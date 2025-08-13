Naik Kereta Bandara 17 Agustus 2025 Diskon 45%, Simak Cara dan Syaratnya

KAI Commuter tawarkan diskon 45% Kereta Bandara Manggarai-Soetta pada 17 Agustus 2025 untuk rayakan HUT RI ke-80. Tiket bisa dibeli mulai 12 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter menghadirkan diskon hingga 45% bagi para pengguna Kereta Bandara dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno Hatta, khusus pada keberangkatan Minggu, 17 Agustus 2025.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan promo spesial “Diskon Merdeka” sebesar 45% tersebut hadir dalam rangka semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

"Promo ini berlaku hanya pada tanggal 17 Agustus 2025 dan ditujukan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan cepat, nyaman, dan hemat," kata Joni dalam keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).

Promo 45% diberikan kepada penumpang yang menempuh relasi jarak terjauh, seperti perjalanan penuh dari pusat kota alias Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta atau sebaliknya.

Sementara itu, bagi penumpang yang melakukan perjalanan jarak menengah dari stasiun antara, tersedia diskon 20% agar tetap dapat menikmati kenyamanan Kereta Bandara dengan tarif lebih terjangkau.

Secara perinci, diskon 45% dapat dinikmati oleh pengguna dengan relasi tujuan Stasiun Manggarai/BNI City/Duri – Stasiun Bandara Soetta (PP). Sementara tarif diskon 20% berlaku untuk relasi Manggarai/BNI City/Duri – Rawa Buaya/Batu Ceper (PP) serta Bandara Soetta – Rawa Buaya/Batu Ceper (PP).

“Promo ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pelanggan sekaligus bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan perjalanan yang bebas macet, nyaman, dan tentunya lebih hemat,” ujar Joni.

Dirinya menambahkan bahwa para pengguna yang ingin mendapatkan tiket promo Diskon Merdeka ini dapat membelinya melalui aplikasi pemesanan tiket mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan, maupun secara langsung melalui vending machine yang tersedia, yaitu mulai Selasa (12/8/2025).

Sebagai informasi, KAI Commuter mencatat volume pengguna Commuter Line Basoetta sepanjang Juli 2025 sebanyak 204.871 orang, angka tersebut lebih tinggi 6,32% dibanding periode yang sama pada Juli 2024 lalu, yaitu sebanyak 192.700 orang. Jumlah perjalanan saat ini mencapai 70 perjalanan setiap harinya.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, KAI Commuter mengimbau pengguna yang hendak bepergian ke Bandara Soekarno-Hatta agar sudah tiba di stasiun tujuan minimal 2–3 jam sebelum jadwal penerbangan internasional.

Joni juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya dan KAI Commuter berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh penggunanya.