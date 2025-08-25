Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo turun untuk periode Agustus 2025 ini.



Harga BBM umumnya mengalami penyesuaian per tanggal 1 setiap bulannya. Khusus, Agustus ini, sebagian besar harga BBM di SPBU Tanah Air turun.



Perinciannya, untuk BBM besutan Pertamina, harga Pertamax kini dipatok Rp12.200 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu yang senilai Rp12.500 per liter.



Selanjutnya, harga Pertamax Green juga turun. Tercatat harga BBM RON 95 itu kini dipatok Rp13.000, turun dibandingkan bulan lalu yang seharga Rp13.250 per liter.



Lalu, harga Pertamax Turbo (RON 98) pun ikut turun. Kini, harga Pertamax Turbo dibanderol Rp13.200, turun dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp13.500 per liter.



Di sisi lain, Dexlite (CN 51) kini dipatok seharga Rp13.850 per liter. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya yang seharga Rp13.650 per liter. Harga Pertamina Dex (CN 53) juga naik dari Rp13.320 menjadi Rp14.150 per liter pada Agustus 2025 ini.



Sementara itu, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.



Seperti Pertamina, BP tak menurunkan semua jenis BBM mereka. BP hanya menurunkan harga BP Ultimate dan BP 92 pada Agustus 2025 ini, sedangkan harga BP Ultimate Diesel naik.



Perinciannya, harga BP Ultimate turun dari Rp13.300 menjadi Rp13.050 per liter. Lalu, harga BP 92 turun dari Rp12.600 menjadi Rp12.550 per liter. Adapun, harga BP Ultimate Diesel naik dari Rp13.800 menjadi Rp14.380 per liter.



Sementara itu, Shell kompak menurunkan harga BBM mereka pada Agustus 2025 ini. Tercatat, harga Shell Super kini dipatok di level Rp12.580 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu, yakni Rp12.810 per liter.



Lalu, harga Shell V-Power turun dari Rp13.300 pada Juli 2025 menjadi Rp13.050 per liter pada Agustus 2025 ini.



Berikutnya, harga Shell V-Power Diesel ditetapkan senilai Rp14.380 per liter pada Agustus 2025 ini. Angka tersebut turun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.830 per liter.



Selanjutnya, harga Shell V-Power Nitro+ kini dibanderol Rp13.230 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu, yakni Rp13.540 per liter.



Senada dengan Shell, Vivo kompak menurunkan harga BBM mereka pada Agustus 2025 ini. Tercatat, harga Revvo 90 kini dipatok Rp12.490 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp12.730 per liter.



Berikutnya, harga Revvo 92 juga turun dari Rp12.810 menjadi Rp15.580 per liter. Lalu, Revvo 95 turun dari Rp13.300 menjadi Rp13.050 per liter.



Adapun, Diesel Primus Plus turun dari Rp13.800 menjadi Rp14.380 per liter pada 1 Agustus 2025 ini.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 25 Agustus 2025:

1. Harga BBM Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter



- Solar Subsidi: Rp6.800 per liter



- Pertamax (RON 92): Rp12.200 per liter



- Pertamax Green (RON 95): Rp13.000 per liter



- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.200 per liter



- Dexlite (CN 51): Rp13.650 per liter



- Pertamina Dex (CN 53): Rp14.150 per liter

2. Harga BBM Shell

- Shell Super: Rp12.580 per liter



- Shell V-Power: Rp13.050 per liter



- Shell V-Power Diesel: Rp14.380 per liter



- Shell V-Power Nitro+: Rp13.230 per liter

3. Harga BBM BP

- BP Ultimate: Rp13.050 per liter



- BP 92: Rp12.550 per liter



- BP Ultimate Diesel: Rp14.380 per liter

4. Harga BBM Vivo

- Revvo 90: Rp12.490 per liter



- Revvo 92: Rp15.580 per liter



- Revvo 95: Rp13.050 per liter



- Diesel Primus Plus: Rp14.380 per liter



