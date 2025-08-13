Cara dan Syarat Beli Tiket KAI Cuma 80% dari Harga Normal, Promo HUT Ke-80 RI

KAI tawarkan Promo Merdeka, diskon 20% tiket kereta untuk perjalanan 17 Agustus 2025. Beli tiket 12-17 Agustus via aplikasi KAI, website, atau kanal resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero)atau KAI menghadirkan Promo Merdeka di mana pelanggan cukup bayar 80% dari harga tiket dalam menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengharapkan pelanggan selain dapat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, juga dapat dimanfaatkan untuk menikmati liburan panjang bersama keluarga.

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket dari tanggal 12 hingga 17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

"Promo ini untuk keberangkatan khusus tanggal 17 Agustus 2025," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (12/8/2025)

Dia melanjutkan promo Merdeka berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

Dengan demikian pelanggan jelajah kuliner di Yogyakarta, ngopi santai di Bandung, atau sekadar pulang kampung ke kampung halaman tercinta semua bisa lebih hemat dengan tiket diskon ini.

Meski promo, fleksibilitas tetap diberikan. Tiket dengan tarif Promo Merdeka masih bisa dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku.

Anne menerangkan promo ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia KAI yang ingin merayakan momen kemerdekaan dengan cara yang menyenangkan.

"Tiket Promo Merdeka ini terbatas dan pantau terus ketersediaannya di Access by KAI.

Berikut Syarat dan Ketentuan

1. Pembelian tarif diskon ini dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan pada tanggal 12 s.d. 17 Agustus 2025 untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025.

2. Tarif diskon berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

3. Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

4. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

5. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.