Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Lepas 2.000 Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi

Pemerintah mengirim 2.000 mahasiswa dalam Tim Ekspedisi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi untuk riset dan rekomendasi kebijakan, fokus pada pengembangan desa.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 11:41
Share
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman dalam agenda Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (24/8/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman dalam agenda Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (24/8/2025). - BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) melepas sebanyak 2.000 mahasiswa yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot untuk melakukan penelitian, pemetaan, hingga penyusunan rekomendasi masalah di 154 kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa hal itu dilakukan guna memetakan sederet masalah di ratusan lokasi area transmigrasi.

"Akan dilepas para Tim Ekspedisi Patriot [hari] ini untuk berangkat ke 154 kawasan transmigrasi. Kemudian, mahasiswa juga telah diberikan pembekalan menyangkut tentang program Asta Cita Pak Presiden, ada Swasembada Pangan dan Swasembada Energi," kata Iftitah saat ditemui di Balai Kartini, dikutip Senin (25/8/2025).

Pada saat yang sama, Iftitah juga menekankan bahwa sejarah bangsa membuktikan tonggak pembangunan sejatinya dimulai dari desa. Korea Selatan, Tiongkok, Jerman, hingga Amerika Serikat sukses membangun bangsanya dengan strategi penguatan desa, komunitas lokal, dan frontier baru.

Dengan demikian, tambah Iftitah, pengembangan desa harus menjadi fokus baru pemerintah Indonesia salah satunya dapat direalisasikan melalui program transmigrasi.

Nantinya, Tim Ekspedisi Patriot akan melaksanakan riset di berbagai wilayah transmigrasi dengan misi mengevaluasi kawasan transmigrasi sebagai dasar kebijakan, mengembangkan potensi lokal menjadi komoditas unggulan, memperkuat tata kelola masyarakat serta menghadirkan inovasi serta infrastruktur berkelanjutan.

Baca Juga

Adapun, program penelitian yang bakal dilakukan Tim Ekspedisi Patriot ini akan berlangsung sekitar empat bulan atau tepat berakhir pada Desember 2025.

“Kalau Indonesia ingin sejajar dengan bangsa besar, kita juga harus berani membangun dari desa, membuka frontier baru, dan menguatkan ekonomi rakyat. Transmigrasi adalah salah satu jalannya, dan Ekspedisi Patriot menjadi jembatan antara dunia kampus dan dunia kebijakan,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah memang berencana untuk dapat kembali menghidupkan program transmigrasi guna melakukan pemerataan pembangunan daerah. Salah satu wilayah yang ditetapkan untuk menjadi kawasan transmigrasi yakni Pulau Galang.

Dalam informasinya, pemerintah pusat telah menetapkan Pulau Galang sebagai cadangan untuk kawasan transmigrasi. Luas area yang dipakai sekitar 300 hektare, dan dalam tempo tiga tahun akan direalisasikan. 

"Sudah ada Surat Keputusan (SK) pencadangannya, dimana kami cadangkan Pulau Galang untuk kawasan transmigrasi seluas 300 hektare," kata Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat kunjungan ke Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Selasa (12/8/2025).

kawasan transmigrasi di Pulau Galang akan fokus pada pembangunan pertanian dan peternakan oleh para transmigrant lokal. Dia menyebut rencana transmigrasi lokal ini bertujuan agar warga lokal mendapat manfaat secara ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025
Premium
53 menit yang lalu

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
2 jam yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemerintah Cadangkan 300 Ha Lahan di Pulau Galang untuk Kawasan Transmigrasi

Pemerintah Cadangkan 300 Ha Lahan di Pulau Galang untuk Kawasan Transmigrasi

Unjuk Rasa Tolak Transmigrasi di Kalimantan Tengah

Unjuk Rasa Tolak Transmigrasi di Kalimantan Tengah

Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

DPR Setujui Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun Tahun Ini

DPR Setujui Anggaran Kementerian Transmigrasi Ditambah Rp1,7 Triliun Tahun Ini

Ribuan SHM Lahan Transmigran Belum Terbit, DPR Minta Prabowo Turun Tangan

Ribuan SHM Lahan Transmigran Belum Terbit, DPR Minta Prabowo Turun Tangan

Menteri Iftitah Curhat Masalah Tumpang Tindih Lahan Kawasan Hutan & Transmigrasi

Menteri Iftitah Curhat Masalah Tumpang Tindih Lahan Kawasan Hutan & Transmigrasi

Pemerintah Siap Terbitkan SHM Warga Rempang, Luasnya 1.000 Hektare

Pemerintah Siap Terbitkan SHM Warga Rempang, Luasnya 1.000 Hektare

Menteri Iftitah Beri Sinyal Investasi Xinyi di Rempang Realisasi 2026

Menteri Iftitah Beri Sinyal Investasi Xinyi di Rempang Realisasi 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura
Infrastruktur
5 menit yang lalu

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura

RUU Haji Bakal Disahkan di Paripurna, BP Haji Naik Status Jadi Kementerian
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

RUU Haji Bakal Disahkan di Paripurna, BP Haji Naik Status Jadi Kementerian

HET Beras Medium Bakal Naik, Segini Bocorannya
Jasa & Niaga
18 menit yang lalu

HET Beras Medium Bakal Naik, Segini Bocorannya

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya

Pemerintah Lepas 2.000 Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi
Infrastruktur
42 menit yang lalu

Pemerintah Lepas 2.000 Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

5

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

5

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok