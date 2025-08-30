Bisnis Indonesia Premium
Garuda Indonesia (GIAA) Targetkan Jual 49.000 Tiket Umrah

Garuda Indonesia targetkan jual 49.000 tiket umrah di 16 kota besar Indonesia selama Umrah Festival 2025, dengan harga mulai Rp13,9 juta.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 02:30
Pesawat garuda Indonesia mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (11/6/2024). Bisnis/Paulus Tandi Bone
Pesawat garuda Indonesia mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (11/6/2024). Bisnis/Paulus Tandi Bone
Ringkasan Berita
  • Garuda Indonesia menargetkan penjualan 49.000 tiket umrah selama Garuda Indonesia Umrah Festival 2025, dengan periode perjalanan dari September 2025 hingga Agustus 2026.
  • Festival ini akan diselenggarakan di 16 kota besar di Indonesia, dengan harga tiket mulai dari Rp13,9 juta untuk rute Jakarta–Jeddah (PP) dan Rp15 juta untuk rute Jakarta–Madinah–Jeddah–Jakarta.
  • Garuda Indonesia berharap mencapai nilai transaksi sekitar Rp740 miliar, meningkat dari penjualan sebelumnya yang mencapai 34.000 kursi dengan nilai sekitar Rp500 miliar pada Februari 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menargetkan sedikitnya 49.000 kursi penerbangan umrah selama Garuda Indonesia Umrah Festival 2025.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani menjelaskan penyelenggaraan ini merespons tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah.

"Kami memproyeksikan penjualan sedikitnya 49.000 kursi penerbangan yang tersedia untuk periode perjalanan, mulai September 2025 sampai Agustus 2026," ujarnya, Jumat (29/8/2025).

Mengingat berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Garuda Indonesia Umrah Festival ini diselenggarakan di 16 kota besar di Indonesia. 

Selama festival, tiket penerbangan umrah ditawarkan mulai Rp13,9 juta (PP) untuk rute Jakarta–Jeddah (PP), dan Rp15 juta untuk rute Jakarta–Madinah–Jeddah–Jakarta. Harga spesial juga tersedia dari Surabaya dan Makassar, mulai Rp14,9 juta.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim menargetkan lonjakan penjualan dan nilai transaksi dibandingkan dengan perhelatan pada Februari 2025.

“Kami menargetkan penjualan sekitar 49.000 kursi dengan nilai transaksi sekitar Rp740 miliar,” ujar Reza.

Pada Garuda Indonesia Umrah Festival (GUFT) 2024, Garuda berhasil menjual 28.000 kursi penerbangan dengan nilai transaksi mencapai Rp317 miliar.

Angka ini meningkat signifikan pada GUFT 2025 yang digelar Februari lalu di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan penjualan 34.000 kursi senilai sekitar Rp500 miliar.

Festival akan diawali di Jakarta (Mall Atrium Kota Kasablanka) pada 29–31 Agustus 2025, lalu dilanjutkan serentak di Surabaya (Royal Plaza), Makassar (Mall Ratu Indah), serta Kantor Penjualan Garuda Indonesia di berbagai kota pada 5–7 September 2025.

Kota-kota tersebut meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Balikpapan, Banjarmasin, dan Lombok, dengan periode perjalanan yang ditawarkan mulai September 2025 hingga Agustus 2026.

Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Rio Sandy Pradana

Share
