Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

Presiden Prabowo ingin APBN tanpa defisit pada 2028, sementara Sri Mulyani memproyeksikan defisit meningkat hingga 2029, mencapai 2%-2,5% dari PDB.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 14:50
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berambisi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol, paling lambat pada 2028. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya perhitungan berbeda.

Ambisi Prabowo itu sendiri disampaikan ketika memberikan pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR pada Jumat (15/8/2025). Kepala negara menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

“Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat—apakah dalam 2027 atau 2028—saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menanggapi ambisi Prabowo, Sri Mulyani menyatakan Kementerian Keuangan masih akan melihat terlebih dahulu perkembangan APBN 2026, baru memikirkan defisit tahun-tahun setelahnya, termasuk soal tak ada lagi defisit atau anggaran berimbang (balance budget) APBN.

Dia menyebut bahwa selaku anak buah Prabowo, jajaran Kemenkeu akan tetap mengkaji strategi untuk bisa mencapai balance budget, yakni defisit APBN menjadi 0% dari PDB atau bahkan menjadi surplus.

"Direction [arah] yang dimintakan tadi oleh Bapak Presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung, dan nanti pasti dilaporkan kepada presiden," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga

Perhitungan Sri Mulyani Cs

Notabenenya, Sri Mulyani dan jajarannya sudah melakukan perhitungan terkait proyeksi defisit APBN jangka menengah alias 2026—2029. Proyeksi itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

Dalam dokumen itu, dijelaskan pentingnya peran utang alias pembiayaan anggaran dalam menjaga keseimbangan keuangan negara melalui APBN.

"Salah satu peran pembiayaan anggaran adalah menutup financing gap, yaitu selisih antara pendapatan negara negara yang belum cukup dengan kebutuhan belanja untuk melaksanakan agenda pembangunan pemerintah dengan tetap menjaga koridor defisit di bawah 3% terhadap PDB sebagaimana amanat peraturan perundangan yang berlaku," tulis dokumen tersebut.

Dalam grafis proyeksi, Sri Mulyani dan jajarannya melihat besaran nominal defisit akan terus meningkat hingga 2029, di kisaran Rp600 triliun hingga Rp800 triliun. Besaran itu berada di rentang 2%—2,5% dari PDB.

1756019513_85b7e0cc-003d-41a9-884b-eb20a7c1a4e9.
1756019513_85b7e0cc-003d-41a9-884b-eb20a7c1a4e9.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
8 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
22 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kekhawatiran Pengusaha di Balik Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

Kekhawatiran Pengusaha di Balik Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026

Pemerintah Tetapkan Anggaran Rp181,8 Triliun untuk Desa, Koperasi, dan UMKM

Pemerintah Tetapkan Anggaran Rp181,8 Triliun untuk Desa, Koperasi, dan UMKM

Pembahasan Mulus Tanpa Perdebatan, Ini Postur Lengkap RAPBN 2026

Pembahasan Mulus Tanpa Perdebatan, Ini Postur Lengkap RAPBN 2026

Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar

Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar

Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang APBN Pertama Prabowo

Dukung Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Minta Jaga Iklim Usaha Sektor Riil

Dukung Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Minta Jaga Iklim Usaha Sektor Riil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat
Manufaktur
3 menit yang lalu

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik
APBN
22 menit yang lalu

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak
Manufaktur
1 jam yang lalu

Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak

Prabowo Butuh 24.000 Dapur MBG Lagi hingga Akhir 2025
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Prabowo Butuh 24.000 Dapur MBG Lagi hingga Akhir 2025

Cukai Minuman Manis di Antara Isu Kesehatan dan Pendapatan Negara
Pajak
2 jam yang lalu

Cukai Minuman Manis di Antara Isu Kesehatan dan Pendapatan Negara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

2

Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

3

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

4

Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

5

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ribuan Warga Meriahkan Kirab Budaya Nusantara di Sleman, Angkat Tradisi dan Persatuan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

2

Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

3

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

4

Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

5

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang