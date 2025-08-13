Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Profil Dirut KAI Bobby Rasyidin, Eks Bos Defend ID

Bobby Rasyidin diangkat sebagai Dirut KAI pada 12 Agustus 2025, menggantikan Didiek Hartantyo. Sebelumnya, Bobby adalah Dirut DEFEND ID dan PT Len Industri.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 09:49
Share
Bobby Rasyidin / LEN
Bobby Rasyidin / LEN
Ringkasan Berita
  • Bobby Rasyidin diangkat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 12 Agustus 2025, menggantikan Didiek Hartantyo.
  • Bobby sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri dan Holding DEFEND ID, serta memiliki latar belakang sebagai ahli telekomunikasi dengan berbagai posisi strategis di industri tersebut.
  • Pengangkatan Bobby sebagai Dirut KAI diiringi perubahan susunan direksi lainnya, yang bertujuan untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan kualitas layanan KAI.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Bobby Rasyidin secara resmi diangkat sebagai direktur utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI per 12 Agustus 2025, menggantikan Didiek Hartantyo yang telah menjabat sejak Mei 2020.

Berbeda dengan Didiek yang sebelum menjabat sebagai dirut telah lebih dahulu berkarir di KAI, Bobby merupakan mantan bos dari Holding BUMN Industri Pertahanan, Defence Industry Indonesia (DEFEND ID). 

Di mana pria kelahiran 31 Oktober 1974 tersebut menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) sekaligus Direktur Utama Holding DEFEND ID. 

Melansir dari laman resmi PT Len Indonesia (Persero), nyatanya Bobby merupakan seorang ahli telekomunikasi. Dirinya memperoleh gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi di ITB tahun 1996, gelar MBA di UNSW Sydney pada tahun 2000, dan gelar Master of Psychology Management di Naperville pada 1999. 

Kariernya mentereng saat di usia 38 tahun dipercaya menduduki posisi puncak di salah satu vendor jaringan dan solusi telekomunikasi terbesar dunia asal Prancis, yakni Direktur Utama PT Alcatel Lucent Indonesia pada 2012-2015. 

Bobby melanjutkan perjalanannya sebagai Direktur Utama PT Teknologi Riset Global Investama pada 2016, Komisaris Utama PT Akses Prima Indonesia 2016-2021, Komisaris Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia 2016-2019 serta Komisaris Utama PT Indonesian Cloud 2019-2021. 

Baca Juga

Kemudian Bobby diangkat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Tahun 2021-2025 dan Komisaris Independen PT GMF Aero Asia Tbk. (GMFI) sejak Juni 2020. 

Per 21 Februari 2025, Bobby meninggalkan kursi dirut dan resmi menjadi Komisaris PT Len Industri (Persero). 

Adapun pengangkatan Bobby sebagai Dirut KAI tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025. 

Surat tersebut sekaligus mengangkat Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi, dan Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko. 

Selain itu, juga mengangkat Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, dan Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum. 

VP Public Relations KAI Anne Purba menegaskan bahwa perubahan susunan dewan komisaris dan direksi ini menjadi momentum penting bagi KAI untuk melanjutkan strategi, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kualitas layanan.

“KAI akan terus melakukan pembaruan dan perbaikan secara menyeluruh demi mewujudkan visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan nilai tambah yang kontinu bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Anne.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
Premium
34 menit yang lalu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

Intip Livery Tematik HUT ke-80 RI di Gerbong Kereta KAI

Intip Livery Tematik HUT ke-80 RI di Gerbong Kereta KAI

Bobby Rasyidin : Bangun Positioning Baru

Bobby Rasyidin : Bangun Positioning Baru

PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan

PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan

Prabowo Perintahkan Perbaikan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur

Prabowo Perintahkan Perbaikan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur

Dirut Agrinas Mundur, Pengamat Soroti Tata Kelola BUMN Pangan

Dirut Agrinas Mundur, Pengamat Soroti Tata Kelola BUMN Pangan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Program MBG Berpeluang Libatkan Hingga 29 Juta UMKM
Jasa & Niaga
21 menit yang lalu

Program MBG Berpeluang Libatkan Hingga 29 Juta UMKM

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi
APBN
37 menit yang lalu

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
11 Agt 2025 | 20:37 WIB

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 20 Juta Sebelum 17 Agustus 2025
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 20 Juta Sebelum 17 Agustus 2025

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya
Manufaktur
1 jam yang lalu

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

3

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

4

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Mahasiwa Kampanyekan Nasionalisme Melalui Mural
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

3

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

4

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump