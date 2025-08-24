Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PT Timah Buka-bukaan Efek Tambang Ilegal: Bikin Rugi hingga Ganggu Produksi

PT Timah berproduksi terbatas akibat tambang ilegal yang mengganggu operasional. Meski memiliki 80% wilayah izin, produksi hanya 20%.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 20:55
Share
Kapal penambang timah di perairan Bangka Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (23/8/2025)./Bisnis-Annasa Rizki Kamalina
Kapal penambang timah di perairan Bangka Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (23/8/2025)./Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

Bisnis.com, PANGKALPINANG — PT Timah Tbk. (TINS) mengungkapkan bahwa efek keberadaan tambang ilegal bukan hanya merugikan secara nominal, namun juga mengganggu produksi perusahaan milik negara tersebut. 

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara menyampaikan dirinya belum dapat memberikan angka terkini jumlah tambang ilegal yang tersebar. Namun, keberadaan tambang ilegal tersebut jelas berdampak pada sisi produksi PT Timah. 

“PT Timah memiliki 80% wilayah IUP, sebanyak 20% ini pihak swasta. Namun, dalam konteks produksi, yang terjadi itu berbalik,” ujarnya kepada awak media, dikutip pada Minggu (24/8/2025). 

Saat ini tercatat PT Timah memiliki luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) hampir 500.000 hektare di darat maupun laut. 

Suhendra pun keheranan bahwa dengan kondisi tersebut, membuat produksi PT Timah menjadi terbatas. Meski demikian, dirinya tidak dapat menjustifikasi dari angka tersebut bahwa terjadi pareto (prinsip 80/20) negatif. 

“Kami yang memiliki luasan wilayah IUP yang cukup luas 80%, tapi kok volume produksi kami hanya 20% dibandingkan pihak swasta,” ujarnya. 

Baca Juga

Untuk itu, Suhendra memandang sistem kerja sama dengan tambang mitra—sekaligus mengurangi jumlah tambang ilegal dengan penawaran kerja sama—diharapkan dapat mendorong suplai pasokan bijih timah untuk diproduksi menjadi ingot. 

Sekaligus, lanjutnya, bahwa pihaknya memandang saat ini perjanjian dengan mitra masih cukup longgar dan ingin memperketatnya dengan menegakkan kewajiban yang harus dipenuhi kepada PT Timah. 

Pasalnya selama ini para tambang mitra tidak diberikan target. Padahal PT Timah sendiri mengetahui volume dan potensi cadangan timah yang dapat ditambang. Suhendra menambahkan kewajiban tersebut pun akan diiringi dengan reward bagi mitra yang mampu melebihi target berupa gradasi harga jasa penampangan. 

Saat ini pun operasional smelter menggunakan teknologi baru, yakni top submerge lance (TSL) Ausmelt Furnace masih belum maksimal meski telah berjalan sejak akhir 2022 lalu. 

Kapasitas produksi dari teknologi canggih Ausmelt tersebut dapat memproduksi 40.000 ton per tahun. Bahkan satu Ausmelt tersebut dapat menggantikan delapan teknologi reverb yang sudah dipakai puluhan tahun lamanya di PT Timah yang terletak di Muntok, Bangka Barat. 

Sayangnya, saat ini kapasitas produksi belum maksimal karena pasokan masih terbatas. 

“Masih 30% yang dioptimalkan, makanya sisanya masih banyak sekali. Kami mau optimalkan agar sisi produksi PT Timah ini meningkat,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Oktaviano DB Hana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
15 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
1 hari yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Berantas Tambang Ilegal, PT Timah (TINS) akan Atur Ulang Ketentuan Mitra

Berantas Tambang Ilegal, PT Timah (TINS) akan Atur Ulang Ketentuan Mitra

PPS Alobi Soroti Minimnya Lahan Reklamasi Eks Tambang Jadi Penangkaran Hewan

PPS Alobi Soroti Minimnya Lahan Reklamasi Eks Tambang Jadi Penangkaran Hewan

Kapasitas Smelter Ausmelt PT Timah Belum Optimal, TINS Andalkan Tambang Mitra

Kapasitas Smelter Ausmelt PT Timah Belum Optimal, TINS Andalkan Tambang Mitra

Sidang Banding, Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Tetap Dihukum 14 Tahun Pidana

Sidang Banding, Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Tetap Dihukum 14 Tahun Pidana

Laba Bersih PT Timah (TINS) Mengempis 30,93% Semester I/2025

Laba Bersih PT Timah (TINS) Mengempis 30,93% Semester I/2025

PT Timah (TINS) Suntik Modal Anak Usaha Bidang Agribisnis Rp10 Miliar

PT Timah (TINS) Suntik Modal Anak Usaha Bidang Agribisnis Rp10 Miliar

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri

Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini
Transportasi & Logistik
56 menit yang lalu

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

PT Timah Buka-bukaan Efek Tambang Ilegal: Bikin Rugi hingga Ganggu Produksi
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PT Timah Buka-bukaan Efek Tambang Ilegal: Bikin Rugi hingga Ganggu Produksi

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat
APBN
2 jam yang lalu

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok
Manufaktur
2 jam yang lalu

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

Berantas Tambang Ilegal, PT Timah (TINS) akan Atur Ulang Ketentuan Mitra
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

Berantas Tambang Ilegal, PT Timah (TINS) akan Atur Ulang Ketentuan Mitra

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

3

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

4

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

5

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

3

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

4

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

5

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas