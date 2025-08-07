Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI menambah 14 perjalanan KA untuk libur nasional 18 Agustus 2025, dengan kursi baru yang lebih nyaman. Cek daftar KA tambahan di akun Instagram @kai121_.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 20:45
Share
Pemudik dengan angkutan kereta api mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta pada arus mudik Lebaran 2024, Sabtu (6/4/2024) - BISNIS/Afifah Rahmah Nurdifa .
Pemudik dengan angkutan kereta api mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta pada arus mudik Lebaran 2024, Sabtu (6/4/2024) - BISNIS/Afifah Rahmah Nurdifa .

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah enam KA tambahan dengan total 14 perjalanan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI dan libur nasional pada 18 Agustus 2025. 

Melalui akun media sosial resmi KAI di platform Instagram @kai121_, menyampaikan bahwa kereta api tambahan ini disediakan dalam rangka libur panjang atau long weekend Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025) yang dilanjutkan libur nasional keesokan harinya. 

“Yang mau pulkam [pulang kampung] atau travelling tapi takut kehabisan tiket, jangan khawatir, ada kereta api tambahan yang siap menemani libur Kemerdekaan,” tulis KAI, dikutip pada Kamis (7/8/2025). 

Bukan hanya armada tambahan, tetapi KAI turut memberikan sarana tambahan pada kereta api yang akan berangkat pada 18 Agustus tersebut, berupa tempat duduk baru. 

Seluruh kereta tidak lagi menggunakan kursi tegak tanpa pembatas. Kini, kursi telah dimodifikasi dan ruang kaki penumpang lebih lega dan nyaman. 

Terlebih, dengan adanya pembaruan kursi, jumlah penumpang dalam satu gerbong pun juga berkurang. Di mana kereta ekonomi dengan Premium Seat dan New Image berkapasitas 80 tempat duduk. 

Baca Juga

Sementara kereta ekonomi dengan Stainless Steel New Generation dan New Generation Modifikasi berkapasitas 72 seat pada setiap gerbongnya.

Sebagian besar KA tambahan ini memiliki jam keberangkatan pada malam hari. Hanya KA Purwajaya 50F dan 53F relasi Gambir-Cilacap dan Cilacap-Gambir dengan keberangkatan masing-masing pada pukul 07.00 WIB dan 06.55 WIB. 

Adapun, moda transportasi kereta api menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan, khususnya di Pulau Jawa. Hal tersebut tercermin dari jumlah penumpang angkutan kereta Jawa non-Jabodetabek yang mengalami peningkatan 9,57% (year on year/YoY) pada semester I/2025. 

Di mana pada periode Januari—Juni 2025 tercatat sebanyak 48,15 juta penumpang yang menggunakan kereta Jawa non-Jabodetabek. Sementara pada periode Juni 2025 saja, terdapat 9 juta penumpang atau tumbuh 9,88% (month to month/MtM). 

Sementara secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juni 2025 mencapai 261,8 juta orang atau naik 9,27% dibanding periode yang sama tahun 2024. Artinya, jumlah penumpang kereta Jawa non-Jabodetabek menjelaskan 18,39% dari total penumpang kumulatif. 

Berikut Daftar Kereta Tambahan per 18 Agustus 2025: 

KA Purwojaya Gambir-Cilacap (50F)

KA Purwojaya CP-GMR (53F)

KA Purwojaya GMR-CP (58F)

KA Purwojaya CP-GMR (57F)

KA Sancaka Surabaya Gubeng-Yogyakarta (87F)

KA Sancaka YK-SGU (88F)

KA Cirebon Fakultatif Cirebon-Gambir (125F)

KA Cirebon Fakultatif GMR-CN (126F) 

KA Parahyangan Fakultatif Bandung-Gambir (141F)

KA Parahyangan Fakultatif GMR-BD (142F)

KA Kaligung Semarang Poncol-Tegal (221F)

KA Kaligung TG-SMC (222F)

KA Batavia Solo Balapan-Gambir (7005)

KA Batavia GMR-SLO (7006)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady
Premium
1 menit yang lalu

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja
Premium
32 menit yang lalu

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengamat Bongkar Biang Kerok 3 Kereta Api Anjlok Dalam Sepekan

Pengamat Bongkar Biang Kerok 3 Kereta Api Anjlok Dalam Sepekan

Daftar 3 Insiden Kereta Api Anjlok dalam Sepekan, Apa Saja?

Daftar 3 Insiden Kereta Api Anjlok dalam Sepekan, Apa Saja?

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

Evakuasi KRL Anjlok Selesai, Lintas Jakarta Kota-Bogor Kembali Normal

Evakuasi KRL Anjlok Selesai, Lintas Jakarta Kota-Bogor Kembali Normal

KAI Commuter Minta Maaf Usai KRL Anjlok di Stasiun Jakarta-Kota

KAI Commuter Minta Maaf Usai KRL Anjlok di Stasiun Jakarta-Kota

Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

Bos KAI Minta Maaf Buntut KA Agro Bromo Anggrek Anjlok di Subang

Bos KAI Minta Maaf Buntut KA Agro Bromo Anggrek Anjlok di Subang

Usai Anjlok, Jalur Kereta Pegadenbaru Kembali Pulih

Usai Anjlok, Jalur Kereta Pegadenbaru Kembali Pulih

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas
Jasa & Niaga
1 menit yang lalu

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?
Transportasi & Logistik
2 menit yang lalu

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya
Transportasi & Logistik
16 menit yang lalu

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung
Transportasi & Logistik
47 menit yang lalu

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir
Ekonomi Global
57 menit yang lalu

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk