Johan Bakti Porsea Sirait, Chairul Anwar, Sri Paduka Mangkoenagoro X, Rochadi, Didiek Hartantyo, Hadis Surya Palapa, Rudi As Aturridha, Rosma Handayani, dan John Robertho atas pengabdian, dedikasi, serta kontribusi yang telah diberikan dalam memajukan KAI.

Adapun pengangkatan Bobby menggantikan Didiek tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025. 

Di mana mengangkat Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama, Dody Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi, dan Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko. 

Selain itu, juga mengangkat Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, dan Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum. 

Pada kesempatan yang sama, terbit pula Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-224/MBU/08/2025 dan SK.039/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025. 

Dalam keputusan tersebut tertulis pengangkatan Purnomo Sucipto sebagai Komisaris, I Wayan Sugiri sebagai Komisaris, Arnanto sebagai Komisaris Independen, dan Raizal Arifin sebagai Komisaris Independen. 

Dengan demikian, berdasarkan surat tersebut Kementerian BUMN dan PT Danantara Asset Management juga memberhentikan dengan hormat Johan Bakti Porsea Sirait sebagai Komisaris Independen, Chairul Anwar sebagai Komisaris, Sri Paduka Mangkoenagoro X sebagai Komisaris, dan Rochadi sebagai Komisaris Independen. 

Pemberhentian dengan hormat juga ditetapkan kepada Didiek Hartantyo sebagai Direktur Utama, Hadis Surya Palapa sebagai Direktur Niaga KAI, Rudi As Aturridha sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan, Rosma Handayani sebagai Direktur SDM dan Umum KAI, dan John Robertho sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana KAI. 

Pada kesempatan terpisah, VP Public Relations KAI Anne Purba menegaskan bahwa perubahan susunan dewan komisaris dan direksi ini menjadi momentum penting bagi KAI untuk melanjutkan strategi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kualitas layanan.

“KAI akan terus melakukan pembaruan dan perbaikan secara menyeluruh demi mewujudkan visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan nilai tambah yang kontinu bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Anne.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero):

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama: Said Aqil Siroj

2. Komisaris Independen: Endang Tirtana

3. Komisaris Independen: Arnanto

4. Komisaris Independen: Raizal Arifin

5. Komisaris: Purnomo Sucipto

6. Komisaris: I Wayan Sugiri

7. Komisaris: Diah Natalisa

8. Komisaris: Mohamad Risal Wasal

Direksi

1. Direktur Utama: Bobby Rasyidin

2. Wakil Direktur Utama: Dody Budiawan

3. Direktur Portofolio Manajemen & Teknologi Informasi: I Gede Darmayusa

4. Direktur Perencanaan Strategis & Manajemen Risiko: Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat

5. Direktur SDM & Kelembagaan: Atih Nurhayati

6. Direktur Bisnis & Pengembangan Usaha: Rafli Yandra

7. Direktur Keuangan & Umum: Indarto Pamoengkas

8. Direktur Pengelola Sarana & Prasarana: Heru Kuswanto

9. Direktur Operasi: Awan Hermawan Purwadinata

10. Direktur Keselamatan & Keamanan: Dadan Rudiansyah

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

