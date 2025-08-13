Profil Dirut KAI Bobby Rasyidin, Eks Bos Defend ID

Bobby Rasyidin diangkat sebagai Dirut KAI pada 12 Agustus 2025, menggantikan Didiek Hartantyo. Sebelumnya, Bobby adalah Dirut DEFEND ID dan PT Len Industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Bobby Rasyidin secara resmi diangkat sebagai direktur utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI per 12 Agustus 2025, menggantikan Didiek Hartantyo yang telah menjabat sejak Mei 2020.

Berbeda dengan Didiek yang sebelum menjabat sebagai dirut telah lebih dahulu berkarir di KAI, Bobby merupakan mantan bos dari Holding BUMN Industri Pertahanan, Defence Industry Indonesia (DEFEND ID).

Di mana pria kelahiran 31 Oktober 1974 tersebut menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) sekaligus Direktur Utama Holding DEFEND ID.

Melansir dari laman resmi PT Len Indonesia (Persero), nyatanya Bobby merupakan seorang ahli telekomunikasi. Dirinya memperoleh gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi di ITB tahun 1996, gelar MBA di UNSW Sydney pada tahun 2000, dan gelar Master of Psychology Management di Naperville pada 1999.

Kariernya mentereng saat di usia 38 tahun dipercaya menduduki posisi puncak di salah satu vendor jaringan dan solusi telekomunikasi terbesar dunia asal Prancis, yakni Direktur Utama PT Alcatel Lucent Indonesia pada 2012-2015.

Bobby melanjutkan perjalanannya sebagai Direktur Utama PT Teknologi Riset Global Investama pada 2016, Komisaris Utama PT Akses Prima Indonesia 2016-2021, Komisaris Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia 2016-2019 serta Komisaris Utama PT Indonesian Cloud 2019-2021.

Kemudian Bobby diangkat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Tahun 2021-2025 dan Komisaris Independen PT GMF Aero Asia Tbk. (GMFI) sejak Juni 2020.

Per 21 Februari 2025, Bobby meninggalkan kursi dirut dan resmi menjadi Komisaris PT Len Industri (Persero).

Adapun pengangkatan Bobby sebagai Dirut KAI tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

Surat tersebut sekaligus mengangkat Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi, dan Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko.

Selain itu, juga mengangkat Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, dan Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

VP Public Relations KAI Anne Purba menegaskan bahwa perubahan susunan dewan komisaris dan direksi ini menjadi momentum penting bagi KAI untuk melanjutkan strategi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kualitas layanan.

“KAI akan terus melakukan pembaruan dan perbaikan secara menyeluruh demi mewujudkan visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan nilai tambah yang kontinu bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Anne.