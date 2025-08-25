Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

Mayoritas harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo turun pada Agustus 2025. Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 25 Agustus 2025:
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 07:45
Share
Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Rabu (1/1/2025)/Bisnis/Himawan L Nugraha
Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Rabu (1/1/2025)/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo turun untuk periode Agustus 2025 ini.

Harga BBM umumnya mengalami penyesuaian per tanggal 1 setiap bulannya. Khusus, Agustus ini, sebagian besar harga BBM di SPBU Tanah Air turun.

Perinciannya, untuk BBM besutan Pertamina, harga Pertamax kini dipatok Rp12.200 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu yang senilai Rp12.500 per liter.

Selanjutnya, harga Pertamax Green juga turun. Tercatat harga BBM RON 95 itu kini dipatok Rp13.000, turun dibandingkan bulan lalu yang seharga Rp13.250 per liter.

Lalu, harga Pertamax Turbo (RON 98) pun ikut turun. Kini, harga Pertamax Turbo dibanderol Rp13.200, turun dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp13.500 per liter.

Di sisi lain, Dexlite (CN 51) kini dipatok seharga Rp13.850 per liter. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya yang seharga Rp13.650 per liter. Harga Pertamina Dex (CN 53) juga naik dari Rp13.320 menjadi Rp14.150 per liter pada Agustus 2025 ini.

Sementara itu, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Seperti Pertamina, BP tak menurunkan semua jenis BBM mereka. BP hanya menurunkan harga BP Ultimate dan BP 92 pada Agustus 2025 ini, sedangkan harga BP Ultimate Diesel naik.

Perinciannya, harga BP Ultimate turun dari Rp13.300 menjadi Rp13.050 per liter. Lalu, harga BP 92 turun dari Rp12.600 menjadi Rp12.550 per liter. Adapun, harga BP Ultimate Diesel naik dari Rp13.800 menjadi Rp14.380 per liter.

Sementara itu, Shell kompak menurunkan harga BBM mereka pada Agustus 2025 ini. Tercatat, harga Shell Super kini dipatok di level Rp12.580 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu, yakni Rp12.810 per liter.

Lalu, harga Shell V-Power turun dari Rp13.300 pada Juli 2025 menjadi Rp13.050 per liter pada Agustus 2025 ini.

Berikutnya, harga Shell V-Power Diesel ditetapkan senilai Rp14.380 per liter pada Agustus 2025 ini. Angka tersebut turun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.830 per liter.

Selanjutnya, harga Shell V-Power Nitro+ kini dibanderol Rp13.230 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu, yakni Rp13.540 per liter.

Senada dengan Shell, Vivo kompak menurunkan harga BBM mereka pada Agustus 2025 ini. Tercatat, harga Revvo 90 kini dipatok Rp12.490 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp12.730 per liter.

Berikutnya, harga Revvo 92 juga turun dari Rp12.810 menjadi Rp15.580 per liter. Lalu, Revvo 95 turun dari Rp13.300 menjadi Rp13.050 per liter.

Adapun, Diesel Primus Plus turun dari Rp13.800 menjadi Rp14.380 per liter pada 1 Agustus 2025 ini.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 25 Agustus 2025:

1. Harga BBM Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

- Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

- Pertamax (RON 92): Rp12.200 per liter

- Pertamax Green (RON 95): Rp13.000 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.200 per liter

- Dexlite (CN 51): Rp13.650 per liter

- Pertamina Dex (CN 53): Rp14.150 per liter

2. Harga BBM Shell

- Shell Super: Rp12.580 per liter

- Shell V-Power: Rp13.050 per liter

- Shell V-Power Diesel: Rp14.380 per liter

- Shell V-Power Nitro+: Rp13.230 per liter

Baca Juga

3. Harga BBM BP

- BP Ultimate: Rp13.050 per liter

- BP 92: Rp12.550 per liter

- BP Ultimate Diesel: Rp14.380 per liter

4. Harga BBM Vivo

- Revvo 90: Rp12.490 per liter

- Revvo 92: Rp15.580 per liter

- Revvo 95: Rp13.050 per liter

- Diesel Primus Plus: Rp14.380 per liter

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)
Premium
45 menit yang lalu

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)
Premium
2 jam yang lalu

Prospek Manis Margin Profit Produsen Beng-Beng (Mayora Indah/MYOR)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Produksi Gasoline di Pertamina Plaju Palembang Sudah 2,3 Juta Barel

Produksi Gasoline di Pertamina Plaju Palembang Sudah 2,3 Juta Barel

HUT ke-80 RI: Ini Daftar Harga Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

HUT ke-80 RI: Ini Daftar Harga Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

Harga BBM Pertamina hingga Vivo Terkini, Turun Serentak Jelang HUT ke-80 RI

Harga BBM Pertamina hingga Vivo Terkini, Turun Serentak Jelang HUT ke-80 RI

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

Harga BBM Terbaru Diumumkan 1 Agustus, Cek Daftarnya Hari Ini!

Harga BBM Terbaru Diumumkan 1 Agustus, Cek Daftarnya Hari Ini!

Jalur Gumitir Ditutup, Pertamina Alihkan Pasokan di Jember-Banyuwangi

Jalur Gumitir Ditutup, Pertamina Alihkan Pasokan di Jember-Banyuwangi

Lengkap! Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Agustus

Lengkap! Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Agustus

Daftar Harga BBM Pertamina, Shell & BP per 1 Agustus, Ada yang Turun!

Daftar Harga BBM Pertamina, Shell & BP per 1 Agustus, Ada yang Turun!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jepang-Korsel Sepakat Perkuat Hubungan Bilateral, dari Isu Nuklir Korut hingga AI
Ekonomi Global
1 menit yang lalu

Jepang-Korsel Sepakat Perkuat Hubungan Bilateral, dari Isu Nuklir Korut hingga AI

Harga Pangan Hari Ini (25/8): Cabai Rawit Merah Makin Pedas
Jasa & Niaga
3 menit yang lalu

Harga Pangan Hari Ini (25/8): Cabai Rawit Merah Makin Pedas

Rasio Utang AS Bisa Tembus 250% dari PDB Tanpa Dongkrak Suku Bunga
Ekonomi Global
11 menit yang lalu

Rasio Utang AS Bisa Tembus 250% dari PDB Tanpa Dongkrak Suku Bunga

Pengusaha Boleh Jual Batu Bara Sesuai Harga Kontrak, Royalti Tetap Mengacu HPB
Energi & Tambang
16 menit yang lalu

Pengusaha Boleh Jual Batu Bara Sesuai Harga Kontrak, Royalti Tetap Mengacu HPB

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan
Transportasi & Logistik
23 menit yang lalu

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

4

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

5

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

4

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

5

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas