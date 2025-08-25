Bisnis Indonesia Premium
PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

PGN pastikan pasokan gas bumi 100% normal untuk industri, didukung pemerintah dan sinergi pemangku kepentingan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 13:10
Ringkasan Berita
  • PGN memastikan penyaluran gas bumi kepada pelanggan industri berjalan normal dengan pasokan 100% sejak pertengahan Agustus.
  • Dukungan pemerintah dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keandalan pasokan gas dan LNG untuk industri.
  • PGN berkomitmen memperkuat infrastruktur dan layanan guna mendukung transisi energi nasional dan pencapaian target Net Zero Emission 2060.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina memastikan penyaluran gas bumi kepada pelanggan industri sepenuhnya normal, dengan pasokan 100%. Penguatan pasokan sudah dilakukan sejak pertengahan Agustus, sehingga tidak ada pemberlakuan pembatasan.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa penguatan pasokan ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah dalam tambahan pasokan termasuk gas swap Natuna dan optimalisasi pasokan gas dan LNG serta kerja sama berbagai pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut menjadi landasan penting bagi PGN untuk memastikan keandalan pasokan dan pelayanan energi bersih bagi seluruh sektor pelanggan, terutama industri.

“PGN senantiasa berkomitmen mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi gas bumi dengan optimal. Dengan kondisi penyaluran gas yang sudah normal, kami dapat semakin fokus mendukung kegiatan operasional pelanggan serta menjaga kontribusi gas bumi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Fajriyah.

PGN juga menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi para pelanggan atas pengertian, komunikasi yang baik, koordinasi cepat, serta loyalitas dan kerja sama selama proses stabilisasi. Ke depan, PGN terus memperkuat infrastruktur dan layanan agar pasokan energi ramah lingkungan dapat terdistribusi dengan andal dan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan komitmen PGN dalam mendukung transisi energi nasional serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

