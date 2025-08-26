Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR RI mendapat tunjangan rumah Rp600 juta per periode 2024-2029, setara Rp10 juta per bulan, cukup untuk sewa kos atau apartemen di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad menegaskan anggota DPR hanya akan mendapat tunjangan rumah Rp50 Juta per bulan selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.

Adapun, pemberian tunjangan itu diberikan dengan sistem dicicil lantaran saat 2024 pagu anggaran untuk pemberian tunjangan tempat tinggal belum tersedia.

"Itu akan dipakai untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya Rp50 juta, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025," tegasnya di Kompleks Parlemen, Selasa (26/8/2025).

Artinya, selama satu periode kepemimpinan anggota DPR, para wakil rakyat itu mendapat porsi tunjangan rumah mencapai Rp600 juta.

Apabila tunjangan Rp600 juta itu dibagi untuk biaya sewa selama 5 tahun (60 bulan), maka para anggota DPR dibekali negara Rp10 juta per bulan untuk biaya sewa hunian.

Tim Bisnis melakukan penelusuran pada platform penyedia Jasa layanan sewa indekos.

Melansir Mamikos.com, harga sewa indekos di sekitar wilayah Senayan, Setia Budi, Kebayoran Baru hingga Tanah Abang harganya dipasarkan mulai dari Rp2 juta.

Sebagai contoh, tersedia kos di Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dibanderol dengan harga Rp2,74 juta per bulan sudah termasuk listrik. Beberapa fasilitas yang didapat yakni, AC, kasur, meja, lemari baju hingga kursi.

Naik harga sedikit, kost Samana SCBD Tipe C berlokasi di Kebayoran Baru menjajakan indekos dengan harga Rp4,2 juta untuk ruangan seluas 3 x 5 meter persegi (m2).

Bergeser sedikit, di Komplek Lasta Residence Widya Chandra SCBD Kebayoran Baru menghadirkan indekos premium dengan luas 3,3 x 5,6 meter di harga Rp6,2 juta. Kemudian, tersedia pula indekos premium di komplek Sampit Residence dengan luas 5 x 5 meter yang dibanderol di harga Rp8,7 juta.

Selanjutnya, dengan bujet maksimal Rp10 juta sejatinya para anggota DPR sudah dapat menyewa indekos eksekutif seluas 8 x 8 meter yang terdiri dari 2 kamar tidur berlokasi di Kawasan Cilandak.

Selanjutnya, untuk sewa apartemen umumnya dibanderol di harga mulai dari Rp6 juta untuk Tipe studio berlokasi di area Menteng.

Sementara itu, dengan modal Rp8,7 juta anggota DPR sudah dapat menyewa apartemen seluas 100 meter persegi dengan 3 kamar tidur di kawasan Tanah Abang.