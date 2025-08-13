Bisnis Indonesia Premium
Naik Kereta Bandara 17 Agustus 2025 Diskon 45%, Simak Cara dan Syaratnya

KAI Commuter tawarkan diskon 45% Kereta Bandara Manggarai-Soetta pada 17 Agustus 2025 untuk rayakan HUT RI ke-80. Tiket bisa dibeli mulai 12 Agustus.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 12:07
KA Bandara Soekarno-Hatta / Dok. KCI
KA Bandara Soekarno-Hatta / Dok. KCI
Ringkasan Berita
  • KAI Commuter memberikan diskon hingga 45% untuk Kereta Bandara dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno Hatta pada 17 Agustus 2025 dalam rangka HUT ke-80 RI.
  • Diskon 45% berlaku untuk perjalanan penuh dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta, sementara diskon 20% untuk perjalanan jarak menengah dari stasiun antara.
  • Tiket promo dapat dibeli melalui aplikasi atau vending machine mulai H-7 sebelum keberangkatan, dan KAI Commuter mengimbau penumpang tiba di stasiun tujuan 2-3 jam sebelum penerbangan internasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter menghadirkan diskon hingga 45% bagi para pengguna Kereta Bandara dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno Hatta, khusus pada keberangkatan Minggu, 17 Agustus 2025.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan promo spesial “Diskon Merdeka” sebesar 45% tersebut hadir dalam rangka semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI. 

"Promo ini berlaku hanya pada tanggal 17 Agustus 2025 dan ditujukan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan cepat, nyaman, dan hemat," kata Joni dalam keterangan resmi, Rabu (13/8/2025). 

Promo 45% diberikan kepada penumpang yang menempuh relasi jarak terjauh, seperti perjalanan penuh dari pusat kota alias Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta atau sebaliknya. 

Sementara itu, bagi penumpang yang melakukan perjalanan jarak menengah dari stasiun antara, tersedia diskon 20% agar tetap dapat menikmati kenyamanan Kereta Bandara dengan tarif lebih terjangkau.

Secara perinci, diskon 45% dapat dinikmati oleh pengguna dengan relasi tujuan Stasiun Manggarai/BNI City/Duri – Stasiun Bandara Soetta (PP). Sementara tarif diskon 20% berlaku untuk relasi Manggarai/BNI City/Duri – Rawa Buaya/Batu Ceper (PP) serta Bandara Soetta – Rawa Buaya/Batu Ceper (PP). 

“Promo ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pelanggan sekaligus bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan perjalanan yang bebas macet, nyaman, dan tentunya lebih hemat,” ujar Joni.

Dirinya menambahkan bahwa para pengguna yang ingin mendapatkan tiket promo Diskon Merdeka ini dapat membelinya melalui aplikasi pemesanan tiket mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan, maupun secara langsung melalui vending machine yang tersedia, yaitu mulai Selasa (12/8/2025).

Sebagai informasi, KAI Commuter mencatat volume pengguna Commuter Line Basoetta sepanjang Juli 2025 sebanyak 204.871 orang, angka tersebut lebih tinggi 6,32% dibanding periode yang sama pada Juli 2024 lalu, yaitu sebanyak 192.700 orang. Jumlah perjalanan saat ini mencapai 70 perjalanan setiap harinya.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, KAI Commuter mengimbau pengguna yang hendak bepergian ke Bandara Soekarno-Hatta agar sudah tiba di stasiun tujuan minimal 2–3 jam sebelum jadwal penerbangan internasional.

Joni juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya dan KAI Commuter berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh penggunanya.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik
Pajak
21 menit yang lalu

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

AS-China Perpanjang Gencatan Tarif, Siapkan Negosiasi Baru
Ekonomi Global
26 menit yang lalu

AS-China Perpanjang Gencatan Tarif, Siapkan Negosiasi Baru

Naik Kereta Bandara 17 Agustus 2025 Diskon 45%, Simak Cara dan Syaratnya
Transportasi & Logistik
39 menit yang lalu

Naik Kereta Bandara 17 Agustus 2025 Diskon 45%, Simak Cara dan Syaratnya

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
11 Agt 2025 | 20:37 WIB

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Program MBG Berpeluang Libatkan Hingga 29 Juta UMKM
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Program MBG Berpeluang Libatkan Hingga 29 Juta UMKM

