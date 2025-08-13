Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sebanyak 100 Desainer dan 1.000 Koleksi Fashion Tampil di JMFW 2026

Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 diluncurkan oleh Mendag Budi Santoso di Balai Kartini, Jakarta, menampilkan 100 desainer dan 1.000 koleksi, serta menargetkan 8.000 pengunjung.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:10
Share
JMFW 2026/Bisnis. Mutiara Nabila
JMFW 2026/Bisnis. Mutiara Nabila

Bisnis.com, JAKARTA — Ajang peragaan busana muslim, Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 siap kembali digelar. Digadang menjadi kiblat tren busana modest masa depan.

JMFW 2026 diluncurkan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Peluncuran ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pengembangan ekosistem fesyen nasional yang berdaya saing global.

Menurut Mendag Budi, JMFW bertujuan menampilkan tren modest fashion masa depan sekaligus membangun ekosistem fesyen nasional yang kuat dan terintegrasi.

"Kami ingin menampilkan tren modest fashion masa depan melalui JMFW sehingga bisa menjadi kiblat modest fashion dunia dengan membangun ekosistem fesyen yang dibutuhkan dalam mewujudkan visi tersebut. Kalau kita sudah mengetahui trennya, masyarakat akan lebih tertarik untuk memakainya. Dengan begitu, industri tekstil kita berkembang, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh, dan daya beli masyarakat meningkat," ujar Mendag Budi.

Adapun, puncak acara JMFW 2026 akan digelar pada 6-9 November 2025 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta. Lokasi baru ini dipilih agar lebih terjangkau dan lebih dekat dari masyarakat.

Rangkaian kegiatan pada puncak acara akan mencakup 12 parade gelaran busana, pameran dagang (trade show), gelar wicara (talkshow), penjajakan bisnis (business matching), hingga acara penghargaan (award show). 

Baca Juga

JMFW 2026 juga akan menghadirkan lebih dari 100 desainer, lebih dari 1.000 koleksi jenama, dan menargetkan 8.000 pengunjung selama empat hari kegiatan.

Tahun ini, JMFW 2026 mengangkat tema "Essential Lab", ditujukan menjadi laboratorium fesyen dalam menentukan arah modest fashion Indonesia. 

"Layaknya laboratorium medis yang menjadi rujukan untuk menentukan kondisi kesehatan, JMFW berfungsi sebagai laboratorium fesyen untuk memetakan arah gaya berpakaian masa depan," ujar Mendag Budi.

State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 mencatat, Indonesia menempati peringkat pertama di sektor modest fashion mengungguli Malaysia, Italia, Turki, dan Singapura. 

Capaian ini adalah perubahan signifikan karena di periode sebelumnya (2023/2024) Indonesia ada di peringkat ketiga.

Pencapaian tersebut bukan hanya didasarkan pada volume ekonomi, tetapi juga aspek kesadaran (awareness). 

Indonesia dinilai unggul dalam penciptaan ekosistem modest fashion nasional yang mencakup regulasi, fasilitasi pemerintah terhadap pengusaha, keberadaan beberapa kegiatan modest fashion skala besar, serta banyaknya pengusaha Indonesia yang mengikuti gelaran fesyen taraf internasional.

Mendag Busan menambahkan, JMFW 2026 diharapkan dapat memperluas konektivitas antara pelaku UMKM fesyen dan pasar global melalui skema business matching yang difasilitasi oleh perwakilan perdagangan (perwadag) RI yang berada di luar negeri.

"Kami memiliki program business matching yang sampai sekarang sudah memfasilitasi kurang lebih 800 UMKM dengan total potensi transaksi mencapai US$90,04 juta," ungkapnya.

Peluncuran JMFW 2026 juga dihadiri duta besar negara sahabat untuk Indonesia, di antaranya, yaitu Dubes Uni Emirat Arab Abdulla Salem Aldhaheri, Dubes Pakistan Zahid Hafeez Chaudhri, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor KADIN Juan Permata Adoe, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, asosiasi, pelaku usaha, desainer, dan komunitas fesyen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif
Premium
22 menit yang lalu

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif

Bos Djarum Victor Hartono Bicara Soal K-Pop
Premium
52 menit yang lalu

Bos Djarum Victor Hartono Bicara Soal K-Pop

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kisah Jenama Apikmen yang Bakal Tampil di JMFW 2024

Kisah Jenama Apikmen yang Bakal Tampil di JMFW 2024

Wamendag Jerry Sebut Jakarta Muslim Fashion Week Bakal Jadi Kiblat Fesyen Dunia

Wamendag Jerry Sebut Jakarta Muslim Fashion Week Bakal Jadi Kiblat Fesyen Dunia

Kolaborasi Modest Fashion dari Serat Rayon APR di JMFW 2024

Kolaborasi Modest Fashion dari Serat Rayon APR di JMFW 2024

Perpaduan Kreativitas, Fashion, Gaya Hidup dan Kecantikan dalam Summer Soiree Bali

Perpaduan Kreativitas, Fashion, Gaya Hidup dan Kecantikan dalam Summer Soiree Bali

Sosok Miliarder Pendiri Shein, Kini Didenda 1 Juta Euro Atas Tuduhan Greenwashing

Sosok Miliarder Pendiri Shein, Kini Didenda 1 Juta Euro Atas Tuduhan Greenwashing

Model Sarah Murray Cemas Vogue Cs Makin Gencar Pakai AI untuk Iklan

Model Sarah Murray Cemas Vogue Cs Makin Gencar Pakai AI untuk Iklan

Mengenal Ragam Jenis Kebaya, Tak Cuma Ada Kutubaru, Encim dan Janggan

Mengenal Ragam Jenis Kebaya, Tak Cuma Ada Kutubaru, Encim dan Janggan

Sejarah Hari Kebaya Nasional, Modernisasi dan Warisan Budaya Indonesia

Sejarah Hari Kebaya Nasional, Modernisasi dan Warisan Budaya Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sri Mulyani Sebut Kapitalisme dan Komunisme Ideologi Gagal, Tawarkan Ekonomi Syariah
Ekonomi
9 menit yang lalu

Sri Mulyani Sebut Kapitalisme dan Komunisme Ideologi Gagal, Tawarkan Ekonomi Syariah

Sebanyak 100 Desainer dan 1.000 Koleksi Fashion Tampil di JMFW 2026
Manufaktur
12 menit yang lalu

Sebanyak 100 Desainer dan 1.000 Koleksi Fashion Tampil di JMFW 2026

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik
Pajak
57 menit yang lalu

Rasio Pajak Turun ke 8,42% Semester I/2025, Padahal Pertumbuhan Ekonomi Naik

AS-China Perpanjang Gencatan Tarif, Siapkan Negosiasi Baru
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

AS-China Perpanjang Gencatan Tarif, Siapkan Negosiasi Baru

Naik Kereta Bandara 17 Agustus 2025 Diskon 45%, Simak Cara dan Syaratnya
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Naik Kereta Bandara 17 Agustus 2025 Diskon 45%, Simak Cara dan Syaratnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

2

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

3

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

4

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

2

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

3

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

4

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump