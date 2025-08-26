Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR

Penumpang MRT Lebak Bulus naik 37% saat demo di DPR 25 Agustus 2025, akibat rekayasa KRL dan hujan deras. Operasional MRT tetap normal.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 19:15
Share
Penumpang berada di dalam rangkaian kereta MRT di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Penumpang berada di dalam rangkaian kereta MRT di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Jumlah penumpang di Stasiun MRT Lebak Bulus meningkat 37% pada 25 Agustus 2025 akibat demo di gedung DPR/MPR.
  • Kenaikan penumpang disebabkan oleh rekayasa operasi KRL Commuter Line dan hujan deras yang membuat pengguna beralih ke MRT.
  • MRT Jakarta memastikan operasional tetap normal meski terjadi lonjakan penumpang, dan situasi kepadatan terurai sekitar pukul 19.18 WIB.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat jumlah pelanggan Stasiun Lebak Bulus naik 37% jika dibandingkan dengan rata-rata harian pada saat demo di gedung DPR/MPR, Senin (25/8) pukul 18.30 WIB.  

"Kami mencatat pelanggan di Stasiun Lebak Bulus pada 25 Agustus 2025 naik sekitar 37 persen dibanding rata-rata harian," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo di Jakarta, Selasa.

Adapun sekitar 116.465 pelanggan, naik MRT Jakarta setiap hari dengan rincian 143.861 pelanggan setiap hari saat hari kerja Senin-Jumat dan 74.579 pelanggan setiap akhir pekan Sabtu-Minggu.

Dikatakan, kenaikan jumlah penumpang itu akibat adanya rekayasa operasi KRL Commuter Line dan hujan deras.

"Terjadi kepadatan penumpang di Stasiun MRT Lebak Bulus akibat lonjakan pengguna yang beralih ke MRT Jakarta menyusul rekayasa pola operasi Commuter Line, serta hujan deras," ucapnya.

Berdasarkan pantauan tim MRT Jakarta di lapangan, katanya, kondisi tersebut bersifat sementara dan telah terurai sekitar pukul 19.18 WIB.

Baca Juga

MRT Jakarta memastikan operasional tetap berjalan normal dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna.

Unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI tanpa mobil komando maupun koordinator lapangan, bahkan pada aksi itu sejumlah pelajar ikut bergabung.

PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengumumkan perjalanan kereta rel listrik rute Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang berjalan hanya sampai Stasiun Kebayoran imbas demo di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Aprianus Doni Tolok
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek
Premium
10 menit yang lalu

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek

Debt Crisis of State-Owned Construction Companies Grow More Complex
Premium
39 menit yang lalu

Debt Crisis of State-Owned Construction Companies Grow More Complex

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Imbas Demo di DPR: Transum Lumpuh, Warganet Ngeluh Akses KRL & Stasiun MRT Banjir Penumpang

Ada Proyek MRT Fase 2A, Cek Rekayasa Lalin Glodok-Kota Tua

Ada Proyek MRT Fase 2A, Cek Rekayasa Lalin Glodok-Kota Tua

Perpanjangan Jalur MRT Bakal Sampai Balaraja, Pemprov Banten Siap Beri Dukungan

Perpanjangan Jalur MRT Bakal Sampai Balaraja, Pemprov Banten Siap Beri Dukungan

Kronologi Mobil Palisade ASN Digeruduk Massa Pendemo DPR

Kronologi Mobil Palisade ASN Digeruduk Massa Pendemo DPR

Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

Pemprov Jakarta Desak Polisi Usut Pelaku Perusakan CCTV di Pejompongan

Pemprov Jakarta Desak Polisi Usut Pelaku Perusakan CCTV di Pejompongan

Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun

Demo DPR: Polisi Ringkus 351 Orang, Mayoritas di Bawah 18 Tahun

Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi

Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR
Transportasi & Logistik
24 menit yang lalu

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR

RUU Gatrik Dibahas DPR, PLN Usul 7 Pokok Kebijakan Ini
Energi & Tambang
36 menit yang lalu

RUU Gatrik Dibahas DPR, PLN Usul 7 Pokok Kebijakan Ini

Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan
Jasa & Niaga
45 menit yang lalu

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

2

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

3

Urgensi Pembentukan Badan Industri Mineral

4

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

5

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Balap Perahu Layar Tradisional Kembali Meriahkan Pantai Manakarra
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

2

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

3

Urgensi Pembentukan Badan Industri Mineral

4

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

5

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura