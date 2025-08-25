Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

Harga beras naik karena kesalahan tata kelola meski stok Bulog melimpah. Guru Besar IPB menyarankan perbaikan tata kelola untuk stabilkan harga.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 19:49
Share
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Kesalahan tata kelola perberasan disebut menjadi harga beras melambung meski stok beras di Perum Bulog melimpah. 

Harga beras, baik medium maupun premium, masih mengalami kenaikan tipis di semua zona pada pekan ketiga Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, beras menjadi komoditas mengalami kenaikan harga di 200 kabupaten/kota pada pekan ketiga Agustus 2025.

Sepanjang Agustus 2025, beras mengalami tren kenaikan harga. Pada pekan kedua Agustus 2025, sebanyak 193 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Padahal pada pekan pertama Agustus 2025, sebanyak 191 kabupaten/kota.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) terjadi imbas adanya kesalahan tata kelola perberasan nasional.

Andreas juga menjelaskan, meski stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melimpah tak bisa mengendalikan harga beras di pasar. Sebab, lanjut dia, stok tersebut hanya menumpuk di gudang.

Baca Juga

“Ya karena terjadi kesalahan tata kelola. Stok Bulog sekali lagi tidak mencerminkan apapun ya. Karena apa? Karena stok Bulog kan tidak dipakai, hanya ditumpuk saja. Bagaimana bisa mengendalikan harga?” jelas Andreas saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 24 Agustus 2025, sebanyak 3,91 juta ton stok CBP telah dikuasai Bulog. Adapun, jutaan stok ini untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

Adapun, bantuan pangan beras yang digelontorkan pemerintah mencapai 360.000 ton dan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Di sisi lain, lanjut Andreas, realisasi beras SPHP masih belum optimal sehingga belum berdampak pada harga beras.

Di samping itu, Andreas menyebut melambungnya harga beras juga dipengaruhi ramainya penggilingan padi yang tak beroperasi alias tutup. Dia menuturkan bahwa tutupnya penggilingan padi ini lantaran mereka takut untuk menjalankan usaha.

“Penggilingan-penggilingan ditakut-takuti, malah sekarang ada isu petani juga ditekan harganya. Jadi sekarang ini suasana perberasan di nasional ini sangat tidak nyaman,” ujarnya.

Alhasil, Andreas menyampaikan kondisi ini membuat stok beras di pasar mengalami penurunan. Dia menjelaskan, jika beras di pasar turun, maka harga beras akan terkerek.

Di sisi lain, Andreas menilai harga beras akan tetap merangkak seiring dengan gelontoran bantuan pangan dan SPHP yang relatif lebih rendah dibandingkan kebutuhan konsumsi selama satu bulan.

“Tidak mempengaruhi, tidak berdampak. Karena yang digelontorkan kecil. Sehingga harga beras tetap sesuai dengan hukum pasar. Stok dipasar banyak atau sedikit. Kalau stok dipasar sedikit, harga naik. Apalagi pengilingan-pengilingan pada tutup,” tuturnya.

Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola perberasan nasional dan membaca sinyal harga beras.

Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan harga beras masih naik lantaran penyaluran beras SPHP yang belum berjalan optimal. Khudori menuturkan bahwa operasi pasar SPHP belum berjalan efektif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
12 menit yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
1 jam yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BPS Wanti-wanti Lonjakan Harga Beras, Bawang Merah hingga Minyak Goreng

BPS Wanti-wanti Lonjakan Harga Beras, Bawang Merah hingga Minyak Goreng

Pemerintah Berencana Katrol HET Beras Medium, Klasifikasi Satu Harga Batal?

Pemerintah Berencana Katrol HET Beras Medium, Klasifikasi Satu Harga Batal?

Mentan Sebut Stok Beras Aman, DPR Minta Harga Jangan Ketinggian

Mentan Sebut Stok Beras Aman, DPR Minta Harga Jangan Ketinggian

Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya

Harga Beras di Jepang Meroket, Mentan Amran Pamer Kondisi di RI

Harga Beras di Jepang Meroket, Mentan Amran Pamer Kondisi di RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN
APBN
11 menit yang lalu

Target Penerimaan Negara: Perpajakan Naik, PNBP Turun Akibat Dividen BUMN

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti
Energi & Tambang
16 menit yang lalu

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Pajak
17 menit yang lalu

Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
7 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh
Transportasi & Logistik
19 menit yang lalu

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola
Jasa & Niaga
23 menit yang lalu

Guru Besar IPB Ungkap Beras Makin Mahal karena Kesalahan Tata Kelola

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

KPK Tetapkan Rudy Ong Menjadi Tersangka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

4

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

5

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan