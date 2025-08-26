Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras

Bulog ditugaskan menyerap 1 juta ton beras hingga 2025, namun ada kekhawatiran dari penggilingan padi dan pengamat bahwa ini bisa mengganggu stabilitas pasar
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 19:00
Share
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Tugas tambahan Perum Bulog untuk menyerap 1 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir 2025 menuai sorotan.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan saat ini Bulog mendapatkan penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras hingga akhir 2025.

Adapun, realisasinya telah mencapai 2,8 juta ton gabah setara beras. Ini artinya, masih kurang 200.000 ton gabah setara beras yang harus diserap Bulog.

Namun, Ketut menyampaikan bahwa pengusaha penggilingan padi mengusulkan agar Bulog berhenti menyerap gabah petani agar pasar tetap stabil dan tidak terganggu.

Menurut Ketut, sisa serapan 200.000 ton gabah setara beras itu tidak akan berdampak pada surplus yang ada di gudang Bulog.

“Namun, kalau hanya menyerap 200.000 [ton] mungkin tidak akan berpengaruh dengan kondisi surplus yang ada,” kata Ketut dalam Diskusi Publik bertajuk Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga

Adapun, Ketut menyatakan bahwa Bulog hingga saat ini belum ada instruksi untuk menambah 1 juta ton gabah setara beras.

“Perintah untuk menambah 1 juta lagi belum ada, sehingga yang harus dikerjakan baru adalah perintah penyerapan 3 juta ton. [Untuk menyerap gabah] 200.000 [ton] lagi rasanya tidak mengganggu percepatan produksi yang ada sekarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori justru menilai sebanyak 200.000 ton gabah setara beras itu akan diperebutkan pengusaha penggilingan padi di pasar.

Apalagi, ungkap dia, jika Bulog resmi didapuk menambah tugas untuk menyerap 1 juta ton gabah setara beras di tahun ini. Khudori khawatir, tambahan tugas itu akan membuat situasi menjadi lebih runyam.

“Meskipun [penyerapan Bulog] tinggal 200.000 ton, penggilingan itu ya berebut di pasar. Apalagi nanti kalau ternyata rencana menambah target pengadaan 1 juta ton itu betul-betul direstui, direalisasikan. Itu situasinya akan semakin runyam. Jadi menurut saya rencana menambah target penyerapan beras Bulog 1 juta ton itu jangan dilakukan,” kata Khudori.

Terlebih, Khudori menyebut keberadaan maklon Bulog —mitra pengolahan gabah atau padi yang bekerja sama dengan Bulog untuk mengubah gabah kering panen (GKP) menjadi beras— hampir bisa dipastikan adalah salah satu penyebab harga gabah melambung.

Untuk itu, dia mengusulkan agar maklon Bulog dihentikan, lantaran berkontribusi besar membuat harga gabah tinggi.

“Kenapa? mereka tetap bisa bekerja, mitra-mitra maklon bulog ini tetap bisa bekerja meskipun harga gabah Rp7.500–Rp8.000 per kilogram, enggak masuk akal menurut saya,” ucapnya.

Khudori menilai, jika maklon Bulog tak segera dihentikan, maka keinginan pemerintah untuk menekan harga gabah tak akan terealisasi secara optimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek
Premium
10 menit yang lalu

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek

Debt Crisis of State-Owned Construction Companies Grow More Complex
Premium
39 menit yang lalu

Debt Crisis of State-Owned Construction Companies Grow More Complex

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

Harga Beras Naik Sepanjang 2025, Pakar Endus Anomali

Harga Beras Naik Sepanjang 2025, Pakar Endus Anomali

Satgas Pangan Akui Stok Beras di Ritel Menipis, Produsen Takut Ditangkap

Satgas Pangan Akui Stok Beras di Ritel Menipis, Produsen Takut Ditangkap

100.000 Ton Beras Terancam Alami Penurunan Mutu, Potensi Kerugian Rp1,2 Triliun

100.000 Ton Beras Terancam Alami Penurunan Mutu, Potensi Kerugian Rp1,2 Triliun

Skema Beras Satu Harga Tetap Dijalankan di Tengah Kenaikan HET Medium

Skema Beras Satu Harga Tetap Dijalankan di Tengah Kenaikan HET Medium

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

Tok! HET Beras Medium Resmi Naik, Ini Perinciannya

Tok! HET Beras Medium Resmi Naik, Ini Perinciannya

Penyaluran Beras SPHP di Sumsel Sudah 5.000 Ton

Penyaluran Beras SPHP di Sumsel Sudah 5.000 Ton

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR
Transportasi & Logistik
24 menit yang lalu

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR

RUU Gatrik Dibahas DPR, PLN Usul 7 Pokok Kebijakan Ini
Energi & Tambang
36 menit yang lalu

RUU Gatrik Dibahas DPR, PLN Usul 7 Pokok Kebijakan Ini

Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan
Jasa & Niaga
45 menit yang lalu

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

2

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

3

Urgensi Pembentukan Badan Industri Mineral

4

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

5

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Balap Perahu Layar Tradisional Kembali Meriahkan Pantai Manakarra
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

2

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

3

Urgensi Pembentukan Badan Industri Mineral

4

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

5

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura