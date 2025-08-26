Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Skema Beras Satu Harga Tetap Dijalankan di Tengah Kenaikan HET Medium

Bapanas tetap jalankan skema satu harga beras meski HET medium naik. Kebijakan ini melibatkan banyak pihak dan bertujuan menjaga kesejahteraan petani dan konsumen.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:44
Share
Beras impor dari Vietnam sebanyak 5.000 ton tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022) / BISNIS-Annasa Rizki Kamalina.
Beras impor dari Vietnam sebanyak 5.000 ton tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (16/12/2022) / BISNIS-Annasa Rizki Kamalina.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan rencana skema penyederhanaan klasifikasi beras dengan menghapus kategori premium dan medium menjadi satu harga akan tetap dijalankan, di tengah kenaikan harga eceran tertinggi (HET) kualitas medium.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan skema beras satu harga akan tetap berlaku sejalan dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Namun, Ketut menjelaskan bahwa kebijakan itu akan diputuskan dengan melibatkan seluruh pihak. Adapun saat ini, Bapanas melalui Keputusan Kepala Bapanas (Kepbadan) Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras telah memutuskan untuk menaikkan HET beras medium di tingkat konsumen di semua zonasi.

“Belum [ditetapkan beras satu harga], bukan [batal]. Itu [harga beras medium] jangka pendek penyelesaian problem yang ada sekarang,” jelas Ketut saat ditemui seusai Diskusi Publik bertajuk Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Pasalnya, ungkap Ketut, jika tidak ada penyesuaian terhadap HET beras medium maka penggilingan padi tidak akan memproduksi beras lantaran gabah kering panen (GKP) yang mencapai level Rp6.500 per kilogram.

Untuk itu, dia menekankan bahwa skema beras satu harga akan tetap dijalankan pemerintah. “[Beras satu harga] akan tetap dijalankan, sudah perintah dari Bapak Menko [Zulhas] dalam rakortas,” terangnya.

Baca Juga

Sayangnya, Ketut tak bicara banyak ihwal bagaimana arah HET beras premium ke depan. Dia hanya menyatakan bahwa keputusan beras satu harga akan melibatkan banyak pihak, termasuk implementasi terhadap beras khusus.

Dia juga menjelaskan bahwa keputusan beras satu harga perlu dipikirkan secara matang agar kebijakan itu tak merugikan semua pihak, termasuk konsumen maupun petani.

“Pokoknya kita menunggu nanti sifatnya, arahnya adalah satu harga beras. Itu yang sudah pasti. Nanti bentuknya seperti apa, nanti kita duduk dulu. Kita duduk dulu, kita ngobrol dengan stakeholders,” tuturnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan pemerintah masih menggodok rencana penerapan beras satu harga antara kategori premium dan medium. Melalui kebijakan ini, dia memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan dengan memperhatikan konsumen dan kesejahteraan petani.

“Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tetapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahterannya harus terjaga,” ungkap Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Adapun, Komisi IV DPR mengimbau agar penerapan beras satu harga diperhitungkan secara matang, mengingat komoditas ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto meminta agar pemerintah tak salah mengambil keputusan dalam memutuskan skema beras satu harga.

“Jangan terburu-buru lah [terkait beras satu harga], gitu ya. Nanti diterapkan satu harga, nggak taunya ini nggak cocok gitu buat kita. Nanti Pak Presiden harus mencabut lagi. Jadi harus benar-benar lah gitu,” pinta Titiek.

Menurutnya, jika penerapan beras satu harga ini dilakukan tanpa perhitungan yang matang maka Kepala Negara RI akan kembali turun tangan menangani beras.

“Jangan cepat-cepat kasih pernyataan ini itu, halnya nggak cocok buat kita. Presiden lagi harus turun tangan di hari berikutnya peraturan ini dicabut itu jangan sampai terjadi di perberasan ini,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
54 menit yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tok! HET Beras Medium Resmi Naik, Ini Perinciannya

Tok! HET Beras Medium Resmi Naik, Ini Perinciannya

Penyaluran Beras SPHP di Sumsel Sudah 5.000 Ton

Penyaluran Beras SPHP di Sumsel Sudah 5.000 Ton

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

Mentan Sebut Stok Beras Aman, DPR Minta Harga Jangan Ketinggian

Mentan Sebut Stok Beras Aman, DPR Minta Harga Jangan Ketinggian

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

Pemerintah Berencana Katrol HET Beras Medium, Klasifikasi Satu Harga Batal?

Pemerintah Berencana Katrol HET Beras Medium, Klasifikasi Satu Harga Batal?

Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

BPS Wanti-wanti Lonjakan Harga Beras, Bawang Merah hingga Minyak Goreng

BPS Wanti-wanti Lonjakan Harga Beras, Bawang Merah hingga Minyak Goreng

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penjualan Batu Bara Tak Wajib Pakai HPB, Ini Kata Pengusaha
Energi & Tambang
3 menit yang lalu

Penjualan Batu Bara Tak Wajib Pakai HPB, Ini Kata Pengusaha

DPR Pastikan BPKH Tak Dilebur ke Kementerian Haji, Ini Alasannya
Jasa & Niaga
10 menit yang lalu

DPR Pastikan BPKH Tak Dilebur ke Kementerian Haji, Ini Alasannya

Skema Beras Satu Harga Tetap Dijalankan di Tengah Kenaikan HET Medium
Jasa & Niaga
14 menit yang lalu

Skema Beras Satu Harga Tetap Dijalankan di Tengah Kenaikan HET Medium

Korsel-AS Susun Skema Investasi US$350 Miliar, Ada Baterai hingga Semikonduktor
Ekonomi Global
23 menit yang lalu

Korsel-AS Susun Skema Investasi US$350 Miliar, Ada Baterai hingga Semikonduktor

Tok! HET Beras Medium Resmi Naik, Ini Perinciannya
Jasa & Niaga
26 menit yang lalu

Tok! HET Beras Medium Resmi Naik, Ini Perinciannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

2

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

3

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

4

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

5

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

2

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

3

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

4

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

5

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan