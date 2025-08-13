Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Buruh menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5%-10,5%. Apindo menilai kenaikan harus mempertimbangkan inflasi, kemampuan perusahaan, dan daya beli pekerja.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 11:07
Share
Ilustrasi. Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta, Minggu (1/6/2025). - BISNIS/Afiffah Rahmah
Ilustrasi. Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta, Minggu (1/6/2025). - BISNIS/Afiffah Rahmah
Ringkasan Berita
  • Buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, sementara Apindo menekankan perlunya mempertimbangkan inflasi, kemampuan perusahaan, dan daya beli pekerja.
  • Apindo menyarankan penetapan upah minimum sebagai threshold dan mendorong negosiasi bipartit antara serikat pekerja dan pengusaha di setiap perusahaan.
  • Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, dengan pembahasan intensif dimulai pada September hingga Oktober.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi tuntutan kalangan buruh terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menjelaskan bahwa penentuan upah minimum perlu memperhitungkan terlebih dahulu data terkait angka inflasi, kemampuan perusahaan, tingkat pengangguran serta daya beli pekerja.

“Sebaiknya tidak disamaratakan kemampuan perusahaan, jelas berbeda-beda,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Rabu (13/8/2025).

Oleh karenanya, untuk saat ini, Bob memandang perlu ditetapkannya upah minimum sebagai ambang batas acuan alias threshold bagi perusahaan.

Dengan demikian, masing-masing perusahaan dapat melengkapi kebijakan tersebut secara bipartit, yakni melibatkan dua pihak antara serikat pekerja dengan pengusaha itu sendiri.

“Sebaiknya ada ruang untuk bipartit di unit-unit tiap perusahaan,” pungkasnya.

Baca Juga

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) & Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, kenaikan upah minimum diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Menurutnya, putusan tersebut menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup layak mesti dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum. Di samping itu, upah minimum sektoral juga wajib diberikan kepada buruh yang nilainya di atas UMP/UMK.

“Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada November,” kata Said saat dihubungi, Senin (11/8/2025).

Said lantas menjelaskan bahwa pihaknya telah menganalisis perhitungan untuk menentukan kenaikan upah minimum sektoral tahun depan. Pertama, akumulasi nilai inflasi Oktober 2024 sampai September 2025 diperkirakan sebesar 3,23%.

Kedua, akumulasi pertumbuhan ekonomi dalam pada periode yang sama diproyeksikan berkisar 5,1% hingga 5,2%. Ketiga, indeks tertentu yang diusulkan oleh KSPI dan Partai Buruh adalah 1,0 sampai dengan 1,4.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
Premium
33 menit yang lalu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengusaha Optimistis Akses Pasar Makin Lebar usai Prabowo Teken IP—CEPA

Pengusaha Optimistis Akses Pasar Makin Lebar usai Prabowo Teken IP—CEPA

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

Buruh Bakal Demo Besaran-besaran 28 Agustus, Tuntut UMP 2026 Naik 10,5%

Buruh Bakal Demo Besaran-besaran 28 Agustus, Tuntut UMP 2026 Naik 10,5%

Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Kontes Binaraga Pekerja Pabrik Genting

Kontes Binaraga Pekerja Pabrik Genting

Upah Buruh Angkut Barang Di Pelabuhan Bastiong Ternate

Upah Buruh Angkut Barang Di Pelabuhan Bastiong Ternate

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Duh! 939.038 Buruh Jadi Korban PHK Imbas Relaksasi Impor

Duh! 939.038 Buruh Jadi Korban PHK Imbas Relaksasi Impor

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Program MBG Berpeluang Libatkan Hingga 29 Juta UMKM
Jasa & Niaga
21 menit yang lalu

Program MBG Berpeluang Libatkan Hingga 29 Juta UMKM

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi
APBN
36 menit yang lalu

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
11 Agt 2025 | 20:37 WIB

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 20 Juta Sebelum 17 Agustus 2025
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 20 Juta Sebelum 17 Agustus 2025

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya
Manufaktur
1 jam yang lalu

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

3

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

4

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Mahasiwa Kampanyekan Nasionalisme Melalui Mural
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

3

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

4

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump